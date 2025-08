KATHREIN und Arcorp starten Partnerschaft für Afrikaweite digitale Infrastrukturen

Zwischen KATHREIN Solutions GmbH und der Arcorp Holding wurde eine strategische Partnerschaft geschlossen, um in Ägypten, Nigeria, Sierra Leone, Tansania und Guinea Conakry gemeinsam skalierbare digitale Infrastrukturen aufzubauen. Arcorp fungiert als lokaler Vertriebspartner und übernimmt die Implementierung sowie den technischen Support der KATHREIN-RFID-Reader und Antennen. Durch die Verbindung globaler IoT-Kompetenz mit regionaler Marktkenntnis steigern die Partner Effizienz, Transparenz und Nachhaltigkeit in öffentlichen sowie privaten Bereichen nachhaltig in diversen Industriesegmenten weltweit.



KATHREIN und Arcorp starten exklusive RFID-Distribution in fünf Afrikamärkten

Die Vereinbarung fokussiert sich auf die Exklusivdistribution von RFID-Readern und Antennen der Firma KATHREIN in fünf zentralen afrikanischen Märkten. Arcorp übernimmt in Ägypten, Nigeria, Sierra Leone, Tansania und Guinea Conakry sämtliche Aufgaben rund um Vertrieb, Implementierung sowie lokale Beratungs-, Schulungs- und Supportleistungen. Dadurch entsteht eine verlässliche Plattform für den schnellen Rollout zukunftsfähiger IoT-Anwendungen, die Effizienz, Transparenz und Nachhaltigkeit in Industrie, Logistik und öffentlichen Diensten nachhaltig steigert und globale Wettbewerbsfähigkeit dezentralisiert.

Partnerschaft verbindet globale RFID- und IoT-Technologien mit lokalem Know-how

Durch die Kooperation verbinden wir erstklassige RFID- und IoT-Komponenten mit fundiertem regionalem Know-how sowie ausgeprägter operativer Expertise. Arcorp übernimmt dabei den Vertrieb der Hardware, ergänzt das Angebot um umfassende Beratungsleistungen und steuert Projekte vom Konzept bis zum Live-Betrieb. Basierend auf langjähriger Praxis in öffentlichen Verwaltungen und privaten Unternehmen passt das Team Lösungen spezifisch an lokale Gegebenheiten an und sichert eine fristgerechte, zuverlässige Implementierung vor Ort sowie nachhaltige Wartungsstrategien und Support.

RFID-Technologien optimieren Automobilindustrie, Logistik und industrielle Automatisierung weltweit effizient

KATHREIN-Technologien unterstützen global unterschiedlichste Branchen, darunter die Automobilindustrie, intelligente Transportsysteme, industrielle Automatisierung und Logistik. Gemeinsam mit Arcorp als lokalem Partner lassen sich Pilotprojekte an Häfen, Flughäfen oder in Industrieanlagen zügig durchführen und die Lösungen bedarfsgerecht skalieren. Die nahtlose Kombination von Readern und Antennen gewährleistet eine durchgehende Echtzeitüberwachung beweglicher Assets und Fahrzeuge. Diese kontinuierliche Datenerfassung ermöglicht verbesserte Prozesssteuerung, erhöhte Transparenz und optimierte Ressourcennutzung in komplexen Transport- und Lieferketten sowie gesteigerte Effizienz.

AutoID-Systeme verbessern Lagerhaltung, Produktion und Transportprozesse effizient fehlerarm nachhaltig

In der Lagerhaltung, Fertigung und entlang der Transportketten sorgen AutoID-Systeme für durchgängige Transparenz über alle Prozessschritte und werden so zu einem zentralen Instrument, um Arbeitsabläufe zu optimieren. Durch automatisierte Erfassung von Bestands- und Asset-Daten sinkt das Fehlerrisiko im Vergleich zu manuellen Erfassungen deutlich. Gleichzeitig lassen sich Wartungszyklen bedarfsorientiert planen. Das Resultat sind reduzierte Betriebskosten, verbesserte Lieferzuverlässigkeit, optimierte Ressourcennutzung, signifikante Produktivitätssteigerungen, effiziente Abläufe und erhöhte Prozessstabilität, zuverlässige Datenbasis und gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit.

Globale Innovation und lokale Expertise schaffen skalierbare, nachhaltige Infrastrukturmodelle

Ein modular aufgebautes Infrastrukturmodell resultiert aus der Verschmelzung internationaler technologischer Neuerungen und lokalem Fachwissen. Öffentliche Verwaltungen erhalten dadurch normgerechte und sichere Systemlösungen für behördliche Abläufe, während private Unternehmen datengestützte Analysen zur Optimierung ihrer Geschäftsprozesse nutzen. Dank skalierbarer Architektur lassen sich Komponenten bei Bedarf flexibel erweitern. Dieses Konzept schafft eine Basis für nachhaltige Entwicklung, unterstützt langfristig wachsende Anforderungen und gewährleistet kontinuierliche Anpassung an zukünftige technologische und wirtschaftliche Veränderungen sowie effiziente Lösungen.

KATHREIN und Arcorp starten digitale Infrastrukturoffensive in afrikanischen Märkten

Die Partnerschaft zwischen KATHREIN Solutions und der Arcorp Holding bündelt modernste RFID- und IoT-Technologien mit tiefgreifender lokaler Marktkenntnis. In Ägypten, Nigeria, Sierra Leone, Tansania und Guinea Conakry etablieren die Partner gemeinsam skalierbare digitale Infrastrukturen. Diese Innovationsallianz steigert Transparenz in Geschäftsprozessen, optimiert logistische Abläufe und fördert nachhaltige Strukturen in Industrie, Transport und Verwaltung. Durch modulare Systeme lassen sich Anforderungen flexibel erfüllen und eine langfristig robuste digitale Transformation effizient und kostensparend vorantreiben.