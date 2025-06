Komplettmodernisierung Hochregallager: Kardex Mlog realisiert Zukunftslager in drei Wochen

Innerhalb von nur drei Wochen modernisierte Kardex Mlog das 2-gassige Hochregallager am Stammsitz von Weber-Hydraulik in Güglingen vollständig. Das Projekt beinhaltete den Austausch der beiden MSingle A-Regalbediengeräte, die Erneuerung der Fördertechnik sowie die Installation von fünf ergonomischen Kommissionierplätzen. Zwei hochpräzise Wäge-Terminals wurden integriert, ergänzt durch eine maßgeschneiderte Materialflusssteuerung mit Kardex MFlow. Die nahtlose Visualisierung über Kardex MVisu und die SAP-Schnittstelle garantieren transparente Abläufe. Effiziente Prozesse und erhöhte Lagerverfügbarkeit resultieren unmittelbar.



1991 errichtetes Pufferlager modernisiert mit ergonomischen Plätzen und SAP-Integration

Das im Jahr 1991 errichtete, zweigassige Puffer-Hochregallager am Hauptstandort in Güglingen wies nach nahezu drei Jahrzehnten einen erheblichen mechanischen Verschleiß auf. Es erfüllte nicht mehr die geltenden Effizienz- und Sicherheitsstandards. Daher beauftragte Weber-Hydraulik Kardex Mlog mit einer umfassenden Modernisierung. Diese umfasste den vollständigen Austausch der Fördertechnik, die Installation ergonomischer Kommissionierplätze sowie die Implementierung einer maßgeschneiderten Materialflusssteuerung. Letztere wurde nahtlos an das bestehende SAP-WMS angebunden und erhöhte damit nachhaltig die Leistungsfähigkeit.

Komplette Modernisierung in drei Wochen: Planung, Koordination und Präzision

Chris Gulyasch übernahm die Leitung eines anspruchsvollen Projekts, das innerhalb von nur drei Wochen sämtliche Arbeiten abschließen musste. Dazu gehörten die sorgfältige Demontage der veralteten Lagertechnik, der Einbau moderner Komponenten und die fehlerfreie Inbetriebnahme, ohne den laufenden Betrieb zu unterbrechen. Die enge Zeitvorgabe erforderte eine detaillierte Ablaufplanung, koordinierte Ressourcensteuerung, präzise Abstimmung aller beteiligten Parteien, strukturierte Risikoanalyse, flexibles Zeitmanagement und umfassende Dokumentation, tagesaktuelle Fortschrittskontrolle, transparente Kommunikationswege, schnelle Eskalationsprozesse sowie abschließende Erfolgskontrolle.

Kardex Mlog punktet mit Fertigungstiefe, Referenzen und attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis

Kardex Mlog überzeugte durch seine umfassende Fertigungstiefe am Neuenstädter Standort und zahlreiche Branchenreferenzen kombiniert mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Als einziger Anbieter erfüllte das Unternehmen die strenge vorgegebene Zeit innerhalb des Projektfensters und stellte damit seine hohe Zuverlässigkeit unter Beweis. Dabei profitierte es von jahrelangen positiven Erfahrungen im Handling komplexer Logistiksysteme. Seit mehreren Jahren versorgen sieben Kardex Remstar Kleinteile-Shuttlelager das Güglinger Werk kontinuierlich mit optimiertem Materialfluss. Diese Partnerschaft unterstreicht deutlich Vertrauen.

Montageteam demontiert verschlissene Regalbediengeräte und montiert neue MSingle A-Geräte

Das Montageteam entfernte zunächst die nach drei Jahrzehnten abgenutzten Regalbediengeräte eines Fremdherstellers und transportierte sie mithilfe eines Krans durch eine Dachöffnung nach draußen. Anschließend setzten sie die beiden neuen MSingle A-Anlagen auf identischem Weg ein. Moderne Lichtgitter überwachen fortan Gefahrenzonen, während ein schlüsselbasiertes Zugangssystem ausschließlich autorisiertem Personal Zutritt gewährt. Diese Maßnahmen sichern den Betrieb gemäß den Anforderungen der DGUV sowie unternehmensinternen Sicherheitsrichtlinien ab. Der Austausch verbesserte dauerhaft Arbeits- und Betriebssicherheit.

Kardex rüstet Wareneingang mit modernem Materialfluss und Ergonomie aus

Im Wareneingang wurde ein zusätzlicher Einlagerungsstich eingerichtet, ergänzt um einen weiteren Kamera-Verteilerwagen und zwei neue Auslagerungsstrecken zur Optimierung des Materialflusses. Für die Kommissionierung stehen nun fünf höhenverstellbare Arbeitsplätze mit hydraulischen Scherenhubtischen zur Verfügung, die individuelle Anpassungen an unterschiedliche Arbeitssituationen erlauben. Durch den Austausch der alten Meisterkabine wurden zusätzliche Aufstellflächen geschaffen. Insgesamt können jetzt elf verschiedene Ladungsträger – von Euro- und Stahlflachpaletten bis zu Kunststoff- und Gitterboxen – effizient verarbeitet werden.

MFlow-Rechner optimiert Materialfluss und integriert SAP effizient und nahtlos

Kardex implementierte den MFlow-Rechner, der sämtliche An- und Auslagerungsaufträge automatisiert erfasst und Stellplätze verwaltet. Über standardisierte Schnittstellen kommuniziert das System mit SAP und den Steuerungen der angeschlossenen Fördertechnik. Ergänzend sorgt die Visualisierungssoftware MVisu dafür, dass alle Lagerdaten in Echtzeit sichtbar sind. Dank dieser Kombination wurden in dem ehemals intransparenten Pufferlager alle Prozesse transparent, störungsresistent und jederzeit nachverfolgbar, was die Effizienz und Zuverlässigkeit nachhaltig steigerte und verbessert gleichzeitig die operative Planung.

Kardex Mlog modernisiert pünktlich Lageranlagen und steigert Effizienz nachhaltig

Die termingerechte Komplettmodernisierung durch Kardex Mlog ermöglicht Weber-Hydraulik in Güglingen eine signifikant gesteigerte Anlagenverfügbarkeit. Dank individueller Materialflusssteuerung und vollständiger Visualisierung lassen sich Lagerprozesse nun optimal kontrollieren und fehlerfrei abwickeln. Fünf ergonomische Kommissionierplätze reduzieren körperliche Belastungen, während verbesserte Sicherheitsstandards Mitarbeiter effektiv schützen. Insgesamt resultieren verkürzte Durchlaufzeiten, erhöhte Effizienz und gesteigerte Mitarbeitermotivation. Die pünktliche Umsetzung bei gleichbleibend hoher Fachkompetenz unterstreicht die Rolle von Kardex Mlog als verlässlichem Partner. Transparente Abläufe erhöhen Prozesssicherheit.