Lantronix Smart Managed PoE++ Switches bieten smarte effiziente Energieversorgung

Die beiden Lantronix Smart Managed PoE++ Gigabit Switches SM24TBT2DPB-EU-24 und SM24TBT4XPA liefern pro Port bis zu 90 Watt Stromversorgung und bieten flexible Uplink-Optionen über RJ45, SFP und SFP+. Durch Unterstützung von IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet reduzieren sie den Stromverbrauch und optimieren den Betrieb. Automatische Geräteerkennung, interaktive Netzwerkübersichten und integrierte Kabel- und IP-Diagnose vereinfachen Installation, Monitoring und Fehlerbehebung in smarten Gebäude- und IoT-Netzen.



Die PoE++ Switches von Lantronix liefern eine robuste Grundlage für moderne Smart-Building-Projekte. Sie kombinieren Datenübertragung und Stromversorgung über ein einzelnes CatX-Kabel, wodurch der Verkabelungsaufwand reduziert wird. Mit umfassenden Management-Funktionen wie zentraler Gerätekonfiguration, Echtzeitüberwachung und automatischer Fehlerdiagnose gestatten sie eine effiziente Steuerung zahlreicher IoT-Komponenten. Energieeffiziente Ethernet-Unterstützung sorgt für bedarfsorientierte Leistungsregelung. Ideal für Gebäudedatennetze, die Skalierbarkeit und Betriebssicherheit erfordern. Zentralisierte Konsole vereinfacht Installationsprozesse und ermöglicht einheitliche Updates über das Netzwerk. verlässlich. schnell.

Lantronix SM24TBT2DPB-EU Gigabit Switch liefert 90W PoE pro Port

Der Lantronix SM24TBT2DPB-EU-24 Gigabit Switch bietet zweiundzwanzig Ports mit 10/100M/1G-Datenraten und stellt bis zu neunzig Watt PoE-Leistung pro Port bereit. Zusätzlich verfügt er über zwei SFP/RJ45-Kombo-Uplink-Ports mit hundert Megabit bis einem Gigabit Bandbreite, die sowohl Wechselstrom- als auch Gleichstromversorgung unterstützen. Insgesamt steht ein PoE-Budget von bis zu 2160 Watt zur Verfügung, um energieintensive Netzwerkanwendungen wie Kameras, Access Points oder IoT-Geräte zuverlässig zu versorgen. Leistungsstarke Infrastrukturkomponenten optimieren Verfügbarkeit, Stabilität und Netzwerksicherheit automatisch effizient.

SM24TBT4XPA: zwölf 1G, zwölf 2,5G Ports plus vier 10G

Der SM24TBT4XPA Managed Gigabit Ethernet PoE++ Switch bietet eine Kombination aus zwölf 1G-PoE-Ports einschließlich PoE+ und zwölf Ports mit variabler 2,5G-PoE- beziehungsweise PoE+- und PoE++-Unterstützung sowie vier 10G-SFP+-Uplink-Buchsen. Diese breit gefächerte Portkonfiguration gewährleistet nicht nur eine flexible Stromversorgung unterschiedlich leistungsfähiger IoT-Geräte, sondern erlaubt gleichzeitig den Aufbau leistungsstarker Netzwerke, abgestimmt auf wachsende Bandbreitenanforderungen verschiedenster Anwendungen in modernen Smart-Building-Umgebungen. Durch zentrale Management-Funktion erleichtert er darüber hinaus die effiziente Überwachung und automatische Fehlerbehebung.

Die beiden Modelle basieren auf IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet und versorgen PoE-fähige IoT-Endgeräte automatisch entsprechend ihrem tatsächlichen Bedarf mit Energie. Die adaptive Leistungsregelung passt sich dynamisch an den Strombedarf an, um optimale Effizienz zu erreichen. Dadurch werden unnötige Energieverluste vermieden, der Gesamtverbrauch gesenkt und die Umweltbelastung reduziert. Zusätzlich entfällt vielerorts der Aufwand für separate Wechselstromverkabelung, was Installationskosten und Komplexität merklich verringert. Dies unterstützt nachhaltigen Betrieb und reduziert Wartungsaufwand dauerhaft.

Die integrierte automatische Geräteerkennung identifiziert angeschlossene Netzwerkkomponenten selbstständig und Architekturen lassen sich per interaktiver Topologie-Visualisierung sofort überblicken. Dank IP- und Kabeldiagnosetools kann der Netzwerkadministrator Fehlerquellen gezielt lokalisieren, ohne aufwändige manuelle Tests durchzuführen. Bei Ausfällen oder Störungen erkennt das System nicht reagierende Geräte und initiiert über eine automatische Power-Reset-Funktion einen Neustart, wodurch kostspielige Vor-Ort-Einsätze von Technikpersonal in vielen Fällen entfallen. Diese Automatisierung reduziert Reaktionszeiten erheblich und unterstützt eine maximale dauerhafte Systemverfügbarkeit.

Durch die PoE-Stromversorgung über ein einziges CatX-Kabel können Belegungssensoren, Zugangskontrollsysteme, Überwachungskameras sowie Licht- und Temperaturregelungen flexibel im Gebäude platziert werden. Die kombinierte Daten- und Energiezufuhr reduziert den Verkabelungsaufwand erheblich, da separate Stromleitungen entfallen. Dies führt zu schnelleren Montagezeiten und geringeren Installationskosten. Gleichzeitig ermöglicht die modulare Infrastruktur eine einfache Erweiterung und Anpassung an neue Anforderungen, was langfristig Betriebs- und Wartungskosten spart und Planungssicherheit bietet.

Im ATE-Store von Atlantik Elektronik sind die Smart Managed PoE++ Switches von Lantronix sowie ergänzende Komponenten für die Gebäudeautomation verfügbar. Dank leistungsfähiger PoE++-Ports lassen sich Kameras, Sensoren und Zutrittslösungen über ein einziges CatX-Kabel mit Strom und Daten versorgen. Die integrierten Managementfunktionen bieten Echtzeitüberwachung, automatische Geräteerkennung und IP-Kabeldiagnose. Weitere Hintergründe zu smarten Raumsteuerungen und IoT-Produkten finden Interessierte auf der Website von Atlantik Elektronik. Fachartikel, Produktdatenblätter und Konfigurationsanleitungen stehen zum Download bereit.

