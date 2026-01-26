LUCID präsentiert Helios2- und Triton-Kameras auf LogiMAT 2026 Stuttgart

Auf der LogiMAT 2026 in Stuttgart präsentiert LUCID Vision Labs am Stand 2B17 seine neuen 3D- und HDR-Bildgebungslösungen. Die Helios2 3D-ToF-Serie mit WideChroma-, Wide-, Narrow-, Helios2+- und Helios2-Ray-Modellen liefert submillimetergenaue Tiefendaten für industrielle Anwendungen. Ergänzend ergänzt die Triton HDR-Kamera mit adaptiver Tonwertanpassung und 120 dB Dynamikumfang 8-Bit-Bilder mit optimierten Schatten und Highlights. Diese Kombination verbessert Effizienz und Zuverlässigkeit in Robotik, Materialhandling, Sortierung und Qualitätskontrolle. Sie gewährleistet hohe Verfügbarkeit im rauen Industrieumfeld.



LUCID Vision zeigt auf LogiMAT 3D-Helios2 und Triton HDR-Kameras

Auf der LogiMAT 2026 in Stuttgart zeigt LUCID Vision Labs am Stand 2B17 innovative 3D- und HDR-Bildgebungslösungen. Die Helios2 3D-ToF-Serie liefert submillimetergenaue Tiefendaten selbst unter widrigen Bedingungen und bietet Varianten wie WideChroma, Wide, Narrow, Helios2+ und Helios2-Ray. Ergänzt wird sie durch die Triton HDR-Kamera mit 120 dB Dynamikumfang und adaptiver Tonwertanpassung. Im Materialhandling und in der Robotik ermöglichen diese Systeme höhere Durchsatzraten, präzisere Automatisierung und geringere Ausfallzeiten und optimierte Qualitätssicherung.

Helios2-Kameras mit IMX556PLR-ToF-Sensor und IP67-Gehäusedesign liefern kontinuierlich submillimetergenaue Tiefendaten

Die Helios2 Kameras nutzen den IMX556PLR Time-of-Flight-Sensor von Sony kombiniert mit einem IP67-zertifizierten Factory-Tough-Gehäuse von LUCID. Sie erfassen kontinuierlich submillimetergenaue Tiefendaten und arbeiten zuverlässig in staubigen, feuchten oder temperaturvariierenden Umgebungen. Einsatzbereich sind automatisierte Abläufe wie Pick-and-Place, Sortierung, Palettierung, Depalettierung und präzise Volumenmessung. Die robuste Konstruktion und konstante Performance ermöglichen Industrieanwendungen mit hohen Anforderungen an Genauigkeit, Stabilität und Langlebigkeit rund um die Uhr. Temperaturtoleranz, Korrosionsbeständigkeit und einfache Systemintegration steigern die Flexibilität.

Fünffache Helios2-Varianten bieten präzise Tiefen-, Farb-, HDR- und Laserfunktionen

Fünf verschiedene Modelle ergänzen die Helios2-Basiskamera. Die werkseitig kalibrierte WideChroma-Version fusioniert präzise RGB- und Tiefendaten in einem kompakten Gehäuse. Mit der Wide-Variante erweitert sich das Sichtfeld auf 108° × 78°, während Narrow den Erfassungsbereich auf 31° × 24° fokussiert. Helios2+ integriert sowohl HDR-Funktionalität als auch Hochgeschwindigkeitsbetrieb für dynamische Szenen. Die Helios2 Ray nutzt 940-nm-VCSEL-Laser, um selbst bei direkter Sonneneinstrahlung in Echtzeit präzise 3D-Punktwolken zu erzeugen. Dabei arbeitet sie hochperformant.

Triton HDR-Kamera liefert 120 dB Dynamikumfang und subpixelbasierte Flickerunterdrückung

Die Triton HDR Kamera basiert auf dem rückseitig belichteten IMX490 CMOS-Sensor von Sony, der einen Dynamikumfang von 120 dB ermöglicht. Durch die integrierte Subpixel-Technologie werden LED-Flimmer-Effekte zuverlässig unterdrückt. Ergänzend sorgt die AltaView Adaptive Tone Mapping Engine für eine dynamische Anpassung der Tonwerte direkt in der Kamera. Das Ergebnis sind unmittelbar verfügbare 8-Bit-Farbaufnahmen, die selbst in schwierigen Lichtverhältnissen detailreiche Schatten- und Highlight-Informationen reproduzieren und gewährleisten dabei konsistente Bildqualität in Echtzeit.

Helios2 und Triton HDR ermöglichen zuverlässige Objekterkennung bei Lichtwechsel

Durch die Kombination präziser Helios2-3D-Tiefendaten mit den kontrastreichen HDR-Aufnahmen der Triton-Kamera können Objekte in dynamischen Beleuchtungsszenarien zuverlässig erkannt und exakt vermessen werden. In der Intralogistik führt dieser integrative Ansatz zu erhöhten Durchsatzraten, da Prozesse weniger anfällig für Lichtschwankungen sind. Gleichzeitig sinken Ausfallzeiten durch verbesserte Objekterkennung, während Robotik, Materialhandling und Qualitätskontrolle von gesteigerter Automatisierungsgenauigkeit und konstant gleichbleibender Messpräzision profitieren. Diese Technologie ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Systeme und unterstützt Intralogistik-Anwendungen.

Helios2 3D-ToF und Triton HDR optimieren Bildverarbeitung mit Echtzeitpräzision

