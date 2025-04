KHS setzt mit Photovoltaikanlage in Bad Kreuznach auf Nachhaltigkeit

KHS hat am Produktionsstandort in Bad Kreuznach eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 460 kWp installiert. Die Finanzierung und Umsetzung erfolgte durch die Genossenschaft MaGeno-Solar eG, bestehend aus 190 aktiven und ehemaligen Mitarbeitern von KHS. Bereits am Hauptsitz in Dortmund wurde eine solche Anlage errichtet. Das Ziel dieser Initiative ist es, den eigenen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und bürokratische Hürden zu überwinden, während KHS seine Nachhaltigkeitsziele verfolgt.



Genossenschaft MaGeno-Solar eG finanziert weitere Photovoltaikanlage in Bad Kreuznach

Die Photovoltaikanlage in Bad Kreuznach ist Teil eines umfangreichen Engagements von KHS für Nachhaltigkeit. Bereits 2023 wurde am Hauptsitz in Dortmund eine ähnliche Anlage errichtet, finanziert und umgesetzt von der Genossenschaft MaGeno-Solar eG, bestehend aus 190 aktiven und ehemaligen Mitarbeitern von KHS. Die Erfahrungen aus dem Pilotprojekt in Dortmund wurden genutzt, um die Umsetzung in Bad Kreuznach effizienter zu gestalten.

KHS setzt mit eigener Photovoltaikanlage auf Nachhaltigkeitserfolg

KHS, einer der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für Getränke und flüssige Lebensmittel, hat ambitionierte Nachhaltigkeitsziele. Bis 2028 sollen die eigenen Treibhausgasemissionen um rund 36 Prozent reduziert werden. Die eigenfinanzierte Photovoltaikanlage der Genossenschaft MaGeno-Solar eG beschleunigt diesen Prozess. KHS pachtet die Anlage und nutzt den Ökostrom zu günstigeren Preisen als üblich. Dadurch werden die eigenen Treibhausgasemissionen weiter reduziert. Die Genossenschaft refinanziert ihr Investment durch Pachtzahlungen und schüttet Gewinne in Form von Dividenden an ihre Mitglieder aus.

Nachhaltige Photovoltaikanlage in Bad Kreuznach produziert CO2-neutralen Strom

Die kürzlich installierte Photovoltaikanlage in Bad Kreuznach mit einer Leistung von 460 kWp produziert durchschnittlich 437.000 kWh klimaneutralen Strom. KHS plant ähnliche Projekte, um an anderen Standorten nachhaltigen Strom zu erzeugen. Ein weiteres Vorhaben, eine Anlage in Worms, ist bereits in der Planungsphase. Diese Maßnahmen zeigen das starke Engagement von KHS für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit.

KHS setzt mit Photovoltaikanlage in Bad Kreuznach nachhaltiges Zeichen

