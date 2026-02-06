Maßgeschneiderte LEANTECHNIK UNIQUE Zahnstangengetriebe reagieren auf extreme Einsätze präzise

LEANTECHNIK UNIQUE bietet speziell angepasste Zahnstangengetriebe, die auf höchste Anforderungen in Industrie und Logistik reagieren. Individuelle Abmessungen, Toleranzen und Einbausituationen werden bereits im Design berücksichtigt, um branchenspezifische Vorschriften und Umweltbedingungen zu erfüllen. Eine breite Auswahl an Materialien und Oberflächenveredelungen gewährleistet Korrosionsschutz, Lebensmitteleignung und Verschleißresistenz. Die einteiligen Stahlgehäuse erhöhen Steifigkeit und Positioniergenauigkeit. Mit Hubkräften bis zu 25 000 N und Geschwindigkeiten bis 3 m/s liefern sie robuste, hochpräzise Leistungsfähigkeit. sichere Betriebskontinuität garantierend.



LEANTECHNIK UNIQUE Sondergetriebe realisieren maßgeschneiderte Lösungen abweichend von Standards

LEANTECHNIK UNIQUE ermöglicht die maßgeschneiderte Realisierung anspruchsvoller Antriebsaufgaben, bei denen Standard-Zahnstangengetriebe an ihre Grenzen stoßen. Durch die konsequente Entwicklung und Fertigung nach exakten Kundenvorgaben entstehen Sondergetriebe, die individuelle Abmessungen, spezifische Toleranzen und komplexe Einbausituationen bereits in der Konzeptphase berücksichtigen. Dabei werden auch besondere Umweltbedingungen und gesetzliche Vorgaben lückenlos eingehalten. So profitieren Anwender von präzisen, zuverlässigen und langlebigen Antriebslösungen, die exakt auf den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmt sind und höchsten Qualitätsanforderungen entsprechen.

LEANTECHNIK UNIQUE: Maßgeschneiderte Werkstoff- und Oberflächenveredelung für höchste Anforderungen

LEANTECHNIK UNIQUE stellt eine umfangreiche Palette an Werkstoffen sowie maßgeschneiderte Oberflächenveredelungen bereit. Das Duralloy-Coating gewährleistet uneingeschränkte Gebrauchstauglichkeit in lebensmittelverarbeitenden Anlagen, da es korrosionsbeständig und hygienisch ist. Alternativ sorgen galvanische Beschichtungen oder Eloxalverfahren für zusätzlichen Korrosionsschutz und ansprechende Optik. Für einteilige Stahlgehäuse stehen brünierte Schichtdicken von 0,5 µm bis 2 µm zur Verfügung, um Verschleißresistenz, Gleiteigenschaften und Langlebigkeit zielgerichtet zu optimieren. Diese Optionen ermöglichen Integration in anspruchsvolle Antriebssysteme unter extremen Bedingungen.

Einteilige Stahlgehäuse steigern Steifigkeit und Präzision unter höchsten Belastungen

Im direkten Vergleich zu zweiteiligen Gehäusesystemen zeigt das einteilige Stahlgehäuse eine deutlich gesteigerte Steifigkeit und gewährleistet daher eine herausragende Positionsgenauigkeit. Durch die monolithische Bauweise aus hochwertigem Stahl werden dynamische Spitzenbelastungen zuverlässig abgefangen und mechanische Verformungen effektiv unterbunden. Selbst unter extrem hohen Hubkräften und schnellen Verfahrgeschwindigkeiten sorgt diese Konstruktion für gleichbleibend präzise Bewegungsabläufe und eine erhöhte Langzeitstabilität in anspruchsvollen Automationsanwendungen. Darüber hinaus reduziert die einteilige Struktur Montageaufwand und verbessert die Wartungsfreundlichkeit

Dünnchrom-beschichtete Zahnstangengetriebe schützen Waschmaschinen und ermöglichen auch präzisen Druckausgleich

LEANTECHNIK UNIQUE-Sondergetriebe überzeugen in Industriewaschmaschinen durch eine dünnchrombeschichtete Oberfläche und integrierte Abstreifer, die Ritzelwelle und Zahnstange wirksam vor aggressiven Reinigungsflüssigkeiten schützen. Gleichzeitig gewährleisten sie in Kernkraftwerken eine präzise Öffnung des Türverschluss-Mechanismus um einen definierten Spalt, um einen kontrollierten Druckausgleich zu ermöglichen. Diese Kombination aus korrosionsbeständiger Beschichtung, robustem Design und hochpräziser Steuerung demonstriert die bemerkenswerte Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit dieser spezialisierten Zahnstangengetriebe in anspruchsvollen Anwendungsfeldern. Sie gewährleisten Betriebssicherheit, dauerhafte Langlebigkeit und Effizienz.

LEANTECHNIK UNIQUE Zahnstangengetriebe meistern weltweit 25 000 N und 3 m/s Präzision

LEANTECHNIK UNIQUE Zahnstangengetriebe ermöglichen weltweit den zuverlässigen Einsatz in Hub-, Handling- und Positioniersystemen selbst unter extremen Betriebsbedingungen. Dank ihrer robusten Konstruktion erreichen sie Hubkräfte von bis zu 25.000 N und Verfahrgeschwindigkeiten bis 3 m/s, womit sie Anforderungen anspruchsvollster Automationsprozesse in Industrie und Logistik erfüllen. Konzipiert für hohe Belastungen garantieren sie langfristige Genauigkeit, minimales Spiel und optimierte Wartungsintervalle, wodurch Anwender maximale Effizienz und Prozesssicherheit erzielen bei minimalem Energieverbrauch und flexiblen Einsatzmöglichkeiten.

LEANTECHNIK zeigt Portfolio auf all about automation Friedrichshafen Fachmesse

Am 10. und 11. März präsentiert LEANTECHNIK auf der Messe all about automation Friedrichshafen sein vollständiges Produktportfolio mit individuellen Zahnstangengetrieben. Interessierte Fachbesucher können am Stand B3-513 die maßgeschneiderten UNIQUE-Sondergetriebe in verschiedenen Anwendungen live begutachten und erhalten fachkundige Beratung zu Materialoptionen, Beschichtungen sowie Leistungsdaten. Die Ausstellung ermöglicht einen praxisnahen Eindruck der Positioniergenauigkeit, der Hubkräfte bis 25000 Newton und der dynamischen Geschwindigkeiten bis drei Meter pro Sekunde. Teilnehmer erleben Live-Demonstrationen und Austausch.

LEANTECHNIK UNIQUE Zahnstangengetriebe: Flexibel, präzise, robust für höchste Ansprüche

LEANTECHNIK UNIQUE-Zahnstangengetriebe bieten Anwendern höchste Flexibilität bei der Auslegung maßgeschneiderter Antriebslösungen. Dank präziser Konstruktion und robuster Bauweise gewährleisten sie beständige Leistung unter extremen Einsatzbedingungen. Spezielle Beschichtungen erlauben hygienischen Betrieb und Korrosionsschutz in sensiblen Branchen, während einteilige Stahlgehäuse Verformungen minimieren und Positioniergenauigkeit optimieren. Durch individuelle Anpassung an spezifische Abmessungen, Lastprofile und gesetzliche Vorgaben erfüllen sie anspruchsvolle Anforderungen in Industrie- und Logistikanwendungen weltweit. Sowie hohe Hubkräfte und schnelle Verfahrgeschwindigkeiten nutzen sie optimal.