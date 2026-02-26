Kaeser i.Comp Tower T liefert geräuscharme, ölfreie Druckluft effizient

Kaeser Kompressoren hat mit den Kompaktstationen i.Comp 8 und 9 Tower T eine speziell für Werkstätten entwickelte Druckluftversorgung vorgestellt. Die kompakten Kolbenkompressoren liefern bis zu 580 l/min ölfrei verdichtete Luft und integrieren einen Kältetrockner. Dank Sigma Control 2 mit Anbindung an den Sigma Air Manager 4.0 lassen sich Betriebsparameter komfortabel überwachen. Die schlagfeste Polyethylen-Haube schützt vor Korrosion und reduziert Geräusche. Diese Lösung kombiniert niedrigen Energieverbrauch, geringe Wartungskosten und Qualitätsniveau. Made in Germany.



Kompaktstationen i.Comp 8 und 9 Tower T optimieren Werkstattluft

Die i.Comp 8 und 9 Tower T Kompaktstationen von Kaeser bieten Werkstätten eine platzsparende Druckluftversorgung, die dank stufenloser Bedarfssteuerung bis zu 580 l/min Luft bei konstant 11 bar liefert. Die Kolbenkompressoren arbeiten ölfrei, wodurch kein ölhaltiges Kondensat entsteht und Wartungsaufwand sinkt. Ein integrierter Kältetrockner optimiert die Luftqualität, während das schlagfeste Polyethylengehäuse Geräusche dämmt und Korrosion verhindert. Die einfache Bedienung mit Sigma Control 2 rundet das Konzept ab, kosteneffizient und nachhaltig.

Neues Antriebskonzept deckt flexibel bis 580 l/min bedarfsgerecht Druckluftversorgung

Im Zentrum der i.Comp-Familie steht das neue Antriebskonzept, welches stufenlos den aktuellen Luftbedarf ermittelt und entsprechend anpasst. Es liefert Volumenströme bis zu 580 l/min bei gleichbleibendem Druck von bis zu 11 bar und garantiert so gleichmäßige Leistung. Die hochwertige Ausführung des Kolbenkompressors entspricht der industriellen Kaeser-Qualität „Made in Germany“. Dank der robusten Bauweise arbeitet das System auch bei Dauereinsatz zuverlässig und erfüllt höchste Ansprüche an Sicherheit und Effizienz. Maximale Verfügbarkeit.

Formschöne Polyethylenhaube schützt leise und wartungsfreie Druckluftstation vor Korrosion

Die robuste Haube aus rotationsgesintertem Polyethylen umschließt alle Komponenten der Druckluftstation inklusive des integrierten Kältetrockners und gewährleistet durch ihre korrosionsfreie sowie schlagfeste Beschaffenheit einen wartungsarmen Schutz vor Umwelteinflüssen. Die dicken Wandungen absorbieren Betriebsgeräusche wirkungsvoll, wodurch der Schallpegel deutlich reduziert wird. Aufgrund der kompakten Konstruktion lässt sich die Einheit auch in beengten Werkstattumgebungen platzsparend aufstellen, während der optimierte Füllgrad die Energieeffizienz und Leistungsfähigkeit nachhaltig verbessert. So erhöht sich die Betriebssicherheit spürbar.

Sigma Control 2: Stufenlose Druckvoreinstellung und intuitive Bedienung garantiert

Die Sigma Control 2 von Kaeser bietet eine präzise Druckregelung dank stufenloser Einstellung des Betriebsdrucks und führt den Nutzer intuitiv durch die Bedienung. Dank vielseitiger Schnittstellen lassen sich mehrere Kompressoren zu einem Produktionsverbund vernetzen und zentral steuern. In Kombination mit dem optionalen Sigma Air Manager 4.0 entsteht ein umfassendes Energiemanagement, das Druckluftsysteme online überwacht, wichtige Parameter analysiert und den Betrieb durch optimierte Prozessabläufe effizient gestaltet.

Ölfreies Kompressorsystem eliminiert ölhaltiges Kondensat und senkt Wartungsaufwand erheblich

Der i.Comp erzeugt vollständig ölfrei komprimierte Luft und verhindert damit die Bildung ölhaltiger Kondensate. Aufwendige Entsorgungsprozesse entfallen, da keine kontaminierten Flüssigkeiten anfallen. Durch den Wegfall von Ölwechseln und Ölkontrollen reduziert sich der Wartungsbedarf erheblich, was Ausfallzeiten minimiert. Handwerksbetriebe und Reinigungsunternehmen profitieren von geringeren Servicekosten, verbesserter Betriebssicherheit und einer verlängerten Lebensdauer der Anlage. Insgesamt resultieren daraus optimierte Betriebskosten und ein effizientes, störungsfreies Druckluftsystem im Einsatz. Dies steigert zudem die langfristige Anlagenzuverlässigkeit.

i.Comp 8 und 9 Tower T optimieren Werkstatt-Druckluftversorgung effizient

