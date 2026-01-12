Die Korntex GmbH in Fellbach beliefert bundesweit Handwerk, Industrie, Logistik und Eventorganisation mit widerstandsfähiger Schutzkleidung. Das Sortiment umfasst Warnwesten, Arbeitsjacken, -hosen und Zubehör, die durch reflektierende Elemente hohe Sichtbarkeit garantieren. Robuste Materialien, ergonomische Schnitte und wasserabweisende Beschichtungen verleihen den Produkten Langlebigkeit und Tragekomfort. Nachhaltige Fertigung, zertifizierte Qualität und transparente Lieferketten sichern umweltbewusste Standards. Umfangreiche Lagerbestände ermöglichen kurze Lieferzeiten. Individuelle Beratung und optionale Veredelung runden das Angebot ab.



Korntex GmbH liefert langlebige Arbeitskleidung mit hohem maximalem Tragekomfort

Die Korntex GmbH mit Sitz in Fellbach verwendet seit Jahren hochwertige, widerstandsfähige Materialien sowie ein funktionales Design, um Arbeitskleidung, Warnwesten und Sicherheitstextilien anzubieten, die den vielfältigen Erfordernissen von Handwerk, Industrie, Logistik und Eventorganisation gerecht werden. Dabei durchlaufen alle Produkte intensive Entwicklungsphasen, Prüfverfahren und Qualitätskontrollen, wodurch eine optimal belastbare Konstruktion, exzellente Sichtbarkeit bei schwierigen Lichtverhältnissen und hoher Tragekomfort während langer Arbeitsschichten sichergestellt werden, ergänzt durch präzise Passform sowie zuverlässige hochwertige Nähte.

Strapazierfähige Sicherheitskleidung mit Reflektoren für höchste Ansprüche im Einsatz

Bei der Herstellung setzt Korntex auf besonders robuste Gewebe und integrierte Reflektoren, die selbst in extremen Einsatzszenarien zuverlässigen Schutz und maximale Sichtbarkeit gewährleisten. Warnwesten, Jacken sowie Hosen zeichnen sich durch strapazierfähige Verstärkungen an den Nähten, wasserabweisende Oberflächen und einen ergonomisch optimierten Schnitt aus, der Bewegungsfreiheit gewährleistet. Diese Sicherheitskleidung ist für den täglichen Gebrauch konzipiert, bietet langfristige Haltbarkeit und reduziert Unfallrisiken durch verbesserte Erkennbarkeit und Widerstandsfähigkeit, durch erstklassige Materialkombination dauerhaft gewährleistet.

Korntex bietet umfassende Auswahl an Warnwesten, Arbeitskleidung und Zubehör

Das Sortiment umfasst standardisierte Warnwesten, sektorenspezifische Arbeitsbekleidung und spezialisiertes Zubehör für vielfältige Einsatzzwecke. Warnschutzwesten sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich, von klassisch gelb über modernes Orange bis hin zu reflektierenden Mustern. Robuste Arbeitsjacken und -hosen bieten Schutz vor mechanischen Einflüssen und Wettereinflüssen. Sicherheitsartikel für Baustellen und Events ergänzen das Angebot, während ergonomisches Zubehör wie Knieschoner, Handschuhe und multifunktionale Werkzeuggürtel zusätzlichen Komfort und Sicherheit gewährleisten. Alle Produkte entsprechen aktuellen Normen und Zertifizierungen.

Zertifizierte ökologische Materialien und transparente Lieferketten gewährleisten dauerhafte Produktqualität

Bei Korntex steht Nachhaltigkeit im Mittelpunkt: Ein Großteil der angebotenen Textilien und Schutzbekleidung basiert auf zertifizierten, umweltfreundlichen Materialien, die alle relevanten Sicherheitsnormen erfüllen. Durch transparente Lieferketten sichern wir jederzeit nachvollziehbare Herkunft und faire Produktionsbedingungen. Modernste Fertigungsverfahren reduzieren Abfall und Emissionen, während regelmäßige Qualitätskontrollen in jedem Produktionsschritt langfristige Haltbarkeit und Zuverlässigkeit garantieren. Kunden profitieren so von langlebigen Produkten, nachhaltigen Prozessen und innovativer Ressourcennutzung, energieschonender Produktion, nachhaltigem zertifizierten Materialien und reduziertem CO2-Fußabdruck.

Umfassende Lagerhaltung in Fellbach ermöglicht schnelle Lieferungen und Planungssicherheit

Dank der umfangreichen Lagerhaltung am Standort Fellbach und einer schlanken Organisation der Lieferkette genießen Kunden kurze Lieferfristen bei voller Planbarkeit. Durch die strategische Bevorratung sind alle gängigen Produkte schnell verfügbar, sodass Projekte termingerecht umgesetzt werden können. Das erfahrene Korntex-Team berät Unternehmen und Händler individuell und garantiert schnelle Reaktionszeiten. Für jede Bestellung werden maßgeschneiderte Konzepte und Lösungen entwickelt, die exakt auf die jeweiligen Anforderungen, Einsatzbedingungen und Budgets abgestimmt sind. Sicher effizient.

Individuelle Arbeitskleidung inklusive Firmenlogos für professionelle Corporate Design Umsetzung

Korntex ermöglicht auf Wunsch die Integration von Firmenlogos, individuellen Farbkombinationen und speziellen Ausstattungsmerkmalen auf Arbeitskleidung und Warnwesten. Durch diese Personalisierung werden Unternehmensidentität und Markenpräsenz konsequent gestärkt. Mitarbeiter präsentieren sich im einheitlichen Look, was professionelles Auftreten fördert. Gleichzeitig steigt die Sichtbarkeit bei Veranstaltungen und im Außendienst, da Wiedererkennung und Wiedererkennungswert deutlich verbessert werden. Dieser Veredelungsservice bietet Kunden eine maßgeschneiderte Lösung für Corporate Fashion und Branding im Unternehmensalltag und Marketingstrategien effizient umgesetzt.

