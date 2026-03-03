KÜBLER GmbH aus Ludwigshafen nominiert für Mittelstandspreis Premier 2026

Die KÜBLER GmbH aus Ludwigshafen wurde für den Großen Preis des Mittelstandes 2026 in der Kategorie „Premier“ nominiert. Als Pionier energieeffizienter Hallenheizungslösungen setzt das Unternehmen auf Fair.AIdH-Technologie sowie die Heizlinien FUTURA, FUTURA E und ELEXTRA. Diese Systeme reduzieren nachhaltig den Energieverbrauch und CO?-Ausstoß in Industrie- und Logistikanlagen. Seit 37 Jahren verfolgt KÜBLER konsequent Nachhaltigkeitsziele und optimiert seine Produkte kontinuierlich. Die Nominierung bestätigt die Innovationskraft und langfristige Markenstrategie des Unternehmens. Überregional verankert.



KÜBLER erstmals erfolgreich in Premier-Kategorie des Mittelstandspreises 2026 nominiert

Die Nominierung durch die Oskar-Patzelt-Stiftung markiert den Einstieg der KÜBLER GmbH in die Kategorie Premier des Großen Preises des Mittelstandes 2026. Eine unabhängige Fachjury analysiert und bewertet das Unternehmen anhand fünfer zentraler Aspekte: die wirtschaftliche Gesamtentwicklung, die Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Innovationskraft und Modernisierungsgrad, Umweltengagement sowie Service, Kundennähe und strategisches Marketing. Diese Auszeichnung reflektiert eine nachhaltige Unternehmensführung auf höchstem Niveau und stärkt das Vertrauen in künftige Innovationen.

Makellose Leistungen in allen fünf Bereichen sichern KÜBLERs Aufstieg

Die Jury bewertet Unternehmen in fünf zentralen Kategorien. Nur wenn in allen Bereichen herausragende Leistungen erbracht werden, hat eine Bewerbung Aussicht aufs Weiterkommen. Bereits geringfügige Mängel können zur unmittelbaren Eliminierung führen, sodass keinerlei Schlupflöcher bestehen. Dieser strenge Auswahlprozess gewährleistet transparente Entscheidungen und stellt sicher, dass nur Firmen mit ausgewogener Gesamtentwicklung und nachhaltiger Strategie in die engere Wahl kommen. Erfolg, Wachstum und Unternehmensführung sind daher unerlässliche Voraussetzungen für die endgültige Preisvergabe.

Die KÜBLER GmbH aus Ludwigshafen entwickelt seit 37 Jahren hocheffiziente Heizsysteme für Industrie-, Logistik-, Handels- und Sporthallen. Mit der innovativen Fair.AIdH-Technologie sowie den Heizlinien FUTURA, FUTURA E und ELEXTRA wird der Energiebedarf nachweislich reduziert und der CO?-Ausstoß gesenkt. Das vielfach international ausgezeichnete Programm stellt maßgeschneiderte Lösungen bereit, die eine wirtschaftlich rentable Dekarbonisierung ermöglichen. Anwender profitieren von optimierter Energieeffizienz, nachhaltigem Betrieb und langfristig signifikanten Kosteneinsparungen im gesamten Hallensegment und verbesserten Lebenszykluskostenmanagement.

Regionalsieg 2008, Ehrenplakette 2013, Premier-Finalist 2024 und Nominierung 2026

Nach dem Regionalsieg Rheinland-Pfalz/Saarland 2008 und der Verleihung der Bundes-Ehrenplakette 2013 konnte KÜBLER GmbH 2024 als Premier Finalist eine Spitzenposition unter den besten fünf Unternehmen von mehr als 4600 Nominierten erreichen. Diese Anerkennung dokumentiert die nachhaltige Leistungsfähigkeit und Innovationskraft des Unternehmens. Die erneute Nominierung für den Großen Preis des Mittelstandes 2026 bestätigt über Jahre hinweg die konsequente Weiterentwicklung der Unternehmenskultur sowie die strategische Ausrichtung auf langfristigen Erfolg und nachhaltige Stabilität.

Ganzheitliche Bewertung und soziales Verantwortungsbewusstsein im Großen Preis Mittelstandes

Der Wettbewerb analysiert die Unternehmensleistung umfassend und berücksichtigt ebenso soziale Verantwortung. Mitgliedschaft im exklusiven Netzwerk fördert fachlichen Austausch auf strategischer Ebene durch gezielte Veranstaltungen und Peer-Learning. Die rein private Finanzierung sichert Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit, während ISO-zertifiziertes Qualitätsmanagement Transparenz und kontinuierliche Verbesserung gewährleistet. Seit 1994 wird dieser ehrenamtlich organisierte Preis ohne staatliche Mittel durchgeführt, was seine Neutralität und Authentizität unterstreicht. Der Fokus liegt auf Innovationsstärke, Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Verantwortung für Zukunft.

Die Nominierung zum Großen Preis des Mittelstandes 2026 honoriert das umfassende Wirken von KÜBLER im Bereich innovativer Hallenheizungen. Das Unternehmen kombiniert nachhaltige Technologien wie Fair.AIdH mit hochmodernen Produktlinien FUTURA, FUTURA E und ELEXTRA und erzielt damit messbare Senkungen beim Energiebedarf sowie beim CO?-Ausstoß. Diese wiederkehrende Auszeichnung stärkt die Position als Branchenführer und eröffnet Zugang zu exklusiven Netzwerkpartnern. Anwender profitieren von zukunftsfähigen, effizienten Heizlösungen für unterschiedliche Anforderungsprofile und dauerhaft garantierter Betriebssicherheit.