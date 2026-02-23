Robuster Kaffeevollautomat speziell für den Dauerbetrieb in der Fertigung

Die BARISTA Duro von Kaffee Partner wurde speziell für den Dauerbetrieb in fertigungsnahen Unternehmen entwickelt und meistert bis zu 250 Tassen täglich. Vier extragroße Behälter erlauben lange Intervalle ohne Nachfüllen, während das Präzisionsmahlwerk frische Bohnen optimal zubereitet. Ein 15,6-Zoll-Full-HD-Touchscreen garantiert intuitive Bedienung. Integrierte Telemetrie steuert Verbrauchsmaterialien automatisch nach. Direkt entfallender Trester durch externe Entsorgung minimiert Wartungsaufwand. Bundesweiter Service und erweiterbare Funktionen sichern zuverlässige Versorgung.



BARISTA Duro liefert robuste Barista-Qualität für Schichtbetriebe jeden Tag

In fertigungsnahen und industriellen Betrieben sind Schichtwechsel sowie kurze Pausen täglicher Alltag und erfordern zuverlässige Versorgungslösungen. Mit der BARISTA Duro präsentiert Kaffee Partner einen Kaffeevollautomaten, der robuste Technik mit professioneller Brühqualität vereint und speziell für den Dauerbetrieb optimiert wurde. Das System deckt den täglichen Bedarf in Schichtbetrieben vollständig ab, ermöglicht durch Vernetzung bedarfsorientierte Materialnachlieferung, reduziert Wartungsintervalle und gewährleistet dank bundesweitem Servicenetz nachhaltige Verfügbarkeit. Hohe Nutzerzufriedenheit durch intuitive Bedienoberfläche und nahtlose Integration.

BARISTA Duro liefert täglich bis zu 250 Tassen Kaffeequalität

Die BARISTA Duro wurde speziell konstruiert, um täglich zwischen hundert und zweihundertfünfzig Tassen Kaffee zu servieren. Ein hochpräzises Mahlwerk mahlt Bohnen unmittelbar vor der Zubereitung, um ein optimales Aroma zu garantieren. Anwender können aus zwanzig verschiedenen Getränkekompositionen in variierenden Portionsgrößen auswählen. Dieses System steigert Kaffeevielfalt und -qualität auch in Betrieben, die zuvor lediglich funktionale Lösungen nutzten und dennoch keine Kompromisse bei Geschmacksintensität und Auswahl eingehen möchten.

Vier abschließbare Extrabehälter verlängern Nachfüllintervalle und reduzieren Reinigungsaufwand deutlich

Vier verschließbare, extragroße Behälter fassen eine hohe Menge der benötigten Kaffeevarianten und reduzieren dadurch maßgeblich die Häufigkeit von Nachfüllvorgängen. Dank der großzügigen Kapazitäten sinkt der Betreuungsbedarf im hektischen Schichtbetrieb. Der Kaffeesatz wird über ein integriertes Fördersystem direkt in einen extern aufgestellten Müllbehälter befördert. Auf diese Weise entfällt die häufige manuelle Entleerung eines internen Tresterbehälters, wodurch der Reinigungsaufwand deutlich minimiert und die Effizienz gesteigert wird. Zusätzliche Sparelemente stellen reibungslosen Betrieb sicher.

Ergonomischer 15,6-Zoll-Full-HD-Touchscreen ermöglicht intuitive und effiziente Bedienung mit Menüs

Ein ergonomisch platzierter 15,6-Zoll-Touchscreen in Full HD Auflösung gewährleistet eine intuitive und präzise Steuerung aller Funktionen des Kaffeevollautomaten. Die Benutzeroberfläche präsentiert klar gegliederte Menüs, verständliche Symbole und kontrastreiche Darstellungen. Durch konsequente Nutzerführung reduzieren sich Einarbeitungszeiten auf ein Minimum. Ein optionaler Unterschrank aus Aluminium und Stahl bietet großzügigen Stauraum für Tassen, Reinigungsmittel, Bohnenbehälter und weiteres Zubehör und sorgt für geordnete Ablage und einfache Nachfüllung sowie platzsparendes Design und robuste, langlebige Verarbeitung.

Becherwerk-Erweiterung ermöglicht kontaktlose Becherausgabe und nachhaltige Preisvorteile für Mitarbeitende

Die BARISTA Duro kann zusätzlich mit einem integrierbaren Becherwerk ausgestattet werden, das die Ausgabe von heißen und kalten Getränken direkt in Einweg- oder Mehrwegbechern ermöglicht. Darüber hinaus lassen sich zwei unterschiedliche Preisstufen einrichten. Auf diese Weise erhalten Mitarbeitende, die eigene Becher verwenden, einen vergünstigten Tarif für ihre Getränke, wodurch nicht nur die Betriebskosten reduziert, sondern gleichzeitig auch der Umweltschutz durch weniger Einwegmüll gefördert wird. Das System unterstützt damit unternehmerische Nachhaltigkeitsziele effizient.

BARISTA Duro vernetzt sich per Telemetrie mit Osnabrücker Zentrale

Die BARISTA Duro baut automatisch eine sichere Verbindung zur Kaffee Partner-Zentrale in Osnabrück auf und überträgt kontinuierlich Betriebsdaten. Dank integrierter Telemetrie werden Füllstände von Bohnen, Milchpulver und Kakaopulver in Echtzeit erfasst, während Fernzugriffstechnologien den Maschinenstatus überwachen und Wartungsempfehlungen generieren. Auf dieser Basis koordiniert das System bedarfsgerechte Lieferungen. Ein bundesweites Servicenetz mit etwa 150 Technikern garantiert schnelle Reaktionszeiten und eine uneingeschränkte Versorgung mit Heißgetränken rund um die Uhr jeden Tag gewährleistet.

BARISTA Duro liefert Kaffeeversorgung für Schichtbetriebe mit minimalem Wartungsaufwand

Die BARISTA Duro kombiniert hohe Leistungsfähigkeit mit einer besonders widerstandsfähigen Konstruktion und intuitiver Nutzerführung in einem kompakten Gerät. Große Vorratsbehälter für Bohnen und Zutaten reduzieren Nachfüllzyklen, während die automatische Tresterentsorgung den Reinigungsaufwand minimiert. Der 15,6 Zoll Full HD Touchscreen ermöglicht schnelle Konfiguration, ergänzende Module wie Becherwerk und doppelte Preislinien bieten Flexibilität. Vernetzte Telemetrie und bundesweiter Service sichern zuverlässige Versorgung im Schichtbetrieb unabhängig von Einsatzort und Betriebsgröße. Rund um die Uhr.