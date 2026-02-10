IP67-geschützte Gocator 2D-Smartkameras vereinen NVIDIA Orin NX Edge-KI GoPxL

Die Gocator 2D-Smartkameras von LMI Technologies vereinen in einem IP67-geschützten Gehäuse Hochgeschwindigkeits-Bildaufnahme, eine NVIDIA Orin NX Edge-KI und die GoPxL-Inspektionssoftware. Ohne externe Rechner oder Cloud-Anbindung ermöglichen sie intuitives Drag-and-Drop zur schnellen Inbetriebnahme und reduzieren die Gesamtbetriebskosten. Präzise Echtzeit-Inspektionen an Fertigungslinien erfolgen dank kombinierter KI- und regelbasierter Werkzeuge mühelos. Typische Anwendungsbereiche umfassen Defekterkennung, Maßkontrolle, Farbinspektion und Barcode-Lesen in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Das All-in-One-Design minimiert dauerhaft Installationsaufwand und erhöht spürbar signifikant die Anlageneffizienz.



Robuste IP67-Gehäuse 2D-Smartkameras bieten nativ integrierte Edge-KI und GoPxL-Software

Gocator 2D-Smartkameras basieren auf der etablierten Gocator Smart Plattform und vereinen Kamera, Bildprozessor und Inspektionssoftware in einem robusten IP67-Gehäuse. Dank integrierter Edge-KI und GoPxL-Software laufen alle Analysen direkt im Gerät, ohne externe Rechner oder Cloud-Anbindung zu benötigen. Dieses kompakte All-in-One-System minimiert Konfiguration und Wartungsaufwand, ermöglicht präzise zweidimensionale Inspektionen bei voller Liniengeschwindigkeit und liefert reproduzierbare Ergebnisse in Echtzeit unter anspruchsvollen Industriebedingungen. Die einfache Inbetriebnahme und Benutzeroberfläche optimieren Produktionsprozesse nachhaltig effizient skaliert

Gocator 2D-Modelle bieten bis zu 84 fps und minimalste Latenz

Die Gocator 2D-Smartkameras besitzen Global-Shutter-Sensoren mit wahlweise fünf oder zwölf Megapixel Auflösung und ermöglichen Bildraten von bis zu 84 Bildern pro Sekunde bei Latenzen unter zehn Millisekunden. Diese Kombination aus hoher Geschwindigkeit und kurzer Verzögerung prädestiniert sie für anspruchsvolle High-Speed-Inspektionen. Dank IP67-Zertifizierung sind die Kameras gegen Staub und Wasser geschützt und liefern auch in rauen Industrieumgebungen zuverlässige Bilder direkt am Netzwerkrand und überzeugen durch maximale Betriebsstabilität und wartungsarme Nutzung. dauerhaft.

NVIDIA Orin NX KI kombiniert Tools für präzise Inspektionen

Die KI auf Basis des NVIDIA Orin NX-Prozessors harmoniert perfekt mit klassischen regelbasierten Bildverarbeitungsalgorithmen und ermöglicht eine effiziente Kombination beider Methoden. Anwender können unabhängig von externen Rechnern Aufgaben wie Defekterkennung, präzise Längen- und Breitenmessungen, OCR-Texterkennung, Farbanalyse oder Barcode-Scanning direkt auf dem Edge-Gerät durchführen. Durch native Unterstützung gängiger Industrieprotokolle wie EtherNet/IP, PROFINET, Modbus und MQTT lassen sich die Systeme problemlos in moderne SPS- und Automatisierungslandschaften integrieren und in bestehende Fertigungslinien einbinden.

GoPxL bietet browserbasierte Drag-and-Drop-Workflows für schnelle industrielle visuelle Inspektionen

Die GoPxL Vision Inspektionssoftware stellt Anwendern eine browserbasierte Oberfläche mit Drag-and-Drop-Workflows bereit. Prüfabläufe lassen sich in wenigen Stunden statt Wochen entwerfen, anpassen und ausrollen, ohne Programmieraufwand. Integriertes Live-Debugging erleichtert die sofortige Fehlersuche, während Python-Skripte Standardfunktionen flexibel erweitern. KI-unterstützte Algorithmen ergänzen traditionelle Bildverarbeitungstools für präzise Inspektionen. Die Plattform ermöglicht geräteübergreifende Bereitstellungen und nahtlose Integration in bestehende Produktionslinien für Endanwender, Systemintegratoren und OEMs ohne externe Rechner oder Cloud-Services und bietet vollständige Dokumentation.

Gocator 2D-Smartkameras: Schnelle kosteneffiziente Lösung für Einzellösungen und Multi-Stationen

Die Gocator 2D-Smartkameras ermöglichen für Einzelarbeitsplätze sowie kleine Mehrstationsanordnungen eine zügige und wirtschaftliche Alternative gegenüber PC-gestützten Bildverarbeitungssystemen. Dank modularer Architektur können Prüfabläufe ohne erneute Softwareinstallation auf zusätzliche Geräte übertragen werden. Nutzer, die bereits Gocator 3D-Smart-Sensoren einsetzen, profitieren von einer identischen Bedienumgebung, gemeinsamen Projektdateien und einem konsistenten Datenmodell. Dadurch lassen sich 2D- und 3D-Inspektionsaufgaben nahtlos kombinieren und in heterogenen Produktionslinien effizient implementieren. Einsatzzeiten reduzieren sich und die Wartungsanforderungen bleiben minimal, kostentransparent.

Gocator 2D-Kameras bieten unbefristete Lizenzierung ohne Cloud und Gebühren

Mit einem unbefristeten Lizenzmodell ohne Cloud-Abhängigkeiten oder wiederkehrende Gebühren bieten die Gocator 2D-Smartkameras eine wirtschaftliche Lösung für industrielle Bildverarbeitung. Die sofort einsatzbereite Systemplattform enthält zertifizierte C-Mount-Objektive, passende Beleuchtungseinheiten und montagespezifisches Zubehör, sodass Anwender keine zusätzlichen Komponenten beschaffen müssen. Durch diesen umfassenden Lieferumfang und die wartungsarme Auslegung reduzieren Hersteller langfristig ihre Gesamtbetriebskosten und profitieren von hoher Verfügbarkeit sowie zuverlässigen Inspektionsergebnissen ohne externe Cloud- oder Lizenzkosten und vereinfachter Wartungsplanung über lange Zeiträume

IP67 Gocator 2D Smartkameras: Edge-KI und GoPxL für Industrie

