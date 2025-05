Bahnbrechende Technologien: Evidents neueste Generation konfokaler Spinning-Disk-Mikroskope

Das Unternehmen Evident hat kürzlich zwei neue konfokale Spinning-Disk-Mikroskope vorgestellt, die auf dem bewährten IXplore IX85-System basieren. Das Modell IXplore IX85 SpinXL ermöglicht dank der CrestOptics X-Light-Technologie schnelle Lebendzellaufnahmen über große Flächen bei hohen Bildraten. Das SpinSR-Gerät nutzt die Yokogawa CSU-W1-Spinning-Disk für 3D-Super-Resolution mit bis zu 120 nm Auflösung. Beide Instrumente integrieren intelligente Automatisierung, präzise Bildsteuerung und schonende NIR-Anregung zur Optimierung moderner Zellbildgebungsexperimente. Sie bieten effiziente reibungslose Integration in Laborworkflows.



IXplore IX85 SpinXL: Innovatives Mikroskop mit beeindruckendem Sehfeld

Das IXplore IX85 SpinXL Mikroskop nutzt die fortschrittliche CrestOptics X-Light Spinning-Disk-Technologie mit einer Sehfeldzahl von 26,5 mm. Anwender erfassen dynamische zelluläre Prozesse über große Probenflächen hinweg schnell und präzise. Dank hoher Bildraten werden bewegliche Strukturen detailliert abgebildet, während die Dual-Kamera-Konfiguration simultan zwei Kanäle aufzeichnet. Im Vollbildmodus erreicht das System bis zu 498 fps und ermöglicht so die Analyse ultraschneller Abläufe in lebenden Zellen unter minimaler Phototoxizität und Effizienz im Laboralltag.

Ein Echtzeit-Controller gewährleistet stets hochpräzise Aufnahmen lebender Zellen, selbst bei maximalen Bildraten. Die Ergänzung durch NIR-Spektren erlaubt tiefere Gewebedurchdringung bei deutlich verminderter Autofluoreszenz, wodurch Langzeitbeobachtungen lebender Proben weniger phototoxisch ausfallen. Automatisierte Routinen des IX85 SpinXL Mikroskops vereinfachen komplexe Arbeitsabläufe, minimieren manuelle Eingriffe und beschleunigen wiederkehrende Aufgaben. Dadurch lässt sich das System flexibel an diverse experimentelle Anforderungen anpassen und optimiert die Effizienz in multidisziplinären Laborumgebungen und verbessert Zuverlässigkeit jeder Aufnahme.

Revolutionäre Super-Resolution: IXplore IX85 SpinSR setzt Maßstäbe

Mit der Yokogawa CSU-W1 Spinning-Disk-Technologie ausgestattet, erfasst das IXplore IX85 SpinSR Mikroskop zelluläre Abläufe in lebenden Proben mit außerordentlicher Geschwindigkeit und Präzision. Innovative Photodetektion und optimierte Signalverarbeitung reduzieren Phototoxizität und ermöglichen Live-Cell-Experimente. Dank fortschrittlicher Bildrekonstruktionsalgorithmen erreicht die konfokale Einheit eine laterale Auflösung von bis zu 120 nm. Speziell entwickelte Software automatisiert die Datenerfassung und beschleunigt die volumetrische 3D-Super-Resolution-Mikroskopie für umfassende Zellanalysen. Sie liefert hochauflösende, hochkontrastreiche Bilder mit minimalem Hintergrundrauschen in Echtzeit.

Der TruSightSR Super-Resolution-Algorithmus hebt die räumliche Auflösung auf bis zu 120 nm an und erfordert lediglich einen Klick. Dadurch lassen sich Helligkeitswerte in superaufgelösten Aufnahmen präzise quantifizieren und Proben systematisch vergleichen. In Kombination mit dem IX85 SpinSR-Mikroskop gestaltet sich die Erfassung feinster Zellstrukturen deutlich einfacher, was die Datenerhebung beschleunigt. Gleichzeitig sorgt die optimierte Bildverarbeitungs-Pipeline für eine naturgetreue Darstellung lebender Zellen und unterstützt fundierte wissenschaftliche Auswertungen und ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse schnell in Echtzeit.

Die konfokalen Spinning-Disk-Mikroskope IXplore IX85 SpinXL und SpinSR von Evident integrieren fortschrittliche Technologie, um lebende Zellen in beispielloser Qualität abzubilden. Mit einer erhöhten Sehfeldzahl ermöglicht das SpinXL schnelle Aufnahmen ganzer Probenflächen bei hoher Bildrate, während das SpinSR dank Super-Resolution-Algorithmen Auflösungen bis 120 nm liefert. Beide Systeme kombinieren Automatisierung, präzise Steuerung und tiefe Gewebedurchdringung, um Zellstrukturen und -prozesse im Labor effizient zu visualisieren und zu analysieren, und reduzieren Autofluoreszenz für klarere Bilder.