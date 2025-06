Kvaser führt PCIe 8xCAN Karte für Highspeed Echtzeit-Kommunikation ein

Kvaser erweitert seine Produktlinie um die PCIe 8xCAN (73-30130-01512-8), eine kompakte Single-PCIe-x1-Karte mit acht Echtzeit-CAN/CAN-FD-Kanälen. Sie bietet Mikrosekunden-genaue Zeitstempel und kann bis zu 20 000 Nachrichten pro Sekunde je Kanal verarbeiten. Silent-Mode und Error-Frame-Handling erlauben präzise Fehleranalysen. Plug-and-Play, Windows- und Linux-Treiber sowie kostenfreie Softwaretools erleichtern Integration und Anwendung. Mehrere Karten steigern modulares Systemdesign, während Zuverlässigkeit und schnelle Verfügbarkeit Embedded-Projekte optimal unterstützen. Die Karte eignet sich für Automotive-Tests, Batteriemanagement und medizinische Bildgebung.



CAN-PCIe-Karten ermöglichen eine hochperformante Datenübertragung über mehrere CAN-Kanäle, ideal für anspruchsvolle Anwendungen mit Echtzeitanforderungen. Kvaser präsentiert die PCIe 8xCAN (73-30130-01512-8), eine kompakte Mehrkanal-Karte mit acht vollständigen CAN- und CAN-FD-Schnittstellen. Dank Plug & Play-Installation und minimalem Hardwareaufwand lässt sie sich flexibel in verschiedenste Systeme integrieren. Die Karte unterstützt µs-genaue Zeitstempel, hohe Datenraten pro Kanal und erweiterte Fehlererkennungsfunktionen für Test- und Monitoring-Szenarien jeder Komplexität. Sie garantiert eine hohe Signalintegrität und stabile Synchronisation innerhalb komplexer Netzwerke.

PCIe 8xCAN: 1µs Zeitstempel und 20 000 Nachrichten pro Sekunde

Die PCIe 8xCAN bietet eine präzise Zeitstempelauflösung von einem Mikrosekunde sowie eine beeindruckende maximale Datenrate von zwanzigtausend CAN-Nachrichten pro Sekunde je Kanal. Durch integrierte Silent-Mode-Funktionalität und fortschrittliche Fehlerrahmen-Erkennung und -Erzeugung erlaubt sie die genaue Analyse von Störfällen und unmittelbares Eingreifen in Echtzeit. Damit erfüllt das Modul höchste Anforderungen an Test-Szenarien und Überwachungsaufgaben besonders im Automobilsektor sowie in angrenzenden Industriezweigen. Die robuste Ausführung gewährleistet Zuverlässigkeit auch unter komplexen und harten Betriebsbedingungen.

Acht Kanäle auf Single-PCIe-x1: Modular skalierbare Testsysteme ohne Kompromisse

Die Karte vereint acht unabhängige CAN-Kanäle auf einer kompakten Plug-in-Karte und beansprucht dabei lediglich einen einzigen PCIe-x1-Steckplatz. Durch diese platzsparende Bauform bleibt Raum in Gehäusen frei, ohne dass Leistungseinbußen auftreten. Anwender können mehrere dieser Karten parallel in einem Host-System installieren, um die Gesamtzahl der verfügbaren CAN-Kanäle flexibel und modular zu erhöhen. Auf diese Weise lassen sich selbst umfangreiche Test- und Embedded-Systeme mit minimalem Hardware-Aufwand effizient realisieren und gleichzeitig kompromisslose Performance.

Plug&Play und Windows/Linux-Treiber ermöglichen schnelle Inbetriebnahme und effiziente Integration

Kvaser ermöglicht durch seine Plug&Play-Architektur mit stabilen Windows- und Linux-Treibern eine unmittelbare Inbetriebnahme ohne komplexe Konfiguration. Ergänzend bietet der Hersteller kostenfreie Entwicklungstools sowie spezialisierte Anwendungen zur CAN-Bus-Analyse, darunter Kvaser CANLIB und Monitor. Diese Softwarekomponenten erleichtern Fehlersuche und Testautomatisierung. Dank dieser umfassenden Unterstützung lassen sich Projekte effizienter realisieren, Integrationszeiten verkürzen, Entwicklungsressourcen einsetzen, Funktionsprüfungen zügig umzusetzen. Darüber hinaus gewährleistet die Softwarebibliothek Kompatibilität mit gängigen Entwicklungsumgebungen bietet direkt Schnittstellen zur Automatisierung von Testabläufen.

PCIe 8xCAN gewährleistet hohe Datenraten für Tests sicherheitskritischer Systeme

Die PCIe 8xCAN wird vielfältig in der Automotive-Prüftechnik eingesetzt, vom Motorsteuergerät-Testsystem bis zur Kommunikationsanalyse im Fahrzeugnetzwerk. Ebenso unterstützt sie das Batteriemanagement durch präzise Datenüberwachung und Steuerung in Echtzeit. In der Medizintechnik dient sie in bildgebenden Verfahren zur zuverlässigen Übertragung großer Datenmengen. Dank hoher Übertragungsraten, µs-genauer Zeitstempelung und integrierter Fehlerdiagnose gelingt eine lückenlose Analyse und reibungslose Kommunikation in sicherheitskritischen Umgebungen. Die modulare Skalierbarkeit erhöht die Flexibilität bei unterschiedlichen Prüf- und Einsatzszenarien.

Kvaser CAN-Interfaces exklusiv über Actronic-Solutions GmbH erhältlich und verfügbar

Der Vertrieb der Kvaser CAN-Interfaces erfolgt durch die Adelsdorfer regional Actronic-Solutions GmbH, die als exklusiver Partner sämtliche Produkte im deutschsprachigen Raum verfügbar macht. Interessenten können auf der Website umfassende Produktbeschreibungen einsehen, Presseunterlagen herunterladen sowie hochwertiges Bildmaterial kostenlos abrufen. Darüber hinaus bietet die Plattform technische Datenblätter und Anwendungshinweise. Für weiterführende Fragen, individuelle Beratung oder Anfragen zu Teststellungen steht das Team der Actronic-Solutions GmbH gern jederzeit telefonisch und per E-Mail zur Verfügung.

Die PCIe 8xCAN von Kvaser (73-30130-01512-8) bietet acht unabhängige CAN/CAN-FD-Kanäle in einem kompakten Single-PCIe-x1-Format und liefert µs-genaue Zeitstempel sowie bis zu 20 000 Nachrichten pro Sekunde je Kanal. Moderne Fehlerdiagnose mit Silent-Mode und Error-Frame-Handling erlaubt präzise Analysen in Echtzeit. Dank modularer Skalierbarkeit lassen sich mehrere Karten kombinieren. Kostenlose Treiber und Tools für Windows/Linux vereinfachen die Integration in Automotive-, Batterie- und Medizintechnik-Anwendungen. Die robuste Mechanik und EMV-optimierte Komponenten gewährleisten langlebige zuverlässige Performance.