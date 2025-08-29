Ultrakompaktes 3.5″-Board mit Intel Atom X und 32GB DDR5-Speicher

Das LE-37TX4 stellt ein kompaktes, industrietaugliches 3,5-Zoll-Motherboard mit Intel Atom X-Prozessor dar und bietet langfristige Verfügbarkeit für Embedded- und Automatisierungslösungen. Sein lüfterloses Design kombiniert DDR5-SO-DIMM-Unterstützung bis 32 GByte bei 4.800 MHz mit integrierter Intel UHD Graphics. Zwei M.2-Slots für NVMe-SSD und Funkmodule sowie duale 2,5-GbE-Ports, serielle Schnittstellen, GPIO und HD-Audio sichern vielseitige Erweiterbarkeit. Ein weiter 9-35-V-Eingang und -40 bis +85 °C garantieren Robustheit in anspruchsvollen Anwendungen. Industrie-, HMI- sowie POS-Einsatzbereiche.



Ultrakompaktes LE-37TX4 3.5? Board, lüfterlos und extrem robust verfügbar

Das LE-37TX4 zeichnet sich als kompaktes 3,5-Zoll-Board mit industrieller Widerstandsfähigkeit und lüfterloser Kühlung aus. Seine solide Fertigung ermöglicht einen langfristigen Produktlebenszyklus und bietet Wartungsfreiheit. Dank des robusten Layouts toleriert es Stöße, Vibrationen und Temperaturschwankungen problemlos. Ob in Automatensteuerungen, Prüfständen oder mobilen Embedded-Anwendungen – dieses Board meistert anspruchsvolle Umgebungen zuverlässig. Die vielfältigen Schnittstellen und Erweiterungsoptionen garantieren flexible Integration und Zukunftssicherheit in unterschiedlichsten Applikationen und ermöglichen eine wartungsarme, einfache Inbetriebnahme vor Ort.

DDR5-SO-DIMM bis 32GB 4800MHz und starke Intel(R) UHD Grafik-Ausgaben

Das Board unterstützt einen DDR5-SO-DIMM mit bis zu 32 GB Arbeitsspeicher bei 4800 MHz. Die integrierte Intel(R) UHD Graphics liefert eine solide Grafikperformance und ermöglicht vielseitige Videoausgaben über HDMI, DisplayPort++, LVDS sowie USB-C-Anschlüsse mit DisplayPort-Alt-Mode. Anwender profitieren von flüssigen 2D- und 3D-Darstellungen in unterschiedlichen Auflösungen, während die hohe Speicherbandbreite die Systemreaktivität verbessert. Diese Kombination aus schnellem RAM und leistungsfähiger Grafik prädestiniert das Board für anspruchsvolle Multimedia-Anwendungen sowie professionelle Embedded-Projekte sicher.

Zwei Intel I226 2,5 GbE Ports für sichere High-Speed-Netzwerkverbindungen

Zwei Intel I226 2.5 GbE Ethernet-Ports bieten hochperformante Netzwerkverbindungen für LAN-Applikationen. Vier RS-232-Schnittstellen ermöglichen serielle Kommunikation mit einer Vielzahl von Peripheriegeräten, während zwei kombinierbare RS-232/422/485-Ports zusätzliche Protokollflexibilität bieten. Über GPIO lassen sich digitale Ein- und Ausgänge steuern, und der integrierte SMBus gewährleistet Systemmanagementfunktionen. Abgerundet wird das I/O-Portfolio durch hochwertige Stereo-Audioausgabe in HD-Qualität samt 3-Watt-Verstärker für Multimediaprojekte. Dank dieser umfangreichen Schnittstellenvielfalt lassen sich komplexe Automatisierungs- und Kommunikationsaufgaben einfach realisieren, ohne zusätzliche Erweiterungskarten einzusetzen.

M.2 Key M und E Slots bieten individuelle Erweiterungsmöglichkeiten

Die Erweiterungsmöglichkeiten des Systems basieren auf zwei M.2-Schnittstellen: einem Key M Slot im 2280-Format für leistungsstarke NVMe-SSDs und einem Key E Slot im 2230-Format zur Aufnahme von Funkmodulen für WLAN oder Bluetooth. Anwender profitieren so von maximaler Flexibilität bei der Speichererweiterung und kabellosen Konnektivität. Durch den modularen Aufbau lassen sich Speicherkapazität und Netzwerkfunktionen gezielt an spezifische Einsatzszenarien anpassen, wodurch das Board optimal an individuelle Anforderungen skaliert werden kann zuverlässig bereitsteht.

9-35VDC und Thermobereich ?40 bis +85°C sichern zuverlässige Industriezuverlässigkeit

Ein großer Betriebsspannungsbereich von neun bis fünfunddreißig Volt Gleichstrom und ein erweiterter Temperaturbereich von minus vierzig bis plus achtzig Grad Celsius ermöglichen konstant zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen. Diese robuste Auslegung hält tiefen Temperaturen in Kältetunneln ebenso stand wie hohen Belastungen in heißen Maschinenräumen. Kritische industrielle Anlagen profitieren von einer stabilen Stromversorgung und gleichbleibender Performance, selbst bei starken Temperaturschwankungen oder anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Optimierte Hardwarekomponenten gewährleisten langlebigen Betrieb selbst unter Dauerlastbedingungen.

LE-37TX4: Energieeffizient, kompakt und langlebig in Industrie- und Retail-Anwendungen

Das LE-37TX4 kombiniert herausragende Energieeffizienz mit einem äußerst kompakten Formfaktor und garantiert durch langfristige Verfügbarkeit zuverlässigen Betrieb. Seine robuste Konstruktion und modularen Schnittstellen eignen sich optimal für anspruchsvolle Fabrikautomatisierung, Smart-Retail-Terminals, Kassensysteme sowie platzkritische Digital-Signage-Anwendungen. Dank geringer Leistungsaufnahme und zuverlässiger Bauteile erfordert das Board minimalen Wartungsaufwand und bietet Herstellern langfristige Planungssicherheit. So lassen sich industrielle Systeme effizient gestalten und langfristig betreiben. Dabei unterstützen flexible Stromversorgungsoptionen vielseitige, reibungslose Einsatzszenarien unterschiedlichster Industrieumgebungen dauerhaft.

LE-37TX4: Kompakte Industrielösung mit Top-Leistung und erweiterten universellen Schnittstellen

Das LE-37TX4 beeindruckt durch erstklassige Rechenleistung dank Intel(R) Atom(TM) X-Prozessor, unterstützt von schnellen DDR5-Speicherbänken mit bis zu 32 GB. Die integrierte Intel(R) UHD-Grafik ermöglicht vielseitige Ausgabemöglichkeiten über HDMI, DisplayPort++, LVDS und USB-C. Zwei 2.5-GbE-Ports garantieren zuverlässige Netzwerkperformance, während M.2-Slots für NVMe-SSDs und Funkmodule flexible Erweiterungen erlauben. Der weite Spannungsbereich und der erweiterte Temperaturbereich sichern stabile Funktion in anspruchsvollen Industrie- und HMI-Umgebungen. Sein lüfterloses Konzept minimiert Geräuschentwicklung, und die garantierte Langzeitverfügbarkeit.