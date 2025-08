FluidWorker 50 automatisiert automatisch KSS-Regelung und sichert konstante Produktionsqualität

Der FluidWorker 50 von MAW Werkzeugmaschinen überwacht regelt Kühlschmierstoffe in Maschinentanks von 200 bis 5000 Litern. Sein Sensorsystem erfasst den Füllstand, prüft Konzentration und pH-Wert. Bei Abweichungen dosiert das Gerät Frischwasser Konzentrat nach. Alle Messwerte und Dosiervorgänge werden USB gespeichert und über OPC-UA in Leitrechner übertragen. So wird Qualitätskonstanz sichergestellt und KSS-Kosten um bis zu 50 Prozent reduziert.



Im deutschen Sommer steigt KSS-Verbrauch durch Verdampfung und Personalmangel

An wechselhaften Tagen mit hohen Sommertemperaturen liegt die Verdunstungsrate im Maschinentank deutlich höher, wodurch häufiger Kühlschmierstoff nachgefüllt werden muss. Die beschleunigte Zersetzung fördert die Bakterienbildung im Kühlmedium und beeinträchtigt die Schmierleistung. Gleichzeitig sind in Urlaubs- oder Hochlastphasen oft nicht ausreichend Fachkräfte verfügbar, um kontinuierliche Kontrollen und Nachfüllungen durchzuführen. Da Kühlschmierstoffkosten bis zu 16 Prozent der Gesamtbetriebskosten erreichen, verursachen unzureichende Wartungszyklen unerwartete Produktionsunterbrechungen und steigende Ausgaben. Die Wirtschaftlichkeit leidet erheblich darunter.

Optimale KSS-Parameter sicherstellen: Füllmenge, Konzentration und pH-Wert kontinuierlich überwachen

Für eine effiziente Maschinenbearbeitung ist es zwingend erforderlich, dass der Kühlschmierstoff kontinuierlich auf exakte Füllmenge, korrekte chemische Konzentration und stabilen pH-Wert kontrolliert wird. In der industriellen Praxis mangelt es jedoch oft an geschultem Personal oder ausreichender Zeit für regelmäßige Tests und Nachfüllvorgänge. Unzureichende Konzentrationswerte verursachen nicht nur Produktionsstillstände, sondern führen auch zu vorzeitigem Werkzeugverschleiß und erhöhen den Reinigungsaufwand deutlich nach Über- oder Unterdosierung sowie Qualitätsverlusten im Endprodukt und Produktionssicherheit leidet.

Automatische KSS-Regelung am Maschinentank garantiert zuverlässige und optimale Prozessqualität

Der FluidWorker 50 wird einfach auf die Einfüllöffnung von Maschinentanks aufgesetzt und erlaubt so eine Integration des Kühlschmierstoff-Regelsystems. Ein integrierter Sensor erfasst kontinuierlich den Füllstand, und sobald dieser einen voreingestellten Grenzwert unterschreitet, analysiert das Gerät automatisch die Konzentration des Kühlmittels. Im Anschluss werden Frischwasser und Konzentrat exakt nach den ermittelten Messwerten dosiert, um dauerhaft optimale Betriebsbedingungen sowie konstante Prozessqualität zu gewährleisten. Diese Automatisierung minimiert manuelle Eingriffe und spart erheblich Zeit.

FluidWorker 50 sichert KSS-Datenaufzeichnung und ermöglicht vollständige nahtlose OPC-UA-Systemintegration

Der FluidWorker 50 zeichnet sämtliche Messdaten sowie jede Nachdosierung automatisch auf einem integrierten USB-Stick auf. Die OPC-UA-Schnittstelle ermöglicht eine nahtlose Anbindung dieser Informationen an übliche Produktionsplanungs- und Leitsysteme. Verantwortliche erhalten mithilfe dieser Daten unmittelbare Transparenz über den aktuellen Kühlschmierstoffverbrauch, anstehende Wartungsintervalle und mögliche Optimierungspotenziale. Durch die zentralisierte Speicherung lassen sich Trends analysieren, Prozessinstabilitäten frühzeitig erkennen und gezielte Maßnahmen zur Effizienzsteigerung ableiten, um Kosten und Ausfallzeiten zu reduzieren und Prozesse optimieren.

FluidWorker 50 halbiert KSS-Kosten, reduziert Aufwand und steigert Effizienz

In realen Produktionsumgebungen reduziert der FluidWorker 50 den Aufwand für Kühlschmierstoffverwaltung um die Hälfte. Automatisierte Kontrolle und Dosierung ersetzen manuelle Messungen, Nachfüllungen, Reinigungsprozesse und ungeplante Stillstandszeiten, wodurch wertvolle Personalressourcen und Betriebskosten eingespart werden. Durch die präzise Mischung sinkt der Verbrauch von KSS-Konzentrat um bis zu 50 Prozent, was zu deutlich niedrigeren Materialkosten führt. Gleichzeitig bleiben KSS-Konzentration und pH-Wert konstant optimal, wodurch Werkzeugstandzeiten verlängert und gleichbleibende Qualitätsergebnisse sichergestellt werden. Nachweislich effizient.

Kostenfreie Teststellung FluidWorker 50: Vorteile direkt in Produktion nutzen

MAW Werkzeugmaschinen stellt aktuell den FluidWorker 50 zur kostenfreien Teststellung in Ihrem Produktionsumfeld bereit. Anwender können die automatische KSS-Versorgung direkt am Maschinentank unverbindlich erproben und die Effizienzsteigerung beurteilen. Die Sonderaktion umfasst die Lieferung, Inbetriebnahme und Dokumentation ohne zusätzliche Kosten. Interessierte finden alle erforderlichen Informationen, Teilnahmebedingungen und technische Spezifikationen auf der Website unter maw-gmbh.com. Das Angebot ist zeitlich begrenzt und richtet sich an Produktionsbetriebe jeglicher Größe. Unkompliziert und schnell nutzbar.

FluidWorker 50 automatisiert KSS-Versorgung, senkt Kosten und sichert Qualität

Der FluidWorker 50 automatisiert die Versorgung von Kühlschmierstoff direkt am Maschinentank und sichert dauerhaft definierte Füllstände, Konzentrationswerte und den idealen pH-Wert. Eine integrierte Regelung misst kontinuierlich Parameter und dosiert automatisch Frischwasser sowie Konzentrat nach Bedarf. Sämtliche Messdaten und Dosierungen werden lückenlos dokumentiert und über USB oder OPC-UA bereitgestellt. Produktionsbetriebe reduzieren manuelle Eingriffe erheblich, senken Betriebskosten um bis zu 50 %, steigern Prozesssicherheit und verlängern Werkzeugstandzeiten und optimieren Betriebsabläufe nachhaltig effizient.