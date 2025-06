Mirantis k0rdent Enterprise und Virtualization vereinheitlichen Kubernetes-Management effizient überall

Mirantis präsentiert k0rdent Enterprise und k0rdent Virtualization als integrierte Plattformen für Kubernetes-basiertes Infrastrukturmanagement, Skalierung und Automatisierung über Cloud- und On-Premises-Umgebungen hinweg. Sie unterstützen den Betrieb von KI-Pipelines, Microservices und virtualisierten Legacy-Anwendungen mit deklarativen Automatisierungsprozessen und vordefinierten GitOps-Workflows. Zentrale Richtliniendurchsetzung sorgt für konsistente Sicherheits- und Compliance-Standards. Durch intelligente Ressourcenzuweisung, Self-Service-Templates und nahtlose Portabilität reduzieren sie operative Komplexität, steigern Effizienz und beschleunigen die Time-to-Value neuer Dienste nachhaltig.



k0rdent Enterprise integriert KI-Dienste, Container und VMs in Kubernetes

k0rdent Enterprise integriert das Management von KI-Anwendungen, containerisierten Microservices und virtualisierten Workloads nahtlos in einer Kubernetes-basierten Kontrollschicht. Dadurch lassen sich Insellösungen vermeiden und der Operational-Overhead spürbar reduzieren. Teams profitieren von einem konsistenten Interface, das sämtliche Clusterressourcen vereinheitlicht und die Steuerung aller Workloads zentralisiert. Auf diese Weise gewährleistet die Plattform Effizienz, Transparenz und höhere Zuverlässigkeit bei der Verwaltung komplexer, heterogener Umgebungen aller Art. Dieses Modell unterstützt kontinuierliche Updates, Self-Healing und Policy-Monitoring.

Kubernetes orchestriert nahtlos Container und VMs mit automatischer Skalierung

Mit den eingebauten Orchestrierungsmechanismen von Kubernetes lassen sich Deployments für Container und virtuelle Maschinen automatisiert ausführen, horizontal skalieren und gegen Ausfälle absichern. Plattform-Engineering-Teams profitieren dabei von Self-Healing-Funktionen, die fehlerhafte Instanzen selbstständig ersetzen, sowie von deklarativen Aktualisierungen, die Änderungen versionskontrolliert anwenden. Vordefinierte GitOps-Pipelines sorgen für konsistente Abläufe und reduzieren manuelle Eingriffe durch automatisierte Reviews und Rollbacks, wodurch Betriebssicherheit und Geschwindigkeit nachhaltiger gesteigert werden. Das führt zu optimierten Release-Zyklen und erhöhter Zuverlässigkeit in komplexen Multi-Cluster-Umgebungen.

Intelligenter Scheduler optimiert dynamische Ressourcenverteilung für höhere Auslastung Effizienz

Der integrierte Scheduler von k0rdent überwacht Workloads kontinuierlich und ordnet Rechenleistung sowie Speicherressourcen dynamisch zu. Durch diese intelligente Verteilung passt sich die Infrastruktur automatisch an wechselnde Anforderungen an. Ressourcen werden so optimal vergeben, Leerlaufzeiten minimiert und Serverkapazitäten voll ausgeschöpft. Diese automatisierte Planung senkt Betriebskosten, steigert die Effizienz vorhandener Hardware und verbessert die Performance von Anwendungen in multi-Cloud- und On-Premises-Umgebungen durch eine präzise Lastverteilung. Das Ergebnis sind effiziente und nachhaltige Betriebsabläufe.

Entwickler definieren Infrastruktur per YAML-Selbstbedienung und beschleunigen Time-to-Value schnell

YAML-basierte Templates und Self-Service-Portale ermöglichen Entwicklern die autonome Definition und Bereitstellung von Infrastrukturobjekten. Durch vorkonfigurierte Bausteine lassen sich Ressourcenbedarfe präzise abbilden und in wenigen Schritten ausrollen. Dieser Ansatz reduziert manuelle Eingriffe und minimiert Wartezeiten bei der Infrastrukturprovisionierung. Automatisierte Workflows sorgen für konsistente Konfigurationen und schnellere Freigabezyklen, wodurch die Time-to-Value neuer Anwendungen signifikant sinkt und Teams flexibler auf geschäftliche Anforderungen reagieren können. Diese Methode steigert zudem Skalierbarkeit und Effizienz im Betrieb.

k0rdent betreibt identische Anwendungspakete AWS, Azure, GCP, On-Prem, Edge

Die k0rdent-Plattform erlaubt es, identische Container- und VM-Pakete nahtlos in Public Clouds wie AWS, Azure und GCP sowie in privaten Rechenzentren und an Edge-Standorten bereitzustellen. Entwickler profitieren von einer einheitlichen Infrastrukturdefinition, die ohne aufwändiges Code-Refactoring auskommt und gleichermaßen KI-Modelle, Microservices und traditionelle Anwendungen unterstützt. Dieser Ansatz gewährleistet eine konsistente Laufzeitumgebung, minimiert Plattformabhängigkeiten und vereinfacht die Migration sowie kontinuierliche Updates über verschiedene Betriebsumgebungen hinweg. Es reduziert Komplexität, steigert Agilität und Kosten.

k0s und GitOps automatisieren deklarativ Infrastruktur mit zentraler Richtlinienkontrolle

Durch den Einsatz der quelloffenen k0s-Distribution in Verbindung mit GitOps-gestützten Prozessen lassen sich Infrastrukturänderungen vollständig deklarativ verwalten. Diese Kombination ermöglicht automatisierte Bereitstellungen, Rückrolls und Updates ohne manuelle Eingriffe. Eine zentrale Durchsetzung von Sicherheits- und Betriebsrichtlinien gewährleistet konsistente Konformität über alle Umgebungen hinweg. Ergänzend stellen zertifizierte Templates aus dem Mirantis-Ökosystem vordefinierte, validierte Konfigurationen bereit, die eine standardisierte, regeltreue Infrastrukturdefinition und einfache Governance sicherstellen. Damit reduzieren Teams administrative Aufwände nachhaltig, effizient skalierbar.

k0rdent Virtualization bietet Plug-and-Play VMware-Alternative für moderne Kubernetes-Infrastrukturen weltweit

Auf Basis der Kubernetes-nativen Plattform k0rdent Enterprise stellt k0rdent Virtualization eine intuitive Plug-and-Play-Lösung bereit, die VMware vSphere, ESXi und vRealize ersetzt. Unternehmen können damit vorhandene Legacy-Applikationen nahtlos modernisieren, Edge-Cluster effizient skalieren und heterogene IT-Landschaften konsolidieren. Mit zentraler Automatisierung, deklarativer Infrastruktur und integrierter Netzwerkvirtualisierung ermöglicht das System reibungslose Übergänge und verbessert Performance sowie Ausfallsicherheit in Multi-Cloud-, Hybrid- und On-Premises-Umgebungen. Einfache Bedienung, umfassende Sicherheitsrichtlinien, Self-Service-Portale und skalierbare Architektur sorgen für optimierte Betriebskosten.

Sofort einsatzbereite Mirantis-Templates für AWS, Azure, GCP, vSphere, OpenStack

Mirantis stellt vorgefertigte Konfigurationsvorlagen für führende Cloud- und On-Premises-Umgebungen bereit, darunter AWS, Azure, Google Cloud Platform, VMware vSphere und OpenStack. Diese Templates ermöglichen eine unmittelbare Inbetriebnahme und senken den Aufwand für manuelle Anpassungen sowie die Komplexität der Infrastrukturbereitstellung. Durch konsistente Standardkonfigurationen lassen sich Deployments effizient automatisieren, Ausfallzeiten verringern und die Betriebssicherheit erhöhen. Anwender profitieren von homogener Umgebungskonfiguration, schneller Markteinführung neuer Dienste sowie durchgängiger Governance über sämtliche Infrastrukturen hinweg. Workload-Management optimiert.

Kubernetes-native Automatisierung verbindet Container und virtuelle Infrastruktur weltweit nahtlos

Mirantis k0rdent Enterprise und k0rdent Virtualization vereinen Kubernetes-native Komponenten mit deklarativer Automatisierung und zentraler Richtliniendurchsetzung, um eine Brücke zwischen Container- und VM-Infrastrukturen zu schlagen. Die Plattform optimiert Ressourcenverteilung sowie Skalierbarkeit und erhöht Portabilität über Multi-Cloud-, Hybrid- und Edge-Umgebungen hinweg. Durch Self-Service-Templates und GitOps-Workflows beschleunigt sie Bereitstellungszyklen signifikant, reduziert operative Risiken und ermöglicht Plattform-Engineering-Teams sowie KI-Projekten eine effiziente und konsistente Verwaltung sämtlicher Workloads. Lösung senkt Kosten, erhöht Sicherheit und vereinheitlicht Betriebsabläufe.