Zehn Jahre MBA Motorsport-Management am Nürburgring feiern mit Highlights

Das berufsbegleitende MBA-Programm Motorsport-Management der Hochschule Kaiserslautern feiert sein zehnjähriges Bestehen am Nürburgring. In Zusammenarbeit mit ed-media e.V. und dem Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund (zfh) werden praxisnahe betriebswirtschaftliche Module, motorsportspezifisches Fachwissen und ein globales Netzwerk vermittelt. Unter dem Motto „Zehn Jahre auf der Überholspur“ lädt die Veranstaltung am 24. Mai 2025 Alumni, aktuelle Studenten, Partner und Motorsportfans zu spannenden Impulsvorträgen, inspirierenden Erfahrungsberichten, Networking und einem Get-together beim Qualifying-Rennen ein.



Alumni und Studenten feiern festlich zehnjähriges Motorsport-Management am Nürburgring

Am 24. Mai 2025 versammeln sich ab 13 Uhr Alumni, aktuelle Studenten sowie Branchenpartner und Interessierte im Raum Hohe Acht am Nürburgring. Die Veranstaltung würdigt das zehnjährige Bestehen des MBA-Motorsport-Managements der Hochschule Kaiserslautern in festlichem Ambiente. Sie bietet Gelegenheit zu Rückblicken auf erfolgreiche Absolventenjahrgänge, zum fachlichen Austausch und zur Diskussion zukünftiger Trends im internationalen Rennsport. Ein Get-together nach dem offiziellen Programm fördert Networking und persönliche und dynamische Begegnungen mit Alumni.

Branchenexperten geben exklusive Einblicke in Motorsportbetrieb und erfolgreicher Karrieren

Branchenexperten vermitteln umfassendes Praxiswissen und Einblicke in unterschiedliche Motorsportbereiche. Ingo Böder beschreibt detailliert die operativen Abläufe und Herausforderungen am Nürburgring, während Prof. Dr. Walter Ruda aktuelle akademische Entwicklungen und Forschungsergebnisse in modernen Managementstudiengängen vorstellt. Wolfgang Schuhbauer ermöglicht mit seinem Beitrag einen spannenden Blick hinter die Kulissen der Premium-Rennteams von Aston Martin. Abgeschlossen wird das Programm durch Erfahrungsberichte erfolgreicher Absolventen, die praxisnahe Beispiele und Karriereschritte veranschaulichen und zukünftige zukunftsorientierte Entwicklungen aufzeigen.

Reuter fördert intensiven kontinuierlichen Gedankenaustausch zur Weiterentwicklung des Studiengangskonzepts

Prof. Dr. Bettina Reuter äußert ihre Vorfreude auf einen intensiven Austausch von Ideen und den gemeinsamen Auftakt zur nächsten Entwicklungsphase des Studiengangs. Dabei hebt sie die Bedeutung kontinuierlicher Verbesserung hervor und betont die enge Verzahnung von wissenschaftlichen Theorien mit praktischen Anwendungen. Durch ihr nachhaltiges Engagement stellt sie sicher, dass das Programm permanent optimiert wird, um Studentenn praxisrelevantes Wissen zu vermitteln und gleichzeitig fachliche Exzellenz zu sichern und nachhaltige Entwicklung voranzutreiben.

Zehn Jahre ed-media-zfh-Kooperation vereint fundierte BWL-Kompetenz und Motorsport-Management Innovationen

Seit einem Jahrzehnt bietet ed-media e.V. in enger Zusammenarbeit mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund eine einzigartige Verbindung von betriebswirtschaftlichem Fachwissen und spezifischen Motorsport-Management-Kompetenzen. Das Curriculum ist modular aufgebaut, wodurch Berufstätige zeitlich und örtlich flexibel studieren können. Durch die international anerkannten Akkreditierungen erhalten Teilnehmer wertvolle Zertifikate, die ihre beruflichen Perspektiven im globalen Motorsportumfeld nachhaltig steigern und den interdisziplinären Austausch fördern. Dies unterstützt den direkten Praxisbezug sowie Vernetzung.

Ehemalige gestalten Motorsportbranche weltweit mit Wissen, Netzwerk und Karrierechancen

Viele Absolventen sind mittlerweile in Rennteams, bei Zulieferern, Event-Veranstaltern sowie Automobilherstellern tätig, wodurch sich vielseitige Berufsfelder erschließen. Das internationale Netzwerk verbindet Experten und Nachwuchskräfte und fördert aktiv Karrierechancen sowie fachübergreifenden Wissensaustausch. Die enge Kooperation zwischen Hochschule, Industriepartnern und Ehemaligen schafft eine solide Basis für langfristiges berufliches Wachstum im Motorsportbereich. Dieses Zusammenspiel ermöglicht praxisnahe Weiterentwicklung und stärkt nachhaltige Perspektiven in einem dynamischen, global ausgerichteten Arbeitsumfeld und fördert branchenübergreifende Innovationskraft nachhaltig, konsequent.

Zehnjähriges MBA Motorsport-Management feiert Erfolge in Theorie und Praxis

Die zehnjährige Laufzeit des berufsbegleitenden MBA-Programms Motorsport-Management an der Hochschule Kaiserslautern belegt eindrucksvoll den Mehrwert dieses Studiengangs. Studenten erwerben umfassendes betriebswirtschaftliches Know-how, ergänzen ihr Profil durch tiefgehendes motorsportspezifisches Fachwissen und profitieren von flexiblen Studienmodulen. Ein etabliertes internationales Netzwerk ermöglicht berufsbegleitende Lernerfahrungen mit globaler Vernetzung. Rennsportbegeisterte und Branchenfachleute schätzen praxisorientierte Lehrinhalte, hochkarätige Referenten und ausgezeichnete Karriereperspektiven in der internationalen Motorsportbranche. Darüber hinaus bieten praxisnahe Projekte, internationale Exkursionen und Mentoring umfassende Studienerfahrungen.