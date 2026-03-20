Max Bögl honoriert Nachwuchstalente mit Azubi-Fahrzeugen sechs Monate kostenlos

Die Max Bögl-Firmengruppe hat fünf Auszubildende und duale Studenten mit je einem Fahrzeug ausgestattet, das sie über sechs Monate hinweg ohne Kilometerbegrenzung nutzen dürfen. Inklusive sind sämtliche Treibstoff- beziehungsweise Stromkosten. Die Auszeichnung würdigt herausragende Leistungen in der praktischen Ausbildung und zielt auf eine langfristige Bindung junger Fachkräfte ab. Michael Bögl übergab die Fahrzeuge persönlich und hob die Bedeutung einer effizienten praxisorientierten Förderung sowie qualifizierter Ausbildung für den nachhaltigen Unternehmenserfolg hervor.



Max Bögl zeichnet fünf Azubis aus und unterstützt Unternehmenswachstum

In der jüngsten Prämienrunde ernannte die Firmengruppe Max Bögl fünf herausragende Nachwuchskräfte zu Preisträgern und überreichte ihnen für ein halbes Jahr kostenfrei nutzbare Fahrzeuge. Diese Aktion stellt einen wesentlichen Baustein der aktuellen Unternehmensstrategie dar und untermauert die Wachstumspläne des Bau- und Technologieunternehmens. Neben der Würdigung individueller Leistungen dient die Mobilitätsförderung zugleich der praktischen Unterstützung des internen Nachwuchskräftemanagements und trägt zur langfristigen Bindung bei. Sie verdeutlicht eindeutig den Stellenwert qualifizierter Ausbildung.

Kostenlose Fahrzeugnutzung: sechs Monate samt Strom, Treibstoff und Kilometerfreiheit

Über einen Zeitraum von sechs Monaten steht den ausgewählten Nachwuchskräften ein Fahrzeug kostenfrei zur Verfügung. Sämtliche Betriebskosten wie Kraftstoff beziehungsweise Strom werden vollständig übernommen, und es existiert keine Kilometerbegrenzung. Durch diesen Service profitieren die Talente sowohl auf dem täglichen Arbeitsweg als auch bei der Anfahrt zu externen Schulungen. Zusätzlich können sie das Fahrzeug in ihrer Freizeit uneingeschränkt nutzen. Insgesamt werden so Mobilität und Flexibilität im Ausbildungsalltag deutlich gesteigert, dauerhaft optimiert.

Max Bögl würdigt Azubi-Leistungen und stärkt Mobilität junger Talente

Max Bögl honoriert durch das Prämierungsprogramm die herausragenden Leistungen der Auszubildenden im Berufsalltag und erleichtert ihnen zugleich die Mobilität. Die verbindliche Bereitstellung eines Fahrzeugs über einen festgelegten Zeitraum unterstützt den täglichen Weg zu Praktika, Schulungen und Einsatzstellen, unabhängig von Entfernung und Zeitaufwand. Neben der Anerkennung individueller Erfolge fördert die Initiative die Motivation und stärkt dauerhaft die emotionale Verbindung zwischen den Nachwuchskräften und dem Unternehmen. Sie garantiert Wertschätzung und langfristig Wachstum.

Max Bögl zeichnet heute Bauingenieurwesen-Studenten und gewerbliche Auszubildende aus

Die Auszeichnung richtete sich an duale Bauingenieurwesen-Studenten und kaufmännische sowie gewerbliche Auszubildende, wobei fünf Talente gewürdigt wurden. Helene Durin und Felix Koller, beide in der dualen Studienrichtung Bauingenieurwesen, erhielten die Ehrung ebenso wie Emilia Sippl als angehende Industriekauffrau. Darüber hinaus wurden Elias Kölbl für seine Leistungen im Beton- und Stahlbetonbauerhandwerk sowie Daniel Henze als engagierter Konstruktionsmechaniker bedacht. Die Auswahl betont berufliche Vielfalt und Förderung junger Fachkräfte und nachhaltigen Teamgeist wertgeschätzt.

Auszeichnung erfolgt regelmäßig auf Basis objektiver Kriterien und Rückmeldungen

Die Entscheidung über die Prämierung erfolgte anhand fest definierter und nachvollziehbarer Maßstäbe. Dabei flossen schulische Leistungen in Form von Noten und Zeugnissen ebenso ein wie die Ergebnisse aus Zwischenprüfungen und detaillierte Beurteilungen der Betreuer Fachabteilungen. Durch regelmäßige Wiederholung des Auswahlprozesses demonstriert Max Bögl kontinuierlich, wie wichtig eine fundierte Ausbildung ist und unterstreicht das langfristige Engagement des Unternehmens für die Förderung qualifizierter Nachwuchskräfte. Diese Vorgehensweise schafft Transparenz und verstärkt das Vertrauen.

Max Bögl bildet 450 Auszubildende in 38 Berufen aus

Die Unternehmensgruppe der Max Bögl GmbH & Co. KG bildet derzeit etwa 450 Auszubildende und duale Studenten aus, verteilt auf 38 verschiedene Ausbildungsberufe und elf duale Studiengänge. Dieser breit aufgestellte Qualifizierungsansatz ermöglicht es, jungen Talenten praxisnahe Erfahrungen in technischen, kaufmännischen und gewerblichen Bereichen zu sammeln. Durch die Vielfalt an Berufsbildern und Studienmodellen werden individuelle Interessen und Neigungen berücksichtigt, um die Fachkompetenzen optimal zu fördern und die Beschäftigungsfähigkeit langfristig zu sichern.

Max Bögl sucht 2026 motivierte Nachwuchskräfte in allen Berufsgruppen

Zum Ausbildungsjahr 2026 startet Max Bögl eine neue Initiative zur Gewinnung engagierter Nachwuchskräfte in allen angebotenen Fachbereichen. Das Unternehmen plant den Ausbau seiner Ausbildungsstrukturen durch zusätzliche Betreuung und praxisorientierte Projekte. Ziel ist es, den steigenden Bedarfen eines wachsenden Konzerns durch qualifizierte Fachkräfte aus eigener Förderung zu begegnen. Bewerber erwarten vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten, moderne Arbeitsumgebungen und Teamstrukturen, die auf langfristige Karriereperspektiven ausgerichtet sind und werden aktiv in Innovationsprozesse eingebunden und praxisnah gefördert.

Max Bögl zeichnet Top-Azubis aus und fördert Mobilität nachhaltig

Mit der Bereitstellung von firmenintern genutzten Fahrzeugen honoriert die Max Bögl-Firmengruppe die herausragenden Leistungen ihrer Auszubildenden und dualen Studentenn. Durch das sechsmonatige kostenfreie Angebot inklusive Treibstoff beziehungsweise Strom gewinnen die jungen Talente an Flexibilität im Berufsalltag und in der Freizeit. Die Maßnahme steigert ihre Motivation und bindet sie langfristig ans Unternehmen. Gleichzeitig demonstriert das Programm die Bedeutung praxisorientierter Ausbildung und sichert den dringend benötigten Fachkräftenachwuchs für nachhaltiges Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit.