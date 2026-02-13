KI-Frühling des Mittelstand-Digital Ilmenau liefert praxisnahe Impulse für KMU

Der sechste KI-Frühling des Mittelstand-Digital Zentrums Ilmenau umfasst im Zeitraum vom 2. bis 30. März insgesamt dreizehn kostenfreie Veranstaltungen. Unter dem Leitgedanken „Innovationen entdecken, Prozesse und Branchen optimieren – der Weg in die Zukunft der Künstlichen Intelligenz“ erhalten KMU und Start-ups praxisnahe Impulse, Erfahrungsberichte aus realen Projekten sowie fundierte rechtliche Hinweise. Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, bietet die Veranstaltungsreihe Orientierungshilfen zur erfolgreichen Einführung von KI-Technologien in Unternehmenskontexten.



Unternehmen erhalten bei der sechsten Ausgabe des KI-Frühlings des Mittelstand-Digital Zentrums Ilmenau kostenlose Fachvorträge, Diskussionsrunden und Networking-Gelegenheiten. Die Veranstaltungen unterstützen kleine und mittlere Unternehmen dabei, Hemmnisse abzubauen und Potenziale von Künstlicher Intelligenz für Geschäftsprozesse verständlich darzustellen. Durch praxisorientierte Inhalte und den intensiven Austausch mit Experten werden Unsicherheiten gemindert und konkrete Handlungsschritte vermittelt. Die hohe Teilnehmerzahl unterstreicht den Bedarf an verlässlichen Leitlinien für den KI-Einsatz in regionalen Betrieben.

Zwischen dem 2. März und dem 30. März finden dreizehn aufeinanderfolgende Veranstaltungen statt, die gezielt auf unterschiedliche Vorkenntnisse im Bereich Künstliche Intelligenz abgestimmt sind. Einsteiger erhalten fundierte Basisinformationen zu grundlegenden KI-Techniken und möglichen Einsatzgebieten, während Teilnehmer mit Vorerfahrung in vertiefenden Workshops praxisorientierte Beispiele zu Themen wie Automatisierung von Geschäftsprozessen, Analyse von großen Datensätzen und Optimierung operativer Abläufe kennenlernen. Sämtliche Sessions sind kostenlos und vollständig ohne Werbung konzipiert, offen zugänglich angeboten.

Die Teilnehmer erhalten detaillierte Einblicke in erfolgreich umgesetzte KI-Projekte anderer Unternehmen, die praktische Erfahrungen und bewährte Verfahren vermitteln. Darüber hinaus bieten Experten verständliche Erläuterungen zu relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen wie Datenschutzbestimmungen, Haftungsregelungen und Compliance-Anforderungen. Durch die Kombination fundierter Praxisbeispiele und juristischer Hinweise wird sichergestellt, dass Betriebe KI-Initiativen solide planen, rechtliche Risiken minimieren und eine sichere Basis für langfristige, rechtlich abgesicherte digitale Transformationsprojekte schaffen können

Nach Ansicht von Dr. Mauricio Matthesius, dem Leiter des Mittelstand-Digital Zentrums Ilmenau, ist Künstliche Intelligenz gleichermaßen relevant für langjährig etablierte Unternehmen und innovative Start-ups. Das Zentrum stellt leicht zugängliche Informationen bereit und bietet auf Wunsch gemeinsame Projektkooperationen an. Dabei werden Betriebe individuell in ihren Digitalisierungsprozessen begleitet, um die Einführung von KI-Technologien systematisch vorzubereiten und den gezielten Einsatz intelligenter Lösungen praxisnah zu fördern

Die kostenfreien Veranstaltungen werden durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert. Dies ermöglicht kleinen und mittleren Unternehmen deutschlandweit einen werbefreien Fach­austausch ohne Anmeldegebühren. Besonders Kleinst- und Kleinbetriebe profitieren von diesem Angebot, da es ihnen wertvolle Einblicke in KI-Methoden und Anwendungsbereiche eröffnet. Durch praxisnahe Vorträge und Diskussionen erlangen die Teilnehmern fundiertes Know-how für ihre anstehenden Digitalisierungs­projekte und können erste Schritte in Richtung effizienter Prozess­optimierung umsetzen.

