Kaeser i.Comp Tower T: Kompakte Druckluftstationen für effiziente Werkstätten

Kaeser Kompressoren bietet mit den Kompaktstationen i.Comp 8 und i.Comp 9 Tower T eine platzsparende Druckluftlösung für Werkstätten. Die geräuscharme Kolbenkompressoren-Technik gewährleistet einen stabilen Betriebsdruck bis elf bar bei einem Volumenstrom von bis zu 580 Litern pro Minute. Das robuste, rotationsgesinterte Polyethylen-Gehäuse schützt zuverlässig vor Korrosion und isoliert Schall. Dank Oil-Free-Verdichtung entfallen Ölwechsel, während die Sigma Control 2 energieoptimierte Steuerung und bedarfsgerechte Leistungsanpassung ermöglicht und senkt langfristig die Betriebskosten spürbar.



Innovatives Antriebskonzept liefert stufenlose Leistung nach Bedarf präzise geregelt

Im Zentrum der i.Comp 8 und 9 Tower T steht ein fortschrittliches Antriebssystem, das die Motorleistung flexibel an wechselnde Druckluftanforderungen anpasst. Durch stufenlose Leistungsregelung werden ineffiziente Vollastphasen vermieden, was den Energieverbrauch nachhaltig senkt. Der kompakte Kolbenkompressor überzeugt durch seine bewährte Kaeser-Qualität, gefertigt in Deutschland, und gewährleistet jederzeit hohe Verfügbarkeit. Dank robuster Komponenten und präziser Steuerung sichert das System langlebigen Betrieb, minimalen Wartungsaufwand und konstant zuverlässige Druckluftversorgung bei effizienten, variierenden Betriebsbedingungen.

Höchster Füllgrad ermöglicht Dauerbetrieb mit minimalen Energieverlusten und Effizienz

Dank cleverer Füllgradoptimierung arbeiten die Kompaktstationen permanent mit minimalen Verlusten. Ein beeindruckender Volumenstrom von bis 580 l/min sowie ein konstanter Betriebsdruck bis 11 bar eröffnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Handwerk und in industriellen Anwendungen. Die kontinuierlich ausgelegte Konstruktion gewährleistet selbst unter Dauerlast eine gleichbleibend hohe Betriebssicherheit. Effiziente Druckluftbereitstellung sorgt für reduzierte Energiekosten und optimierte Prozesse. Wartungsintervalle verlängern sich, da Verschleiß minimiert wird. Nutzer profitieren von mehr Leistung und Zuverlässigkeit. Stabile Performance.

Rotationsgesintertes Polyethylengehäuse schützt Kompressor und Kältetrockner wirkungsvoll vor Korrosion

Das Gehäuse besteht aus rotationsgesintertem Polyethylen und umschließt sowohl den Kompressorblock als auch den integrierten Kältetrockner. Es schützt zuverlässig vor Korrosion und mechanischen Beschädigungen, da das Material schlagfest, robust und wartungsarm ist. Gleichzeitig absorbiert das vollflächige Polymergehäuse effektiv Schall und minimiert störende Betriebsgeräusche. Die kompakte Einheit fügt sich formschön in jede Werkstattumgebung ein und bleibt unter herausfordernden Einsatzbedingungen wertbeständig. Darüber hinaus gewährleistet das Material Schutz gegen UV-Strahlung und chemische Einflüsse.

Sigma Control 2 ermöglicht stufenlose Druckvorwahl und vernetzte Energieeffizienzoptimierung

Die Sigma Control 2 Steuerung von Kaeser erlaubt eine stufenlose Voreinstellung des gewünschten Druckniveaus und hält sämtliche relevanten Betriebsparameter permanent im Blick. Durch kontinuierliche Zustandsüberwachung erkennt sie Abweichungen frühzeitig und liefert fundierte Daten für eine effiziente Anlagensteuerung. Optional lässt sich die Kompaktstation in übergeordnete Systeme wie den Sigma Air Manager 4.0 integrieren. Anwender profitieren dadurch von zentraler Überwachung, vorausschauender Wartungsplanung und gesteigerter Energieeffizienz im Betriebsablauf und reduzieren nachhaltig Betriebskosten erheblich.

Ölfreier i.Comp verhindert belastetes Kondensat und senkt Wartungskosten erheblich

Der i.Comp arbeitet völlig ölfrei, wodurch Kontamination des Kondensats durch Öl vollständig vermieden wird und kein umständlicher Ölwechsel erforderlich ist. Dadurch entfallen regelmäßige Ölwechsel und -kontrollen, was den Wartungsaufwand beträchtlich reduziert. Anwender profitieren von verkürzten Stillstandszeiten und sparen wertvolle Arbeitskapazitäten ein. Zusätzlich minimieren sie Material- und Entsorgungskosten, während höchste Reinheitsanforderungen im Druckluftnetz erfüllt werden. So wird eine zuverlässige und umweltfreundliche Druckluftversorgung gewährleistet. Wartungsintervalle verlängern sich spürbar und Betriebssicherheit steigt dauerhaft.

Zuverlässige Druckluftversorgung für enge Werkstätten dank innovativen i.Comp Kompaktstationen

Die i.Comp 8 und 9 Tower T Kompaktstationen garantieren in Werkstätten, Schreinereien und industriellen Produktionsumgebungen jederzeit eine verlässliche Druckluftversorgung. Dank ihrer kompakten Bauweise passen sie auch in beengte Räume und leisten selbst bei begrenztem Platzangebot optimale Dienste. Das niedrige Betriebsgeräusch sorgt für eine angenehme Arbeitsumgebung ohne störende Lärmbelastung. Anwender profitieren von dauerhafter Leistung, einfacher Integration in bestehende Systeme und hoher Betriebssicherheit bei vielfältigen Anwendungen. Eine einfache Installation garantiert schnellen Einsatz.

Energieeffiziente, leise und wartungsarme Druckluftversorgung für moderne Werkstätten garantiert

Die Kaeser i.Comp 8 und 9 Tower T bieten eine umfassende Druckluftlösung für Werkstätten und Industrie. Ihr stufenloses Antriebskonzept passt die Motorleistung präzise an den aktuellen Bedarf an und minimiert Energieverluste durch Vollastphasen. Das rotationsgesinterte Polyethylen-Gehäuse wirkt korrosionsfrei und schallisolierend, wodurch der Betrieb besonders leise bleibt. Dank ölfreier Verdichtung entfallen Ölwechsel, was Wartungsaufwand und Servicekosten reduziert. Die integrierte Sigma Control 2 ermöglicht flexible Steuerung und optimiert laufende energieeffiziente Betriebskosten nachhaltig.