KHS und MaGeno-Solar eG starten neue 379,47 kWp Photovoltaikanlage

An dem Standort Worms wurde von der KHS GmbH gemeinsam mit der Genossenschaft MaGeno-Solar eG eine Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von 379,47 Kilowattpeak und 834 Modulen errichtet und in Betrieb genommen. Die Anlage liefert jährlich etwa 342 000 Kilowattstunden emissionsfreien Solarstrom, wodurch ein erheblicher Anteil des Produktionsbedarfs abgedeckt wird. Gleichzeitig sichert das genossenschaftliche Finanzierungsmodell wirtschaftlich planbar stabile Energiekosten und unterstützt die Klimastrategie durch eine jährliche Verringerung von circa 236 Tonnen CO?.



Photovoltaikanlage in Worms liefert jährlich mit 342 000 kWh klimaneutralen Produktionsstrom

Am Standort Worms hat KHS eine Photovoltaikanlage mit einer Spitzenleistung von 379,47 kWp installiert. Die 834 monokristallinen Solarmodule erzeugen jährlich etwa 342.000 kWh sauberer Energie. Dieser Output deckt einen wesentlichen Anteil des Bedarfs der Produktionsprozesse ab und reduziert den Einsatz fossiler Energieträger. Durch die netzparallele Einspeisung trägt die Anlage zu stabilisierten Betriebskosten bei und unterstützt gleichzeitig die Klimastrategie des Unternehmens durch konsequente CO?-Reduktion unter Berücksichtigung gesetzlicher Fördermechanismen und hoher Umweltstandards.

Eigenfinanzierte Photovoltaikanlage sichert KHS stabile Energiekosten und attraktive Renditen

Nach dem erfolgreichen Genossenschaftsmodell der MaGeno-Solar eG wurde die Photovoltaikanlage vollständig durch Eigenkapital von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern der KHS realisiert. KHS pachtet die Anlage auf langfristiger Basis und bezieht den erzeugten Solarstrom für die Produktionsprozesse. Durch diese Struktur bleiben die Energiekosten planbar, während die Genossenschaft ihre Mittel durch die Pachteinnahmen refinanziert und erwirtschaftete Überschüsse an ihre Mitglieder verteilt. Mit Worms setzen wir dieses bewährte Modell fort, so Bernd Molitor.

Neue Photovoltaikanlage Worms spart jährlich rund 236 Tonnen CO?

Die neue Photovoltaikanlage am KHS-Standort Worms ermöglicht eine jährliche Einsparung von etwa 236 Tonnen CO?. Dieser Beitrag stärkt die konzernweite Klimastrategie der KHS Gruppe, die darauf abzielt, die Treibhausgasemissionen bis 2028 um circa 36 Prozent zu reduzieren. In Kooperation mit dem Mutterkonzern Salzgitter AG verfolgt KHS das langfristige Ziel, bis spätestens 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Die innovative Maßnahme unterstreicht das Engagement für nachhaltige Produktionsprozesse im globalen Kontext branchenübergreifenden Wandel.

MaGeno-Solar eG erhält GenoAward für gemeinschaftliches Energiewende-Vorbild unter Unternehmen

Die MaGeno-Solar eG wurde jüngst mit dem GenoAward des Genossenschaftsverbands – Verband der Regionen e. V. ausgezeichnet. Die Preisverleihung würdigte das genossenschaftliche Gesamtkonzept, das eine vorbildliche Beteiligung von Mitarbeiter ermöglicht und die Energiewende im betrieblichen Umfeld fördert. Die Jury hob besonders den kooperativen Charakter hervor und betonte die langfristige Wirkung des Projekts als Leuchtturm für nachhaltige Energieinitiativen in Unternehmen. Die Auszeichnung honoriert innovative und wertvolle zukunftsweisende Impulse.

Kompetenzzentrum Worms startet Photovoltaikprojekt zur nachhaltigen und unabhängigen Produktion

Der Produktionsstandort in Worms hat sich als Kompetenzzentrum für Palettiertechnik etabliert und beschäftigt aktuell rund 250 Mitarbeiter in verschiedenen Funktionsbereichen. Die kürzlich installierte Photovoltaikanlage leistet einen Entscheidenden Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung, indem sie einen Großteil des Strombedarfs klimaneutral bereitstellt und die Unabhängigkeit von externen Energielieferanten erhöht. Nach Angaben von Standortleiter Dr. Mohamed Astitouh dienen vergleichbare Projekte als Blaupause für weitere nationale und internationale KHS-Standorte, die bald zeitnah umgesetzt werden müssen.

KHS und MaGeno-Solar eG realisieren genossenschaftliche Photovoltaik für Klimastrategie

Die Kooperation zwischen der KHS GmbH und der MaGeno-Solar eG verbindet genossenschaftliche Finanzierungsprinzipien mit modernster Photovoltaiktechnologie. Die Solarstromanlage deckt einen Großteil des Produktionsbedarfs ab und garantiert langfristig kalkulierbare Energiekosten. Durch direkte Strombereitstellung vor Ort wird ein wesentlicher Beitrag zur Kostensicherheit geleistet. Die Beteiligung der Mitarbeiter stärkt den Zusammenhalt und fördert unternehmerische Identifikation. Gleichzeitig führt der erneuerbare Strom jährlich zu messbaren CO?-Einsparungen und verbessert nachhaltig die Umweltbilanz.