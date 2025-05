Friedr. Dick GmbH & Co. KG: Effiziente Logistikinnovation sichert Zukunft

Die Friedr. Dick GmbH & Co. KG steigert ihre operative Effizienz und baut ihre Wettbewerbsfähigkeit aus durch die Implementierung einer vollintegrierten Automatisierungslösung. Diese umfasst eine AutoStore-Anlage mit 33.000 Stellplätzen, eine Bühnenkonstruktion, Fördertechnik und vertikale Förderlifte. Unterstützt wird das System von Industrierobotern zur Behälterbestückung sowie autonomen mobilen Robotern (AMR) für Palettentransporte. Ziel ist die Optimierung von Durchlaufzeiten, Bestandsverwaltung und langfristiger Skalierbarkeit. Gleichzeitig werden Ressourcen geschont und Ausfallrisiken minimiert durch automatisierte Prozesse.



Friedr. Dick KG erweitert Logistikzentrum durch Automatisierungslösung

Das Familienunternehmen Friedr. Dick GmbH & Co. KG mit Sitz in Deizisau bei Esslingen, bekannt als renommierter Hersteller von Messern, Werkzeugen und Schleifmaschinen, investiert in eine moderne Automatisierungslösung. Durch die Implementierung eines individuell zugeschnittenen Logistiksystems wird das bestehende Logistikzentrum ausgebaut und die Lagerkapazität verdoppelt. Die umfassende Integration hochentwickelter Technologien optimiert Prozessabläufe, steigert Effizienz und Flexibilität und schafft die Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum und erhöhte Wettbewerbsfähigkeit auf nationalen und globalen Märkten.

Effiziente Automatisierungslösung für Friedr. Dick durch Element Logic

Element Logic wurde mit der Entwicklung eines umfassenden Automatisierungskonzepts betraut und realisierte eine AutoStore-Anlage mit insgesamt 33.000 Stellplätzen für Systembehälter auf einer stabilen Bühnenkonstruktion. Das System nutzt 14 R5-Roboter für Ein-, Um- und Auslagerprozesse, während spezialisierte Knickarmroboter die Befüllung der Behälter automatisieren. Zusätzlich gewährleistet eine integrierte Fördertechnik inklusive Liften die nahtlose Verknüpfung aller Prozessstufen und steigert dadurch deutlich die Effizienz im Logistikzentrum und optimiert damit im Betrieb nachhaltig die Materialflüsse.

Effiziente Steuerung und langfristige Absicherung der Gesamtanlage

Die Steuerung der gesamten Anlage erfolgt über die eController-Software von Element Logic und wird durch einen umfassenden Servicevertrag mit Friedr. Dick abgesichert. Dadurch wird nicht nur eine bestmögliche Performance der Automatisierungslösungen sichergestellt, sondern auch eine kontinuierliche Wartung sowie Betreuung über den gesamten Lebenszyklus hinweg gewährleistet. Ein dediziertes Supportteam steht jederzeit zur Verfügung, Die Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme des Projekts ist planmäßig für das Ende dieses Jahres vorgesehen und wird termingerecht abgeschlossen.

Modernisierung der Logistik: Friedr. Dick setzt auf Automatisierung

