30 Jahre stufenloser Fahrwerksinnovation: KW automotive erreicht globale Weltmarktführerschaft

Auf der Essen Motor Show 2025 feiert KW automotive drei Jahrzehnte führender Technik bei stufenlos höheneinstellbaren Gewindefahrwerken. Seit 1995 entwickelte das inhabergeführte Unternehmen aus Fichtenberg sein Portfolio von anfänglich neun Anwendungen für vier Fahrzeuge zu heute knapp 30.000 Aftermarket-Lösungen für über 2.500 Modelle. Neben OEM-Projekten für BMW, Mercedes und Porsche bietet KW Motorsportdämpfer unter der Marke KW Racing und bündelt unter sieben Marken weltweit 900 Mitarbeiter. Innovative Fahrwerkstechnologien prägen nachhaltig.



1995 gestartet: KW automotive revolutioniert Fahrwerkstechnik mit Höhenverstellbarem Gewinde

Im Jahr 1995 stellte KW automotive auf der Essen Motor Show das erste stufenlos höheneinstellbare Gewindefahrwerk mit Teilegutachten für Serienfahrzeuge vor. Die starke Nachfrage veranlasste das Unternehmen, fortan auf eigene Entwicklung und Fertigung zu setzen. Dreißig Jahre später bietet das Portfolio nahezu 30.000 Aftermarket-Lösungen für mehr als 2.500 Fahrzeugmodelle. Zusätzlich realisiert KW zahlreiche OEM-Projekte für internationale Automobilhersteller wie BMW, Mercedes und Porsche und beliefert den Motorsport mit leistungsfähigen KW Racing-Dämpfern.

Von KW V3 bis Solid Piston: Meilensteine moderner Fahrwerkstechnologie

Im Jahr 2001 stellte KW automotive mit dem V3-Gewindefahrwerk eine stufenlos einstellbare Druck- und Zugstufe vor. In den folgenden Jahren entstanden komplexe Federsysteme mit fünf bis sechs Abstimmungsvarianten, adaptive Gewindefahrwerke für variable Fahrzeughöhen und moderne Smartphone-Apps, die eine individuelle Steuerung der Dämpfercharakteristik ermöglichen. 2017 implementierte das Unternehmen die Solid Piston Technologie, bei der der Arbeitskolben Öl direkt in den Ventilträger leitet und dadurch erhöhte Dämpfungskräfte für optimiertes Fahrverhalten liefert.

KW Automotive liefert Fahrwerkstechnik für Aston Martin bis Rimac

KW automotive kooperiert weltweit mit renommierten Herstellern wie Aston Martin, Audi, BMW, Ford, Mercedes, Porsche, Toyota und Rimac. Serienfahrzeuge wie der BMW M4 GTS und die Mercedes-AMG GT R Pro profitieren von den speziell abgestimmten Fahrwerkskomponenten des Unternehmens. Zudem werden im Motorsport zahlreiche GT3- und GT4-Rennwagen mit KW Racing Dämpfern homologiert. Ab 2026 rüsten der neue Lamborghini Temerario GT3 sowie der BMW M2 Racing ebenfalls mit hochwertigen, innovativen KW Technologien.

KW automotive optimiert Fahrkomfort mit innovativer Virtualsimulation und Prüfstandstechnologie

Vor der Fertigung erster Muster führen mehr als 80 Ingenieure und Techniker umfassende virtuelle Simulationen der Fahrwerkskräfte durchführen. Die virtuelle Prüfmethodik minimiert Entwicklungszeiten und senkt Prototypenaufwand, wodurch herausragende Effizienz und Produktqualität nachhaltig verbessert werden. Ergänzt wird diese digitale Entwicklung durch einen im Stammwerk Fichtenberg eigens entwickelten Vertikaldynamik-Prüfstand, der Dämpfercharakteristik und Fahrkomfort präzise abstimmt. Mit dieser kombinierten Simulations- und Testinfrastruktur setzt KW automotive brillante Maßstäbe als unabhängiger Aftermarket-Anbieter in der Fahrwerkstechnologie.

Flexible Serienfertigung am Hauptsitz gewährleistet individuelle Fahrwerke nach Auftrag

Am Firmenstammsitz vereint das Unternehmen alle Produktionsschritte vom Zuschnitt und der Fertigung von Federbeinen und Gehäusen über die Montage der Dämpfer bis hin zur finalen Endmontage. Durch die konsequente Ausrichtung auf Kundenspezifikationen entstehen täglich etwa 500 individualisierte Gewindefahrwerke in Losgröße Eins. Dank einer vertikalen Fertigungstiefe von 95 Prozent und dem built-to-order-Verfahren werden höchste Präzision, Qualität und kurze Lieferzeiten dauerhaft sichergestellt und flexibel erfüllt. Das modulare Setup ermöglicht zudem konstante Prozessoptimierung.

KW automotive bietet weltweit qualifizierten Einbau, Achsvermessung und Mehrmarkenberatung

KW automotive unterhält ein globales Netz autorisierter Fachhändler, die vollständige Serviceleistungen rund um den Einbau von Fahrwerkskomponenten anbieten. Dazu gehören präzise Achsvermessung, fundierte Mehrmarkenberatung und professionelle Montage durch geschulte Techniker. Die Markenpalette umfasst KW suspensions, ST suspensions, ap Sportfahrwerke, Belltech, Reiger und BBS, was diverse Fahrzeugtypen abdeckt. Zudem genießen Kundinnen und Kunden in Deutschland eine dreijährige Anschlussgarantie, vorausgesetzt der Einbau erfolgt durch zertifizierte Spezialisten und profitieren von exklusiven, regelmäßigen Wartungsangeboten.

KW automotive setzt auf Präzision, Performance und innovative Fahrwerkstechnologien

Mit konsequenter Qualitätsorientierung setzt KW automotive Maßstäbe in der Fahrwerkstechnologie und Fertigungskompetenz. Das Built-to-Order-Prinzip am Standort Fichtenberg ermöglicht individuelle Gewindefahrwerke exakt nach Kundenanforderung und gewährleistet kurze Lieferzeiten. Dank einer vertikalen Integration von Entwicklung über Prototyping bis hin zur Serienfertigung und enger OEM- sowie Motorsportpartnerschaften entstehen innovative Lösungen. Hersteller- und Rennsportprojekte profitieren gleichermaßen von Präzision, Performance und einem umfassenden Servicekonzept, das höchste Ansprüche erfüllt. Es gewährleistet dauerhafte Qualitätssicherung und starke Kundenbindung.