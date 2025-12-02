Automatisierung reduziert bürokratische Aufwände bei Bauprojekten deutlich spürbar erheblich

Mit dem Einsatz der Module WARP, FACT und CHECKAPP spart Kondor Wessels seit 2019 langfristig Zeit und Kosten im Nachunternehmermanagement. WARP übernimmt automatisierte Prüfungen von Zertifikaten, FACT regelt digital die Rechtevergabe, und CHECKAPP ermöglicht die sofortige Identitätsprüfung per Smartphone. Mehr als 60.000 Nachweise aus über 30 Projekten sind zentral abrufbar. Das digitalisierte Ampelsystem sichert konstante Rechtssicherheit und Transparenz, minimiert Verwaltungsaufwand und gewährleistet reibungslose Zusammenarbeit für eine nachhaltige Prozessoptimierung.



Mehrfache Nachweis-Einreichungen durch Subunternehmer binden zusätzlich Ressourcen und Bürokratie

Die dezentrale Aufstellung von Kondor Wessels führte zu regional abweichenden Abläufen in den einzelnen Baubschnitten. Folglich mussten Subunternehmer mehrfach dieselben Nachweise einreichen, was den administrativen Overhead drastisch erhöhte. Parallele Verschärfungen bei Compliance-Bestimmungen erforderten zudem eine lückenlose Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Unter diesem Druck begann das Unternehmen im Jahr 2018 mit der Implementierungsplanung einer digitalen Gesamtlösung, die nahtlos Zutrittsmanagement und Nachunternehmernachweiskontrolle vereint und interne Prozesse dauerhaft effizient erheblich verbessert.

Einheitliche Plattform vereinfacht digitale Compliance-Checks und Zutrittskontrolle auf Baustellen

Im Frühling 2019 startete das erste Pilotprojekt von Kondor Wessels in Kooperation mit DEXEVO, bei dem das Modul WARP firmenbezogene Nachunternehmernachweise digital verwaltet. Im weiteren Verlauf des Jahres wurden Mitarbeiterzertifikate in WARP integriert. Ergänzend kamen FACT zur Zutrittssteuerung und die mobile CHECKAPP für Identitätsprüfungen hinzu. Ein Ampelsystem liefert Echtzeitinformationen: grün für alle vorliegenden Nachweise, gelb bei drohendem Ablauf und rot für unmittelbare Zugangssperre im System. transparent sicher effizient rechtlich konform

Mobiler CHECKAPP Personaleinsatz ermöglicht schnelle effiziente Kontrolle und Nachweiserfassung

Mit WARP wird der Zutritt zu Baustellen digital geregelt: Ein Ampelindikator zeigt grün bei vorhandenen, gültigen Nachweisen, gelb bei bald ablaufenden Zertifikaten und rot bei fehlenden Dokumenten. In Kombination übernimmt FACT die Zuweisung, Verwaltung und Überwachung aller Zugangsrechte, während CHECKAPP eine schnelle mobile Identitätsbestätigung der eingesetzten Fachkräfte gewährleistet. So verhindert Kondor Wessels unbefugten Zutritt und sichert lückenlose Compliance. Das System erhöht Transparenz, minimiert bürokratischen Aufwand und reduziert deutlich rechtliche Risiken.

Über 60000 Dokumente auditiert und projektbezogen in System integriert

Seit dem Roll-out der DEXEVO-Plattform in über 30 Kondor Wessels-Projekten profitieren das Unternehmen und seine Subunternehmer von zentralem Dokumentenmanagement. Mehr als 300 Nachunternehmer sowie fast 6000 MitArbeiterinsätze werden über die Plattform gesteuert, während über 60000 Nachweisdokumente automatisiert bereitgestellt, geprüft und projektspezifisch hinterlegt werden. Diese Automatisierung reduziert doppelte Einreichungen, fördert Transparenz und Rechtssicherheit. Künftige IT-Integrationen sollen manuelle Arbeitsschritte weiter minimieren, Prozesse beschleunigen und Effizienz spürbar steigern.

Modulare Systemeinführung reduziert bürokratische Aufwände und steigert Transparenz signifikant

Durch stufenweises Vorgehen setzt Alexander Lisper bei Kondor Wessels auf ein kontinuierliches Verbesserungsmodell. Neue Module werden zuerst in Pilotprojekten eingeführt und evaluiert, bevor sie für alle Baustellen freigegeben werden. Dieses iterative Verfahren gewährleistet zuverlässige Ergebnisse und minimiert Störungen im Baualltag. Geduldige Planung und ein langfristiger Horizont sind entscheidend, weil eine zentrale Compliance-Plattform erst bei wachsender Zahl paralleler Baustellen und zunehmender Datensättigung ihr volles Leistungsvermögen offenbart. skalierungsfähigkeit koordinationsprozesse transparenz und sichert.

Rechtliche Risiken zuverlässig minimieren mit DEXEVO-Plattform und digitalen Compliance-Tools

DEXEVO ermöglicht Kondor Wessels die Harmonisierung dezentraler Abläufe in unterschiedlichen Regionaleinheiten durch eine einheitliche digitale Compliance-Plattform. WARP standardisiert die Nachweiserfassung, FACT steuert zugangsbeschränkte Bereiche zentral und CHECKAPP bringt mobile Kontrollen vor Ort. Subunternehmer reichen Dokumente nur einmalig ein, wiederholte Prüfungen entfallen. Die Echtzeit-Datenbank liefert konsistente Informationen für alle Projekte. HR- und Projektleiter profitieren von Prozesstransparenz, Zeitersparnis, geringeren Abstimmungsaufwänden zwischen Standorten, verbesserter Koordination über alle Baustellen hinweg, ressourceneffizienter Datentransparenz.