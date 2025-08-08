Kindermann TD-12xx Serie definiert interaktive Klassenzimmerdisplays auf neue Weise

Die TD-12xx Serie von Kindermann definiert interaktive Bildungsdisplays neu. Modelle von 55 bis 98 Zoll unterstützen bis zu fünfzig simultane Touchpunkte und bieten dank direkter Glas-Verbindung ein äußerst naturgetreues Schreibgefühl. Die fortschrittliche Infrarottechnologie unterscheidet Stift, Finger, Handballen und mehrere Druckstufen präzise. Ergänzt wird das Paket durch das aktuelle Android 14 EDLA-Interface, vielfältige Anschlussoptionen sowie vorinstallierte Software wie Gynzy, die kabelloses Arbeiten und effektiven Ressourceneinsatz erlaubt und gewährleistet langfristig reibungslose Integration in Lehrumgebungen.



Kindermann TD-12xx Serie vereint Praxisnähe, intuitive Bedienung und Funktionen

Die TD-12xx Serie von Kindermann ist speziell für den Unterricht konzipiert und entstand in enger Abstimmung mit Lehrkräften. Jedes Display zeichnet sich durch eine intuitive Benutzerführung aus, die unkomplizierten Zugriff auf Einstellungen und Funktionen erlaubt. Durchdachte Features wie Multitouch-Erkennung und flexible Anschlussmöglichkeiten sorgen für reibungslose Interaktion. Das überzeugende Preis-Leistungs-Verhältnis macht die Displays zu einer attraktiven Investition für Schulen und Bildungseinrichtungen jeder Größe und gewährleistet nachhaltige verlässliche Nutzung durch robuste Bauweise.

55 bis 98 Zoll 50 Touchpunkte für natürliches Schreibgefühl

Die Touch-Displays der TD-12xx Serie sind in Bildschirmdiagonalen von 55 bis 98 Zoll verfügbar und unterstützen bis zu fünfzig gleichzeitige Berührungspunkte. Die nahtlose Verbindung von Glas und Touch-Oberfläche sorgt für ein äußerst natürliches Schreib- und Zeichengefühl. Dank fortschrittlicher Infrarottechnologie werden Stifte, Finger, Handballen sowie unterschiedliche Druckstufen eindeutig erkannt. Zusätzlich minimiert das speziell beschichtete Frontglas störende Spiegelungen und bietet zugleich eine antibakterielle Oberfläche für den dauerhaften hygienischen Einsatz im schulischen Unterrichtsalltag.

Kindermann präsentiert intuitive Dual-Oberfläche mit EDLA-zertifiziertem Stock Android UI

Kindermann setzt bei seinen interaktiven Displays sowohl auf eine bewährte, firmeneigene Benutzeroberfläche als auch auf das standardisierte Android 14 EDLA-Interface. Beide Bedienwelten bieten eine klare Struktur, leicht erreichbare Schnellzugriffe auf wichtige Funktionen und optimieren die Navigation durch Menüs. Nutzer profitieren von sofortiger Vertrautheit, unabhängig von ihrem Erfahrungsstand. Dadurch entfällt eine aufwendige Einarbeitung, während Einsteiger intuitiv starten und Anwender mit Tablet-Standards effektiv arbeiten können. Die konsistente Bedienung sorgt für Effizienz.

Android 14 EDLA, Wi-Fi 6, USB-C Flexibilität für Schulen

Mit Android 14 und EDLA-Zertifikat erhalten Bildungseinrichtungen regelmäßige Sicherheits- und Funktionsupdates, die den Betrieb absichern. Ein starker Prozessor gewährleistet flüssige Performance, bei Multitasking, während Wi-Fi 6 eine schnelle, stabile Verbindung bietet. Diverse Anschlüsse wie HDMI für hochauflösende Videoübertragung, USB-C für Bild, Ton, Daten, Touch und bis zu 100 Watt Ladeleistung sowie ein OPS-Slot erlauben flexible Erweiterung. Ein integriertes 2.1-Audiosystem mit 60 Watt sorgt für klaren Klang und immersive realistische Wiedergabeerlebnisse.

Bidirektionale Bildschirmspiegelung ermöglicht kabelloses Teilen zwischen Geräten und Display

Die bidirektionale Bildschirmspiegelung bietet eine nahtlose Übertragung von Bild und Ton zwischen verschiedenen Endgeräten und zurück zum Hauptdisplay. Nutzer können via Dongle, Softwareanwendung oder gängige Protokolle wie AirPlay, Miracast und Chromecast kabellos, komfortabel präsentieren. Zudem gestattet die Funktion den Anschluss externer Kameras und Lautsprechersysteme über USB. Sowohl unter Windows als auch auf macOS können angeschlossene Peripheriegeräte reibungslos drahtlos gesteuert und im Unterricht oder bei Meetings flexibel und effizient eingesetzt werden.

Fünfjährige Gynzy-Lizenz verwandelt Displays in interaktive Unterrichtswerkzeuge mit Edu-CAP

Kindermann stellt eine fünfjährige Gynzy-Lizenz bereit, mit der interaktive Displays zu vielseitigen digitalen Unterrichtswerkzeugen werden. Zusätzlich integriert die Edu-CAP-Plattform erweiterte Funktionen wie Whiteboard-Tools, Schülerverwaltung und unmittelbares Feedback. Über den Google Play Store stehen Lehrkräften und Schülern alle relevanten Bildungs- und Produktivitäts-Apps zur Verfügung. Die integrierte MDM-Lösung SOTI MobiControl gewährleistet gleichzeitig datenschutzkonformes Gerätemanagement, zentrale Verwaltung und sichere Rollouts in Einklang mit schulischen Datenschutzanforderungen. Aktualisierungen erfolgen automatisch im Hintergrund ohne zusätzlichen Aufwand.

450 cd/m² Helligkeit und 20% weniger Energieverbrauch für Displays

Die TD-12xx Displays erreichen eine beeindruckende Leuchtdichte von über 450 cd/m² bei gleichzeitiger Reduktion des Energieverbrauchs um bis zu 20 Prozent im Vergleich zu vorherigen Modellen. Ihre stabile Konstruktion gewährleistet eine Lebensdauer von mindestens 50.000 Betriebsstunden. Durch die Optimierung wesentlicher Komponenten und energieeffizienter Technologie sinken Betriebskosten merklich und der ökologische Fußabdruck wird verringert. Diese Kombination aus hoher Helligkeit, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit spart Ressourcen und schont langfristig das Budget von Bildungseinrichtungen.

Kindermann stärkt Lehrkräftekooperation durch erfolgreiche Digitalisierung und TD-12xx Innovation

Thomas Gerner, Leiter Produktmanagement, betont, dass Kindermanns herausragende Leistung in der ersten Digitalisierungswelle den engen Austausch mit Lehrkräften nachhaltig untermauert. Die kontinuierliche Einbindung praxisrelevanter Anregungen aus dem Schulalltag gewährleistet, dass die TD-12xx Serie aktuelle pädagogische und technische Anforderungen optimal erfüllt. Durch regelmäßige Abstimmungen entwickelt Kindermann maßgeschneiderte Features, die direkt auf Bedürfnisse von Lehrkräften und Schüler zugeschnitten sind. Zeitgemäß nachhaltig. Damit positioniert sich die Serie als ideale Option im DigitalPakt 2.0.

Kindermann TD-12xx Serie verbindet intuitive Bedienung mit erstklassiger Bild-Tonqualität

Mit der TD-12xx Serie erhalten Anwender eine benutzerfreundliche Lösung, die durch flüssige Touchbedienung und präzise Stifteingabe besticht. Hochauflösende Displays und ein kraftvolles 2.1-Audiosystem liefern klare Bilder und satten Klang. Umfangreiche Schnittstellen wie HDMI, USB-C und Wi-Fi 6 sowie bidirektionales Screensharing sorgen für flexible Vernetzung. Vorinstallierte Softwarepakete unterstützen interaktives Lehren. Energieoptimierte Technik und robuste Materialien gewährleisten geringe Betriebskosten und lange Lebenszyklen. Regelmäßige Firmware- und Sicherheitsupdates garantieren stets Modernität, Investitionssicherheit sowie maximale Zukunftssicherheit.