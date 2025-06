Über 500 Logistikexperten diskutieren Automatisierung, KI, Energie und Nachhaltigkeit

Über 500 Logistikexperten trafen sich in Marseille zur zweijährlich von Toyota Material Handling Europe organisierten Logiconomi-Konferenz, um zentrale Branchenthemen wie Automatisierung, künstliche Intelligenz, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zu erörtern. Internationale Keynotes, unter anderem von Pierre-Francois Thaler von EcoVadis sowie Tony Estanguet von Paris 2024, lieferten praxisnahe Einblicke. Parallel präsentierte die neue Logiconomi Connections-Initiative innovative Kooperationsmöglichkeiten. Die Veranstaltung unterstützte so den Wissensaustausch und förderte zukunftsorientierte Logistikprozesse durch gebündelte Expertise und effiziente Vernetzung.



Logiconomi 2025 in Marseille erfolgreich versammelte 500 europäische Logistikführungskräfte

Die Logiconomi-Konferenz 2025 fand am 13. und 14. Mai in Marseille statt und zog über 500 Führungskräfte aus der europäischen Logistikbranche an. Die von Toyota Material Handling Europe initiierte Veranstaltung ermöglichte einen intensiven Erfahrungsaustausch. Fachleute erörterten aktuelle Branchenthemen, analysierten Herausforderungen wie Ressourceneffizienz, Automatisierung und Nachhaltigkeit und präsentierten modernste Technologien. Ziel war es, künftige Logistikprozesse durch Kooperationen und innovative Lösungsansätze effektiver, transparenter und zuverlässiger zu gestalten. Die Beiträge fokussierten strategische Planung.

Logiconomi-Plattform identifiziert Trends und Technologien für effiziente nachhaltige Logistikprozesse

Logiconomi fungiert als zentrale Austauschplattform, auf der branchenrelevante Fragestellungen, aktuelle Trends und zukünftige Technologien systematisch identifiziert und eingehend analysiert werden. Im zweijährigen Turnus vernetzt sie Fachleute aus führenden Unternehmen mit neuartigen Lösungsanbietern, um praxisorientierte Erkenntnisse zu gewinnen. Dabei steht die Optimierung logistischer Abläufe im Fokus, um Kunden gezielt bei der Effizienzsteigerung und Kostensenkung zu unterstützen. Gleichzeitig fördert das Format kontinuierlich den Wissensaustausch innerhalb der Toyota-Organisation und fördert nachhaltige Zukunftsperspektiven erfolgreich.

Kundenbefragung benennt Energieeffizienz, Automatisierung, KI und Nachhaltigkeit als Themen

Anhand einer repräsentativen Kundenumfrage identifizierte die Konferenz vier Kernthemen: Energieeffizienz, Automatisierung, künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit. Das Leitmotiv „Nachhaltige Leistung ermöglichen“ rückte ökologische Zielsetzungen in den Fokus. Dabei betonten Experten die Bedeutung hoher Betriebseffizienz und systematischer Zuverlässigkeit. Durch die Verknüpfung dieser vier Bereiche strebten Teilnehmer an, langfristig tragfähige Lieferketten zu gestalten und gleichzeitig Umweltbelastungen zu reduzieren. Innovationen sollten so zur dauerhaften Optimierung beitragen und praxisorientierten Lösungsansätzen sowie internationalen Standards gewährleistet Kontinuität.

Pierre-Francois Thaler und Tony Estanguet diskutierten Nachhaltigkeit, Transparenz, CO?-Reduktion

Bei der Veranstaltung standen Pierre-Francois Thaler, CEO und Mitbegründer von EcoVadis, sowie Tony Estanguet, Präsident von Paris 2024, im Zentrum. Thaler verdeutlichte anhand konkreter Beispiele, wie Transparenz in Nachhaltigkeitsbewertungen Unternehmen dabei unterstützt, ökologische und soziale Leistungen objektiv zu messen, zu vergleichen und zu optimieren. Estanguet schilderte seine Erfahrungen mit den CO?-Reduktionsstrategien der Olympischen und Paralympischen Spiele und lieferte wertvolle Best Practices, um langfristig klimafreundliche Großprojekte erfolgreich realisieren möchten.

Toyota MHE startet Logiconomi Connections zur Vernetzung von Logistikmanagern

Während der Veranstaltung stellte Toyota Material Handling Europe die Initiative Logiconomi Connections vor, die darauf abzielt, Logistikmanager mit Lösungsanbietern zu vernetzen. Insgesamt beteiligten sich vierzehn Partner, die ihre innovativen Angebote präsentierten, darunter Analyse- und Planungssysteme, moderne Ausrüstungsoptionen sowie Konzepte zur Gesundheitsförderung und Arbeitssicherheit. Am Programm nahmen namhafte Unternehmen wie NVIDIA, Microsoft, LOreal, Puma, Randstad Enterprises, Toyota Motor Europe, viastore und Vanderlande teil. Auch praxisorientierte Demonstrationen und Networking-Gelegenheiten waren dabei maßgeblich.

Logiconomi 2025 verbindet Wissensaustausch, Praxisbeispiele, Networking für effiziente Logistikprozesse

Die Konferenz Logiconomi 2025 bietet eine einzigartige Plattform, die intensiven Wissenstransfer, praxisnahe Fallbeispiele und gezieltes Networking optimal vereint. Fachleute erhalten wertvolle Einblicke in innovative Energieoptimierung, automatisierte Abläufe, KI-gesteuerte Analysen und nachhaltige Konzepte. Zusätzlich verknüpft das Programm Logiconomi Connections Teilnehmer gezielt mit Lösungsanbietern, um branchenrelevante Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Somit schafft die Veranstaltung einen messbaren Mehrwert für die Umsetzung zukunftssicherer und ressourceneffizienter Logistikprozesse. Dabei werden Best Practices interaktiv vorgestellt und diskutiert.