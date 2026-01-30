microsensys präsentiert intelligente RFID- und Sensorlösungen „Made in Thüringen“

microsensys stellt auf der LogiMAT in Halle 2 am Stand 2B05 seine intelligenten RFID- und Sensorlösungen „Made in Thüringen“ vor. Besucher erhalten Einblick in maßgeschneiderte Transponder, robuste UHF-Reader und NFC-fähige Datenlogger wie TELID3x2. Mit iIDcontactless-Pen und Wearables optimiert das Unternehmen Langzeitüberwachung, von der Prototypentwicklung bis zur Serienfertigung. Als Neuheit präsentiert microsensys den DUALTAG-Transponder für kombinierte NFC-und UHF-Langstreckenkommunikation. Darüber hinaus demonstriert das Unternehmen modulare Konzepte für umfassendes Asset-Management und durchgängige Prozessüberwachung.



microsensys präsentiert intelligente RFID Sensorlösungen auf LogiMAT Halle 2B05

Auf der internationalen Fachmesse LogiMAT in Halle 2 am Stand 2B05 präsentiert microsensys seine Komplettlösungen für intelligente RFID- und Sensoranwendungen „Made in Thüringen“. Besucher erfahren, wie maßgeschneiderte Transponder und robuste UHF-Reader in Kombination mit NFC-fähigen Datenloggern wie den TELID3x2-Modellen sowie mobilen Lesegeräten wie dem iIDcontactless-Pen oder Wearables eine nahtlose Langzeitüberwachung ermöglichen. Vom Prototyp bis zur Serienfertigung liefern All-in-One-Angebote Flexibilität. Neu im Portfolio ist der DUALTAG-Transponder für simultane NFC- und UHF-Langstreckenkommunikation.

Intelligente RFID- und Sensorlösungen aus Thüringen: Komplettbetreuung im Produktzyklus

microsensys bietet intelligente RFID- und Sensorlösungen, gefertigt in Thüringen. Durch eigenständige Entwicklung begleitet das Unternehmen sämtliche Phasen – von Produktkonzept und Prototypenentwicklung über Hardware- und Softwaredesign bis hin zur Serienfertigung. Diese vertikale Integration ermöglicht schnelle Anpassungen an spezifische Kundenanforderungen. Transparente Abläufe und kontrollierte Prozesse sorgen für hohe Zuverlässigkeit. Dank flexibler Fertigung kann das Team auch kurzfristige Änderungen umsetzen und anspruchsvolle Projekte effizient realisieren. Dabei setzen die Thüringer auf modernste Fertigungstechnologien.

microsensys entwickelt RFID-Transponder mit hoher Speicherkapazität und minimalem Platzbedarf

microsensys entwickelt hochmoderne RFID-Transponder, die dank großer Speicherkapazitäten selbst umfangreiche Datenmengen verwalten können. Gleichzeitig ermöglicht die extreme Miniaturisierung die Integration in kleinste Baugruppen. Dank robuster Gehäusedesigns halten die Produkte widrigsten Umgebungsbedingungen stand, während integrierte Sensoren zusätzliche Messwerte erfassen. Moderne Sicherheitsmechanismen schützen vor unbefugtem Zugriff. Das Portfolio umfasst passive, wartungsfreie Transponder ebenso wie aktive, batteriebetriebene Datenlogger für Anwendungen von Temperatur über Druck bis hin zu Schockanalysen und zusätzlich Feuchte erheben können.

TELID3x2-Datenlogger messen Temperatur, Druck, Feuchte, Schock und Neigung komfortabel

Die TELID3x2-Datenlogger nutzen hochpräzise Sensoren und bewährte Elektronik, um kritische Parameter wie Temperatur, Druck, Feuchte, Erschütterungen und Neigung zu erfassen. Alle Messwerte werden innerhalb frei wählbarer Zeitintervalle gespeichert, wodurch eine flexible Überwachungsstrategie möglich wird. Dank robuster Gehäusekonstruktion lassen sie sich unkompliziert mittels Schrauben oder Nieten auf metallischen und nicht-metallischen Oberflächen montieren. Über NFC-Schnittstellen können die aufgezeichneten Daten einfach ausgelesen und analysiert werden. Die Speicherung erfolgt energieeffizient und gewährleistet langjährige Überwachung.

Blaue Alleskönner jetzt als NFC-Datenlogger mit vielseitigen Messfunktionen erhältlich

Die bewährten Sensoren für Temperatur und Feuchte, bekannt als blaue Alleskönner, stehen nun als NFC-Datenlogger zur Verfügung. Gleichzeitig liefern die batterielosen Snapshot-Sensoren TELID200 und TELID400 wartungsfreie Sofortmessungen über HF (NFC) oder UHF. Auf Knopfdruck erfassen sie Temperatur, Druck, Feuchtigkeit und Beschleunigung sowie weitere parameterabhängige Größen. Die Daten werden lokal gespeichert und lassen sich unkompliziert per NFC- oder UHF-Schnittstelle auslesen, ohne Batteriewechsel oder aufwendige Kalibrierung und bieten dadurch dauerhaft maximale Betriebssicherheit.

TELID700 Sensor Beacons senden kontinuierlich Bluetooth-Daten für vorausschauende Instandhaltung

Die TELID700 Sensor Beacons von microsensys ermöglichen eine lückenlose Überwachung durch kontinuierliche Übertragung von Messdaten per Bluetooth(TM). Die drahtlose Kommunikation gewährleistet eine einfache und schnelle Datenerfassung auf Android-Geräten über eine spezialisierte App. Anwender profitieren von Echtzeit-Informationen zu Umweltparametern und können langfristige Trends präzise analysieren. Diese Lösung unterstützt eine vorausschauende Instandhaltung, indem potenzielle Störungen frühzeitig erkannt und entsprechende Maßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden, um Ausfallzeiten zu minimieren ressourcenschonend und kostenoptimiert eingesetzt werden.

Mobile UHF-Reader-Serie iIDcontactless präsentiert PENsolid PRO, POCKETwork, und Wearable

Ergänzend zu installierten Erfassungslösungen umfasst das Portfolio der iIDcontactless-Serie mobile UHF-Reader, darunter den leistungsstarken PENsolid PRO, mit dem auch weitreichende UHF-Etiketten zuverlässig gelesen werden. Das handliche POCKETwork eignet sich für den flexiblen Einsatz unterwegs, während das Wearable wie eine Smartwatch getragen wird und mit bis zu 150 Zentimetern Leseabstand beide Hände frei hält. Diese Geräte unterstützen effiziente Logistikprozesse, Wartungsroutinen, Versorgungsaufgaben sowie die Gepäckverfolgung an Flughäfen und optimieren dabei kontinuierlich Arbeitsabläufe.

DUALTAG Transponder kombiniert NFC- und UHF-Frequenzen für flexible Anwendungen

Die neuen DUALTAG Transponder kombinieren NFC- und UHF-Funktechnologien in einem einzigen Baustein und eröffnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Identifikation, Nachverfolgung und Automatisierung. Anwender profitieren von der parallelen Kommunikation auf unterschiedlichen Frequenzbändern, wodurch sowohl kurze als auch weite Entfernungen abgedeckt werden. Ohne aufwendigen Austausch von Hardware lassen sich Bestände und Komponenten effizient verwalten, Prozessabläufe optimieren, Lagerverwaltung vereinfachen und industrielle Logistikprozesse nachhaltig beschleunigen und Betriebskosten senken sowie Sicherheit erhöhen.

Durchdachte modulare Komponenten optimieren Prozessüberwachung und steigern Effizienz nachhaltig

Durch den Einsatz modularer Komponenten deckt microsensys jede Phase der Prozessüberwachung ab. Dank flexibler Entwicklungsprozesse und robuster Bauformen gewährleistet das Thüringer Unternehmen hohe Zuverlässigkeit selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Das vielseitige Portfolio umfasst batterielose Snapshot-Sensoren, leistungsstarke NFC-Datenlogger, mobile UHF-Reader sowie innovative DUALTAG-Transponder für duale Frequenzkommunikation. Zusammen bilden diese Lösungen ein transparentes System, das Arbeitsabläufe optimiert, die Effizienz steigert und Sicherheit in Industrie, Logistik und Instandhaltung nachhaltig verbessert und bietet höchste Zuverlässigkeit.