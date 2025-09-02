KRESS präsentiert CoolerBox3.0 und 2.0-2500 auf NUFAM Karlsruhe 2025

Auf der NUFAM 2025 in Karlsruhe präsentiert KRESS Fahrzeugbau seine neuen ATP-geprüften FRC CoolerBox-Modelle. Fachbesucher erhalten einen detaillierten Einblick in die aerodynamischen Kühlkofferaufbauten, die mit gewichtsoptimierten DuroLite-Paneelen und vollelektrischer Thermo King-Technologie ausgestattet sind. Modulare Bauweisen erlauben flexible Anpassungen für verschiedene Transporter und LKW im Verteilerverkehr. Optimierte Aggregate und Paneeldesign sorgen für niedrigen Kraftstoffverbrauch, hohe Nutzlast und garantieren lückenlose Kühlketten bei Frischwaren sowie Tiefkühlprodukten. Dabei wird maximale Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit erreicht.



KRESS präsentiert ATP-geprüfte CoolerBox3.0 und CoolerBox2.0-2500 auf NUFAM Karlsruhe

Auf der NUFAM 2025 in Karlsruhe stellt KRESS Fahrzeugbau seine ATP-zertifizierten FRC CoolerBox-Modelle CoolerBox3.0 und CoolerBox2.0-2500 vor. Beide Kühlkofferaufbauten für den Verteilerverkehr zeichnen sich durch aerodynamisches Design, leichte und robuste DuroLite-Paneele sowie vollelektrische Thermo King-Kühlung aus. Besucher finden die CoolerBox3.0 am IVECO-Stand, die Varianten auf Renault Master und Toyota Proace Max im VanSelect-Netzwerk und die CoolerBox2.0-2500 auf dem MAN TGM in Halle 3 erkunden. Mit umfassender technischer Beratung und spannenden Live-Demonstrationen.

Mit dem anhaltenden Wachstum des überregionalen Handels wächst der Bedarf an robusten Kühlkofferaufbauten für den Verteilerverkehr. Vor allem Lebensmittelunternehmen verlangen Systeme, die eine unterbrechungsfreie Kühlkette vom Erzeuger bis zur Verkaufsstelle gewährleisten können. Moderne Kühlsysteme sichern konstante Temperaturen, reduzieren Verderb und minimieren Stillstandzeiten. Gleichzeitig tragen sie durch optimierte Aerodynamik und energieeffiziente Aggregate zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs bei und steigern so die Wirtschaftlichkeit von Transportflotten im täglichen Verteilerverkehr dauerhaft, sicher und zuverlässig.

NUFAM in Karlsruhe: Zweijährliche Logistikmesse für Handel und Logistikinnovationen

Seit der ersten Austragung im Jahr 2009 etabliert sich die NUFAM in Karlsruhe als bedeutende Branchenplattform für Nutzfahrzeuge und Logistik. Die zweijährlich stattfindende Messe präsentiert Transporter, LKW, Aufbauten, Anhänger sowie passendes Zubehör. Fachbesucher profitieren von aktuellen Produktvorstellungen und treffen Entscheider aus Handel und Industrie. Intensive Gespräche mit Herstellern und Dienstleistern fördern den Wissensaustausch, stärken Netzwerke und bilden eine verlässliche Entscheidungsgrundlage für zukünftige Investitionen in Fuhrpark, Logistikprozesse und strategischer Planung.

KRESS Kühllösungen punkten mit aerodynamischem Design und geringem Verbrauch

Die KRESS Fahrzeugbau GmbH zählt zu den wichtigsten Anbietern im Segment leichter Anhänger, Transporter und LKW-Aufbauten mit Kühlfunktion. Ihre CoolerBox3.0 und CoolerBox2.0-2500 überzeugen durch ausgeklügelte Aerodynamik, gewichtsoptimierte DuroLite-Paneele sowie einen geringen Kraftstoffverbrauch. Zusätzlich zeichnen sich die Modelle durch außergewöhnliche Robustheit, hohe Langlebigkeit und flexible Anpassungsoptionen aus. Das geräumige Innenvolumen maximiert Nutzlast und Effizienz bei Transporten empfindlicher Güter unter kontrollierter Temperatur. Das ausgeprägte Isolationssystem bewahrt konstante Bedingungen während jeder Fahrt unkompliziert.

KRESS präsentiert am IVECO-Stand neuen Daily 35 mit CoolerBox3.0

Am Stand von IVECO (Halle 1, C 130) zeigt KRESS den neuen IVECO Daily 35 mit CoolerBox3.0. Der 3,5-t-Transporter überzeugt durch besonders leichte DuroLite-Paneele, die eine Nutzlast von 935 Kilogramm ermöglichen. Fünf Europaletten finden im großzügigen Laderaum Platz, womit er optimale Kapazität für den Verteilerverkehr bietet. Zur Serienausstattung zählen eine zweistufige Einstiegstreppe, eine seitliche Tür und ein integriertes Ladungssicherungspaket. Das aerodynamische Design senkt den Kraftstoffverbrauch und unterstreicht Effizienz und Zuverlässigkeit.

KRESS CoolerBox3.0 auf Renault Master und Toyota Proace Max

In Halle 3, Stand C 303, stellt KRESS im VanSelect-Netzwerk die CoolerBox3.0 auf einem Renault Master der neuesten Generation sowie auf einem Toyota Proace Max vor. Die beiden Lösungen im Verteilerverkehr bieten eine seitliche Tür für einfachen Zugang und sind mit Thermo King Tiefkühlaggregaten ausgestattet, die konstante Minusgrade gewährleisten. Dank dieser Kombination lassen sich temperaturkritische Waren sicher transportieren und effizient im gesamten Verteilnetz aufrechterhalten. Einsatzbereiche reichen von Lebensmitteln bis Pharmaprodukten.

CoolerBox2.0-2500 auf MAN TGM 19.290 präsentiert innovativen ATP-geprüften Tiefkühlaufbau

Auf dem Messestand A 321 in Halle 3 präsentiert sich die CoolerBox2.0-2500 auf einem MAN TGM 19.290. Der ATP-geprüfte Tiefkühlaufbau mit FRC-Zertifikat bietet eine nutzbare Innenbreite von 2.500 Millimetern und fasst bis zu drei Europaletten oder Rollcontainer. Die vollelektrische Thermo King E-1600 Kühlanlage sorgt für konstante Temperaturen. Optional lässt sich ein Zwei-Kammer-System integrieren, das Tiefkühl- und Frischebereiche separat bedient und so flexible Einsatzmöglichkeiten in der Gastronomie gewährleistet und gesteuert werden.

KRESS präsentiert auf NUFAM 2025 innovative, aerodynamische gewichtsoptimierte CoolerBox-Systeme

