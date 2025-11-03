TD12 Touchdisplay und K-FleX im Motorsport-Ambiente jetzt professionell vorgestellt

Mit rund 150 Besuchern aus Handel, Fachplanung und Systemintegration etablierte die Kindermann Xperience Tour 2025 ein neues Format in Neu-Ulm, Kerpen, Leipzig und Hannover. Unter „Business trifft Rennfieber“ präsentierte Kindermann seine TD12 Touchdisplays und das Klick&Show K-FleX-Kabelmanagement sowie High-End-Signalmanagement-Lösungen. In praxisnahen Hands-on-Einheiten und Fachgesprächen erhielten die Teilnehmer wertvolle Einblicke, bevor sie auf Profi-Kartbahnen ihr fahrerisches Können zeigten und intensiv networkten.



Dreitägige Tour begeistert Fachplaner, Händler, Integratoren in vier Städten

Rund 150 Fachhändler, Planer und Systemintegratoren folgten über drei Tage der Einladung zur Kindermann Roadshow an die Standorte Neu-Ulm, Kerpen, Leipzig und Hannover. Im Zentrum standen strukturierte Fachgespräche zu aktuellen AV-Herausforderungen und -Lösungen sowie Hands-on-Demos auf professionellen Kartbahnen. Die Teilnehmer erlebten Produktpräsentationen in realer Rennumgebung, tauschten Best Practices aus und verknüpften Wissenstransfer mit sportlicher Aktivität. So wurden wertvolle Kontakte geknüpft und praxisnahe Erkenntnisse für zukünftige Projekte gewonnen.

Praxisnahe AV-Insights kombiniert mit Kartbahn-Action sorgen für nachhaltiges Event-Erlebnis

Inmitten von Boxenfunk-Sounds und Bremsstaub-Aufwirbelungen führten Experten interaktive Demonstrationen zu aktuellen AV-Lösungen durch. Fachgespräche über neueste Trends wurden flankiert von Kart-Rennen, bei denen Teilnehmer selbst Hand ans Lenkrad legten. Die Jagd nach der schnellsten Runde steigerte den Adrenalinspiegel und half, technische Inhalte praktisch zu verankern. Dieses außergewöhnliche Format brachte Theorie und Praxis zusammen, förderte den persönlichen Austausch und stärkte das Gemeinschaftsgefühl in lockerer Rennatmosphäre.

Neue TD12 Serie bis 98 Zoll für Schulen Büros

Im Fokus der Produktvorstellung stand die TD12-Touchdisplay-Serie von Kindermann, erhältlich in Formaten bis 98 Zoll und ausgelegt für interaktive Lehr- und Besprechungsräume. Ergänzend stellte das Unternehmen das Klick&Show K-FleX-System vor, das ohne Treiberinstallation schnelles, kabelloses Screen-Sharing ermöglicht. Den Abschluss der Präsentation bildeten professionelle Signalmanagement-Lösungen mit HDMI-Routing, EDID-Management und verlustfreier Skalierung, die auch in Multiroom-Installationen zuverlässige AV-Verteilung sicherstellen.

Tour-Partner bereichern Veranstaltung mit Audio Video Display Connectivity Neuheiten

Renommierte Anbieter wie Bose Professional, Kramer, Legrand, MAXHUB, Newline, Panasonic, Philips, SONY, Vogels und Yamaha standen der Xperience Tour als Partner zur Seite. Ihr gemeinsames Portfolio umfasste Konferenzlautsprecher, Kamera- und Projektionslösungen, interaktive Panels und konfigurierbare Switches für nahtlose Netzwerkanbindung. Im Rahmen praxisorientierter Shows erklärten sie ihre neuesten Audio-, Video- und Display-Technologien. Die Teilnehmer profitierten von fundierten Produktvorführungen und erhielten außergewöhnliche Einblicke in moderne AV-Systemlandschaften.

Teilnehmer schätzen praxisnahe Demonstrationen in entspannter Rennatmosphäre und Networking

Im Feedback betonten die Besucher die optimale Verbindung von praxisnahen Informationen, interaktiven Sessions und packenden Renn-Experimenten. Die praktischen Hands-on-Übungen ermöglichten einen tiefen Einblick in technische Anwendungen und schufen nachhaltig prägende Erinnerungen. Der lockere Austausch in Rennatmosphäre wurde als förderlich für den Aufbau stabiler Geschäftsbeziehungen beschrieben. Teilnehmer berichteten, dass dieser direkte Dialog Effizienz und Kreativität steigerte und zu neuen Projektansätzen sowie langfristigen Kooperationen führte. Die positiven Resonanzen bestätigten den Erfolg eindrucksvoll.

Teilnehmer erleben Produkte aus erster Hand und intensiven Austausch

Timo Meißner resümiert, dass die Xperience Tour 2025 erfolgreich neueste AV-Lösungen in Aktion zeigte und zugleich das Networking unter den Partnern intensivierte. Durch Live-Demos, produktübergreifende Fachgespräche und den informellen Austausch auf der Kartbahn wurden wertvolle Impulse für künftige Kooperationen gesetzt und die Marke nachhaltig gestärkt.

Networking trifft Technikinnovation auf der Kindermann Xperience Tour 2025

Auf der Kindermann Xperience Tour 2025 stehen Display-Innovationen und fortschrittliches Signalmanagement im Mittelpunkt eines motorsportlichen Rahmenprogramms. Teilnehmer können in praxisorientierten Workshops interaktive Touchdisplays, kabellose Übertragungssysteme und Signal-Splitter ausgiebig testen. Begleitende Expertenvorträge und moderierte Diskussionsrunden ermöglichen vertiefte Einblicke in Markttrends. Motorsport-Action auf professionellen Kartbahnen fördert informelle Gespräche. Das vielseitige Konzept erhöht die Markenbindung und Unterstützung, beschleunigt die Einführung neuer AV-Lösungen und inspiriert künftige Installationen.