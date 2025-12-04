LAPP zeigt wegweisende industrielle Konnektivitätslösungen auf der SPS 2025

LAPP zeigt auf der SPS 2025 an den Ständen 310 Halle 2 und 322 Halle 10 sein umfassendes Portfolio an intelligenten Verbindungslösungen. Dazu zählen werkzeuglose EPIC(R) ClickConnect-Patchkabel, EMV-optimierte ÖLFLEX(R) Leitungen, leistungsfähige Hochvoltkabel sowie robuste Ultraschallschweißkabel. Im FutureLab demonstriert LAPP digitale Verwaltungsschalen für automatisiertes kollaboratives Engineering, Predictive Maintenance-Konzepte und Hybridleitungs-Prototypen mit zeroCM-Technologie. Besucher erhalten praxisnahe Einblicke in effiziente, nachhaltige und zukunftsorientierte Konnektivitätslösungen für moderne Produktionsprozesse. Innovation bestätigt.



LAPP präsentiert SPS 2025 umfassendes Konnektivitätsportfolio mit nachhaltigen Innovationen

Auf der SPS 2025 zeigt LAPP an den Ständen 310 in Halle 2 und 322 in Halle 10 sein umfangreiches Portfolio innovativer Konnektivitätslösungen für die Industrie. Fachleute präsentieren integrierte Systeme, die hohe Effizienz mit Umweltbewusstsein verbinden. Interessierte Besucher erhalten detaillierte Einblicke in neue, werkzeuglos konfektionierte Steckverbindungen, EMV-optimierte Leitungen sowie speziell entwickelte Produkte für verschiedene Branchen und erkennen Einsatzmöglichkeiten für nachhaltige und vernetzte Produktionsanwendungen. und erfahren exklusiv praxisnahe Anwendungsszenarien im FutureLab-Umfeld.

LAPP präsentiert neues EPIC ClickConnect M12D Push Pull Patchkabel

Ganz neu führt LAPP das EPIC(R) ClickConnect M12D ein, ein beidseitig konfektioniertes Patchkabel mit patentierter Push-Pull-Verriegelung nach DIN EN IEC 61076-2-010. Das werkzeuglose Stecken und Entriegeln ersetzt herkömmliche Verschraubungen und beschleunigt die Installation erheblich, während gleichzeitig Fehlerquellen minimiert werden. Speziell für PROFINET (Typ C) optimiert, bewährt sich das M12D in dauerbewegten Anwendungen wie Robotik, Automatisierungssystemen und Schleppketten, um maximale Zuverlässigkeit im Betrieb zu gewährleisten. Die Messepräsentation umfasst zudem M12A, M12X.

ÖLFLEX SERVO zeroCM Leitungen reduzieren Ableitströme um sechzig Prozent

Die neuen Servoleitungen ÖLFLEX(R) SERVO zeroCM und ÖLFLEX(R) SERVO 718 CH zeroCM von LAPP zeichnen sich durch hochentwickelte Abschirmung aus, die maximale Anlagenverfügbarkeit gewährleistet. Dank der patentierten zeroCM(R)-Technologie verringern sich Ableitströme um bis zu 60 Prozent, wodurch deutlich längere Installationslängen realisiert werden können. Die halogenfreie 718 CH-Variante bietet darüber hinaus verbesserten Brandschutz bei minimaler Rauch- und Gasentwicklung und eignet sich ideal für anspruchsvolle, sicherheitskritische Einsatzbereiche mit optimierter Lebensdauer und Wartungsfreundlichkeit.

ÖLFLEX HV EV schützt Komponenten bis 1500 V DC

Die ÖLFLEX(R) HV EV ermöglicht den sicheren Spannungsbetrieb bis 1000 V Wechselspannung und 1500 V Gleichspannung. Ihre doppelte Abschirmung aus aluminiumkaschierter Folie und hoch deckendem Kupfergeflecht gewährleistet effektiven Schutz vor elektromagnetischen Störungen und minimiert Leckströme. Durch diese Schirmung bleiben steuerkritische Komponenten stabil und zuverlässig. Das Kabel erfüllt höchste Anforderungen in Batterie-Energiespeichersystemen, Hochvoltbatterien, Leistungselektronik, Elektromotoren sowie in Batteriemanagementsystemen für E-Mobility- und industrielle Anwendungen. Zusätzliche mechanische Robustheit und Temperaturbeständigkeit erhöhen die Lebensdauer.

ÖLFLEX WIRE MS B Kupferleiter erhöht Festigkeit, verringert Werkzeugverschleiß

Die neue Einzeladerleitung ÖLFLEX(R) WIRE MS B wurde speziell für Ultraschallschweißprozesse konzipiert. Durch den blanken Kupferleiter ohne Zinnbeschichtung steigert sie die mechanische Festigkeit der Schweißstelle und reduziert zugleich den Verschleiß an Schweißwerkzeugen. Vielfältige internationale Zertifizierungen ermöglichen den universellen Einsatz in unterschiedlichen Industriebereichen und verringern die Notwendigkeit zahlreicher Ersatzteilvarianten. Der offizielle Vertriebsstart der WIRE MS B ist für Februar 2026 angesetzt.

LAPP und EPLAN präsentieren digitale Verwaltungsschale für effizientes Engineering-Lifecycle-Management

Im FutureLab präsentieren LAPP und EPLAN eine digitale Verwaltungsschale, die den gesamten Engineering-Prozess für Kabelkonfektionen optimiert. Arbeitsvorbereitung, Datenmanagement und Lifecycle-Management werden dabei end-to-end digital abgebildet. Automatisierte Workflows erzeugen eine lückenlose Rückverfolgbarkeit aller Projektinfos und ermöglichen eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Konstruktion, Einkauf und Fertigung. Die durchgängige Prozessautomatisierung reduziert Fehlerquellen, minimiert Medienbrüche und sorgt für schnellere Freigabezyklen sowie deutlich verkürzte Projektlaufzeiten.

Predictive Maintenance für ÖLFLEX-Leitungen erkennt frühzeitig Abnutzung und Störungen

Mit Predictive Maintenance for ÖLFLEX(R) im FutureLab können Betreiber die Leitungszustände kontinuierlich in Echtzeit analysieren und potenzielle Verschleißerscheinungen oder Fehlfunktionen frühzeitig erkennen. Dadurch lassen sich präventive Wartungsintervalle bedarfsgerecht festlegen, ungeplante Stillstände verhindern und die Lebensdauer der Anlagenkomponenten signifikant verlängern. Die durchgängige Überwachung minimiert Ausfallrisiken und optimiert Ressourcenallokation im Instandhaltungsprozess, während Produktionsprozesse effizienter gestaltet und Gesamtkosten für Wartungsmaßnahmen nachhaltig reduziert werden. Zudem unterstützt die Technologie datengesteuerte Entscheidungen für eine vorausschauende Instandhaltungsstrategie.

LAPP zeigt Hybridleitung-Prototypen mit zeroCM für smarte effiziente Konnektivität

LAPP zeigt erstmals Prototypen einer Hybridleitung mit zeroCM-Technologie, die Stromversorgung und umfangreiche Sensordaten in einem einzigen Kabel vereint. Durch diese Integration lassen sich Leitungsbündel auf ein Minimum reduzieren, was die Komplexität der Verkabelung wesentlich verringert. Der geringere Materialeinsatz führt zu niedrigeren Kosten, während der Montageaufwand deutlich sinkt. Die Hybridkabel bieten eine zukunftsweisende Konnektivitätslösung für hochintegrierte Produktionsumgebungen und steigern Effizienz und Nachhaltigkeit. Dies eröffnet Perspektiven für modulare Automatisierung und digitale Vernetzung.

LAPP präsentiert SPS 2025: Innovative Steckverbinder, Leitungen, Engineering-Tools Zukunftssicher

LAPP präsentiert auf der SPS 2025 einen ganzheitlichen Ansatz, der werkzeuglose Steckverbinder, EMV-optimierte Leitungen, Hochvolt- und Ultraschallschweißkabel sowie digitale Engineering-Tools im FutureLab vereint. Diese Lösungen reduzieren Montageaufwand und Installationszeiten erheblich, steigern die Anlagenverfügbarkeit durch störungsfreie Signalübertragung und ermöglichen transparente, automatisierte Arbeitsabläufe. Nachhaltige Materialien und energieeffiziente Technologien sichern ressourcenschonende Produktionsprozesse. Anwender profitieren von zukunftssicherer Konnektivität, optimierten Wartungszyklen und einer robusten Infrastruktur für effiziente, zuverlässige und umweltbewusste Fertigungsumgebungen sowie flexibler Systemarchitektur, Prozessgestaltung.