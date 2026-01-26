MiTek präsentiert auf LogiMAT 2026 modulare Mezzanine-Systeme für Lagerflächen

Auf der LogiMAT 2026 präsentiert MiTek GmbH in Halle 1 Stand 1K46 modulare Mezzanine-Systeme aus Stahl, welche zusätzliche Flächen in großen Lager- und Logistikzentren schaffen. Die flexibel gestaltbaren Bühnen lassen sich sowohl in manuelle als auch in automatisierte Lagerkonzepte einbinden. Für Greenfield- und Brownfield-Projekte übernimmt MiTek die vollständige Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe. Partnerschaften mit AutoStore und Referenzen von Amazon und Next belegen Flexibilität, Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit, konsequent praxisbewährt und effizient.



MiTek präsentiert auf LogiMAT modulare Stahl-Mezzanine für effiziente Lagererweiterung

Auf der LogiMAT stellt MiTek Industries GmbH effiziente Stahlbaubühnen vor, die bestehende Lagerflächen erweitern. Die modularen Mezzanine-Systeme ermöglichen zusätzliche Ebenen und eignen sich für manuelle wie automatisierte Logistikabläufe. Durch maßgeschneiderte Planung fügen sie sich unkompliziert in vorhandene Intralogistikumgebungen ein. Ohne umfangreiche bauliche Veränderungen lassen sich Lagerkapazitäten nachhaltig steigern. Unternehmen profitieren von schneller Implementierung, flexiblen Anpassungsmöglichkeiten und wirtschaftlichen Lösungen, die Wachstumsanforderungen und Effizienzsteigerungen gleichermaßen unterstützen. Zudem bieten sie robuste Tragfähigkeit, Betriebssicherheit.

MiTek entwickelt praxiserprobte Stahlbaulösungen für Handel, Industrie und Logistikdienstleister

MiTek kombiniert jahrelange Erfahrung mit internationaler Präsenz, um maßgeschneiderte Stahlbaukonstruktionen für Handelsunternehmen, industrielle Betriebe und Logistikdienstleister zu entwickeln. Die erprobten Gesamtlösungen überzeugen durch robuste Ausführung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Umfangreiche Referenzen aus dem Automobilsektor, der Modebranche und dem Lebensmittelhandel dokumentieren die Praxistauglichkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Durch enge Kooperationen mit Systemintegratoren sowie ausgewählten AutoStore-Partnern gewährleistet MiTek reibungslose Schnittstellen und liefert schlüsselfertige Übergaben inklusive umfassender Projektbegleitung. Für effiziente Abläufe steht umfassender Support bereit.

Frühe Einbindung sichert optimale Stahlbaubühnenintegration und vermeidet spätere Nachrüstungsaufwände

MiTek rät dazu, sowohl bei Neubauten als auch bei Bestandsimmobilien frühzeitig in die Planungsphase integriert zu werden. Auf diese Weise lassen sich Mezzanine-Ebenen nahtlos in vorhandene Lagerstrukturen einfügen und kostenintensive Nachrüstungen werden vermieden. Durch die proaktive Abstimmung auf das Gesamtsystem erhöht sich die Prozessgeschwindigkeit, während Aufwand und Ausgaben für bauliche Anpassungen reduziert werden. Dadurch profitieren Unternehmen von optimierten Arbeitsabläufen und Erfolg zahlt sich nachhaltig aus.

MiTek plant überdimensionierte Mezzanine für flexible, zukünftige automatisierte Systemlasten

MiTek entwickelt Mezzanine-Konstruktionen bereits mit Blick auf künftige Automatisierungslösungen, um langfristige Nutzbarkeit sicherzustellen. Durch gezielte Überdimensionierung erfüllen diese Stahlbaubühnen erhöhte Lastanforderungen moderner Fördersysteme und Roboterapplikationen. Zusätzlich bieten kostengünstigere Medium-Varianten wirtschaftliche Alternativen für weniger belastete Bereiche. Auf diese Weise bleiben industrielle Anlagen plastisch skalierbar und können je nach Wachstumsprognose oder Veränderung der Betriebsanforderungen problemlos erweitert oder angepasst werden. Dies gewährleistet zukunftsfähige Flexibilität, reduziert Stillstandszeiten und optimiert Investitionskosten durch modulare permanente Bauweise.

MiTek-Stahlbaubühnen unterstützen AutoStore-Systeme mit effizienten Tunnelinstallationen und Wartungsbühnen weltweit

MiTek setzt seine robusten Stahlbaubühnen vor allem als primäre Trägerkonstruktion für AutoStore-Lagersysteme ein. Dabei umfasst das Leistungsspektrum den Bau von Tunnelpassagen unter automatisierten Einheiten, Serviceplattformen für Wartungsarbeiten sowie Brücken, orthogonale Treppenanlagen und mehrstöckige Zwischengeschosse für ergonomische Kommissionierstationen. Durch erfolgreiche Projekte in Deutschland, England, Polen, Tschechien und den Niederlanden demonstriert das Unternehmen seine internationale Expertise sowie die Fähigkeit, komplexe Intralogistiklösungen termingerecht bereitzustellen. Die modularen Konstruktionen gewährleisten hohe Belastbarkeit und langfristige Betriebssicherheit.

MiTek realisiert über 100.000 m² Mezzanineflächen für namhafte Weltkonzerne

MiTek hat ein umfangreiches Referenzportfolio in internationalen Großprojekten aufgebaut. Zu den Auftraggebern gehören weltweit agierende Unternehmen wie Amazon, Decathlon, DHL, Jaguar Land Rover, H&M und Next. Für Next realisierte MiTek eine komplexe Mezzanine-Struktur mit über hunderttausend Quadratmetern Nutzfläche auf fünf Ebenen. Durch präzise Planung und enge Abstimmung wurden höchste Effizienz, termingerechte Fertigstellung sowie wirtschaftliche Umsetzung gewährleistet, was die Kompetenz und Zuverlässigkeit des Unternehmens eindrucksvoll belegt und erfüllt lückenlos internationale Standards.

Modulare Mezzanine-Systeme von MiTek steigern Lagerkapazität schnell und flexibel

MiTeks Mezzanine-Systeme basieren auf modularer Bauweise und ermöglichen Logistikbetreibern die rasche Erweiterung vorhandener Flächen. Individuell anpassbar, integrieren sie sich sowohl in manuelle Arbeitsabläufe als auch in automatisierte Steuerungskonzepte. Durch die skalierbare Konstruktion lassen sie sich problemlos erweitern oder modifizieren, um künftige Anforderungen abzudecken. Die frühzeitige Projektintegration in Neubauten oder Bestandsgebäude optimiert Planungs- und Bauprozesse, minimiert Kosten und garantiert maximale Wirtschaftlichkeit dank bewährter Engineering-Expertise und setzt auf starke Partnerschaften für umfassende Lösungen.