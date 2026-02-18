Mersen präsentiert neue kompakte ProGrid NH-Lastausschalter und Surge-Trap Überspannungsschutzsystem

Auf der Light+Building 2026 in Frankfurt präsentiert Mersen eine neue Generation von ProGrid NH-Sicherungslasttrennschaltern und das Überspannungsschutzsystem Surge-Trap(R) K. Beide Lösungen bieten zuverlässigen Überstrom- und Überspannungsschutz für Niederspannungsnetze in Gewerbe- und Industriegebäuden. Die Geräte verfügen über smarte Monitoring-Funktionen, die Echtzeit-Daten erfassen, Ereignisse melden und Berichte erstellen. Dank ihrer kompakten Bauform und einfachen Montage reduzieren sie Installationsaufwand und schaffen die Grundlage für eine digitalisierte, sichere Energieverteilung. Flexibles modulares Design optimiert Skalierbarkeit



Neue ProGrid-Sicherungslasttrennschalter sichern zuverlässig industrielle Niederspannungsnetze und Smart Grids

Die ProGrid-Sicherungslasttrennschalter markieren den nächsten Meilenstein in Mersens FSD-Portfolio. Sie bieten umfassenden Überstromschutz für industrielle Netze und Smart Grids und gewährleisten somit höchste Verfügbarkeit von Niederspannungsströmungen. Über die integrierte Smart-Option lassen sich Betriebsdaten in Echtzeit erfassen, Ereignisse automatisch erkennen und Berichte ohne zusätzlichen Aufwand erstellen. Diese Funktionalitäten ermöglichen transparentes Monitoring, optimieren Wartungszyklen und unterstützen Planer sowie Betreiber auf dem Weg zu einer stärker vernetzten und digitalisierten Energieinfrastruktur und stärken Betriebssicherheit.

Patentinierter Schaltmechanismus unterbricht Lichtbögen sicher parallel von beiden Seiten

Der patentierte Schaltmechanismus von ProGrid trennt NH-Sicherungsmesser gleichzeitig an beiden Seiten ab und gewährleistet eine effiziente Lichtbogenunterbrechung durch kontrolliertes Auslösen. Die Schutzabdeckungen bieten nach IP20-Standard Kontaktschutz und verhindern versehentlichen Zugriff. Dank definierter Parkpositionen und integrierter Vorhängeschloss-Optionen für die Stellungen offen, geschlossen und geparkt entsteht eine nachweisliche Risiko-minimierung. Zahlreiche Innovations- und Designpreise aus Deutschland unterstreichen die herausragende technische Realisierung und Sicherheit dieses Lasttrennschalters. Zudem erfüllt das System höchste industrielle Sicherheitsanforderungen zuverlässig.

ProGrid Standardausführung unkompliziert aufrüsten: Smart-Monitoring für Echtzeit-Energiesteuerung zuverlässig garantiert

Die ProGrid-Lasttrennschalter sind wahlweise als Standard- oder Smart-Ausführung verfügbar. Standardgeräte lassen sich ohne Modifikation des Gehäuses oder Hinzufügen von Erweiterungsmodulen in die Smart-Version verwandeln. Das integrierte Smart-Monitoring-Modul ermöglicht einen berührungslosen Einbau und liefert Echtzeitdaten zur Energieerfassung und Steuerung. Dank der direkten Befestigung an stromführenden Sammelschienen oder universellen Hakenklemmen wird die Montage in beengten Schaltschränken deutlich beschleunigt und vereinfacht. Zusätzlich bietet die modulare Architektur die Basis für Erweiterungen innerhalb vernetzter Energiesysteme.

Europäisches Surge-Trap K schützt Anlagen vor Blitzströmen und Überspannungen

Das in Europa konzipierte Surge-Trap(R) K bietet umfassenden Überspannungsschutz nach Typ 1+2 (Klasse I+II) und bewahrt Anlagen zuverlässig vor direkten Blitzströmen mit 10/350 ?s sowie induzierten Überspannungspulsen 8/20 ?s. Dank mehrfacher Zertifizierungen nach relevanten internationalen Normen entspricht das Gerät höchsten Qualitätsanforderungen. Sein kompaktes Design minimiert Platzbedarf im Schaltschrank. Ein patentierter, werkzeugloser Steckmechanismus gewährleistet festen Halt unter IEC 60721-Bedingungen und erleichtert die Wartung unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen dauerhaft schnell, effizient und sicher.

Surge-Trap(R) K bietet doppelte PE-Erdung für sicheren Netzbetrieb jederzeit

Das Surge-Trap(R) K System bietet eine doppelte Schutzleitererdung, die für einen gleichmäßigen Potentialausgleich in elektrischen Anlagen sorgt. Jede Modulposition ist mechanisch kodiert, um Verwechslungen von Phase und Neutralleiter zu vermeiden und somit Installationsfehler auszuschließen. Diese Merkmale gewährleisten einen zuverlässigen und sicheren Betrieb unter verschiedenen Umweltbedingungen. Aufgrund seiner kompakten Bauweise und robusten Ausführung eignet sich das Gerät besonders für Hauptverteilerschränke, industrielle Anlagen und Ladestationen von Elektrofahrzeugen. mit hoher Lebensdauer, geringem Wartungsaufwand.

Modulare Schutzlösungen für Gewerbe- und Industriegebäude mit intelligenter Vernetzung

Beide Systeme wurden speziell entwickelt, um den Anforderungen von Gewerbe- und Industrieanlagen, vernetzten Stromnetzen (Smart Grids) sowie Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge gerecht zu werden. Durch die Kombination aus robustem Überspannungs- und Überstromschutz, benutzerfreundlichem Montagesystem und integrierten digitalen Schnittstellen können Betreiber Betriebsabläufe optimieren, Energiebilanz in Echtzeit erfassen und Störungen minimieren. Intelligentes Monitoring und automatisierte Alarmfunktionen gewährleisten eine zuverlässige Kontrolle und effiziente Verwaltung der gesamten Energieverteilung. Datenanalyse ermöglicht vorausschauende Instandhaltungsplanungen, deutlich steigert Systemverfügbarkeit.

ProGrid und Surge-Trap K sichern Niederspannungsnetze smart und sicher

Die ProGrid NH-Sicherungslasttrennschalter in Kombination mit dem Surge-Trap(R) K-System bieten eine umfassende Lösung für Industrie- und Gewerbeinstallationen. Das kompakte Design reduziert Platzbedarf in Schaltschränken, während patentierte Schaltmechanismen sowie doppelte Erdung höchsten Schutz bei Überstrom und Überspannung gewährleisten. Smarte Monitoringfunktionen ermöglichen Echtzeit-Analyse und automatische Berichterstellung. Die einfache Nachrüstung ohne Gehäuseänderung beschleunigt Installation und Inbetriebnahme. Betreiber profitieren von erhöhter Verfügbarkeit und reduzierten Ausfallzeiten.