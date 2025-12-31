Mirantis präsentiert AdaptiveOps-Services für sichere MCP-Implementierung in Unternehmen jetzt

Mirantis erweitert sein Portfolio um AdaptiveOps-Services, die Unternehmen von der Bestandsaufnahme bis zum laufenden Betrieb KI-nativer Architekturen begleiten. Kern ist die Implementierung des offenen Model Context Protocol (MCP) auf Kubernetes-Infrastrukturen. Dabei setzen maßgeschneiderte Assessments, Workshops und Entwicklungsprojekte an, um sichere, skalierbare und zukunftsfähige MCP-Server zu realisieren. Durch die Übergabe an die Agentic AI Foundation als Open-Source-Community profitieren Anwender von beschleunigter Weiterentwicklung, verstärkter Verbreitung sowie etablierten Best Practices umfangreicher Standards umfassender.



Mirantis stellt jetzt AdaptiveOps-Services für MCP-Einführung im Unternehmensumfeld bereit

Mirantis erweitert sein Portfolio um AdaptiveOps-Services zur Implementierung des Model Context Protocol (MCP). Anwender profitieren von einem modularen, optimierten Service-Angebot, das von einer initialen Analyse der bestehenden Infrastruktur über strategische Konzeption bis hin zu Implementierung und Betrieb speziell zugeschnittener, Kubernetes-basierter MCP-Server reicht. Dabei integriert das Unternehmen Best Practices für Skalierbarkeit und Sicherheit, stellt Interoperabilität mit anderen Komponenten sicher und begleitet Kunden umfassend bei der Einführung KI-nativer Systeme im produktiven Einsatz.

Mirantis übergibt MCP an Agentic AI Foundation für Weiterentwicklungen

Im Rahmen der Agentic AI Foundation wurde das Model Context Protocol (MCP) in die Open-Source-Community übergeben, um Verbreitung und Weiterentwicklung offener Kooperation zu beschleunigen. Randy Bias, Vice President of Open Source Strategy & Technology bei Mirantis, erklärt, dass die Bereitstellung des Protokolls Entwickler und Unternehmen gleichermaßen schneller an neue Versionen und Verbesserungen heranführt. Bias betont, dass Mirantis in dieser frühen Phase von KI und MCP Unternehmen auf jeder Ebene begleitet.

Mirantis unterstützt Unternehmen mit adaptivem Ansatz für skalierbare KI-Infrastrukturen

Mirantis stellt sein umfassendes Fachwissen bereit, um Unternehmen von der ersten Analyse über die Planung bis zur vollständigen Integration von KI-Infrastrukturen zu begleiten. Der adaptive Ansatz gewährleistet, dass Organisationen flexibel und sicher durch die anfänglichen Herausforderungen navigieren, indem er sich dynamisch an sich ändernde Anforderungen anpasst. Durch die konsequente Nutzung offener Standards und den Einsatz modularer, skalierbarer Architekturen schaffen Kunden eine robuste Grundlage für nachhaltige und leistungsfähige KI-Lösungen.

Neues MCP AdaptiveOps-Framework ermöglicht sichere, zuverlässige MCP Server Infrastruktur

Im Herbst 2025 präsentierte Mirantis erstmals das MCP AdaptiveOps-Framework, eine modulare Lösung für Entwickler. Das Framework unterstützt den sicheren Aufbau und den stabilen Betrieb von MCP-Servern in Kubernetes-Umgebungen. Gleichzeitig gewährleistet es umfassende Interoperabilität zwischen verschiedenen Protokollen und registrierten Komponenten sowie strikte Einhaltung relevanter Compliance-Anforderungen. Durch automatische Validierungsprozesse und vordefinierte Best Practices reduziert das Framework Konfigurationsaufwand und Risiken, wodurch Teams schneller produktiv arbeiten können und zukünftige Erweiterungen flexibel integrierbar bleiben.

Zukunftssicheres Mirantis Framework beschleunigt MCP-Server-Bereitstellung und sichert maximale Flexibilität

Das Framework von Mirantis minimiert Risiken und Unklarheiten in komplexen Umgebungen mit Registries, Gateways und LLM-Routern. Durch modulare Architektur und automatisierte Prozesse erfolgt die Aufnahme neuer Komponenten und Standards ohne Unterbrechung. Die agile Infrastruktur ermöglicht einen zügigen Aufbau, Betrieb und Skalierung von MCP-Servern. Integrationsschnittstellen und Compliance-Funktionen garantieren reibungslose Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Systemen und erleichtern Wartung, Updates sowie künftige Erweiterungen im dynamischen KI-Ökosystem.

Zweitägiges Assessment liefert Strategie, Report und Priorisierung für MCP-Initiativen

Der zweitägige Agentic Readiness Assessment Service kombiniert strategische Analyse und Discovery-Methoden, um vorhandene Prozesse, Infrastruktur und organisatorische Anforderungen systematisch zu erfassen. Teilnehmer profitieren von strukturierten Interviews, Workshops und Best-Practice-Prüfungen. Am Ende liegt ein umfassender Report vor, der Stärken, Risiken und Optimierungspotenziale aufzeigt. Dieser Report enthält zudem eine priorisierte Liste erster Anwendungsfälle und konkrete Handlungsempfehlungen. So erhalten Unternehmen eine klar definierte, transparente Roadmap für die zeitnahe und effiziente Umsetzung ihrer MCP-Initiativen.

Dreitägiges Agentic Engineering Bootcamp schult zehn Mitarbeitende im MCP-Serveraufbau

Im dreitägigen Agentic Engineering Bootcamp vertiefen bis zu zehn Teilnehmer vor Ort oder per Remote-Zugang ihre praktischen Fähigkeiten. In intensiven Workshops vermitteln erfahrene Trainer fundiertes Wissen zur Einrichtung, Konfiguration und dem Betrieb von Model Context Protocol-Servern. Die praxisorientierten Übungen umfassen Deployment-Szenarien, Sicherheitskonfigurationen sowie Performanceoptimierung. Ergänzend erhalten die Teams Best Practices und dokumentierte Workflows. Ziel ist eine nachhaltige Kompetenzsteigerung, sodass Unternehmen ihre MCP-Infrastruktur eigenständig, dauerhaft sicher, effizient und skalierbar betreiben können.

MCP Server Factory ermöglicht sechs Wochen Aufbau standardisierter Server-Vorlagen

Die MCP Server Factory ist ein drei- bis sechswöchiges Projekt, in dessen Rahmen wiederverwendbare Templates, standardisierte Workflows und erprobte Best Practices erstellt werden. Unternehmen erhalten dadurch eine schlüsselfertige Grundlage, mit der die Implementierung von Model Context Protocol-Servern deutlich beschleunigt wird. Gleichzeitig gewährleistet das modulare Konzept hohe Anpassbarkeit, Qualitätssicherung und Kompatibilität. Auf diese Weise können Entwicklerteams rasch effiziente, konsistente und wartungsfreundliche Systeme nach unternehmensspezifischen Anforderungen orchestrieren.

Individuelle MCP-Serverentwicklung: Mirantis-Teams liefern maßgeschneiderte Lösungen in acht Wochen

Innerhalb eines Zeitrahmens von vier bis acht Wochen erarbeiten Mirantis-Experten eine umfassende Konzeption und Realisierung von individuell zugeschnittenen MCP-Servern beziehungsweise spezialisierten Agenten. Dabei analysieren sie Anforderungen detailliert und integrieren spezifische Funktionen entsprechend den betrieblichen Bedürfnissen. Durch diesen iterativen Entwicklungsansatz entstehen skalierbare Systeme, die nahtlos mit bestehenden Infrastrukturen kommunizieren. Kunden erhalten ein ausgereiftes Ergebnis, das hohe Performance, Compliance und einfache Wartbarkeit sicherstellt und langfristigen Mehrwert bietet.

Vier- bis achtwöchiges Consulting entwickelt umfassend KI-Risiko- und Compliance-Modelle

Das vier- bis achtwöchige Consulting-Projekt entwickelt ein umfassendes KI-Risiko- und Compliance-Operating-Model, das Agentic-Plattform und Geschäftsprozesse des Kunden präzise an interne Richtlinien sowie externe regulatorische Frameworks anpasst. Dabei identifizieren Experten potenzielle Risiken, definieren Governance-Strukturen und implementieren Kontrollmechanismen. Abschließend werden Auditing- und Reporting-Funktionen integriert, um Transparenz zu gewährleisten und Compliance-Anforderungen kontinuierlich zu überwachen.

Mirantis entwickelt Agentic-Plattform mit Multi-Tenancy, Governance und nahtloser LLM-Integration

Mirantis-Experten entwickeln im Rahmen des Agentic Platform Design & Implementation Projekts innerhalb von acht bis sechzehn Wochen eine skalierbare Agenten-Plattform. Dabei setzen sie Multi-Tenancy-Funktionalitäten um, etablieren umfassende Governance-Richtlinien für Zugriff und Operationen und gewährleisten lückenlose Kontrollierbarkeit aller Komponenten. Parallel zur Plattformentwicklung integrieren sie Large Language Models nahtlos in die Architektur, sodass Anwendungen flexibel mit intelligenten Agenten interagieren können und Unternehmensanforderungen effizient erfüllt werden. Dabei verbessert das Team Skalierbarkeit und Wartbarkeit.

Mirantis AdaptiveOps-Services ermöglichen sichere, flexible Model Context Protocol-Server Implementierung

Mirantis AdaptiveOps-Services bieten Unternehmen einen ganzheitlichen Rahmen für die sichere, schnelle und flexible Einführung von Model Context Protocol-Servern. Mit modularen Komponenten können Einsatzszenarien präzise zugeschnitten werden, während offene Standards Interoperabilität auch zwischen heterogenen Systemen gewährleisten. Das zukunftssichere Framework erlaubt die Integration neuer Protokollversionen und Komponenten ohne Unterbrechung. Kunden profitieren von optimierten Bereitstellungsprozessen, automatisierter Orchestrierung, reduzierten Betriebskosten und lückenloser Einhaltung regulatorischer Anforderungen. Sie versprechen schnelleren Markteintritt, bessere Skalierbarkeit und höhere Zuverlässigkeit.