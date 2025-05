MOBA AG präsentiert hochpräzise moderne Automatisierungslösungen und intelligente Baustellensteuerung

Auf der bauma in München stellte die MOBA AG unter dem Motto „Empowering Autonomous Machine Control“ umfassende Automatisierungslösungen für den Straßenbau und Erdbewegung vor. Im Zentrum stehen der hochpräzise MSPC-Controller mit Dual-RTK-GNSS, die robuste Inertialmesseinheit IMU-6 sowie innovative Sensoren wie EDGE-TRACKER zur Kantenerkennung und LINE-READER für optische Linienführung. Ergänzt wird das Portfolio durch das PAVE-TM-System zur automatischen Schichtdickenregelung, modulare GDx-Touch-Displays und die programmierbare CAN-LIGHT-Signalleuchte. Gewährleistet höchste Effizienz und präzise Prozesse.



MSPC und IMU-6 revolutionieren exakte Positionsbestimmung auf Baustellen weltweit

Die MOBA Smart Positioning Controller (MSPC) ermöglicht in Echtzeit hochpräzise Positions- und Bewegungsbestimmung dank Dual-RTK-GNSS und kinematischer Simulation. Er steuert Baumaschinen auch bei schwierigen Umweltbedingungen zuverlässig und gewährleistet konstante Genauigkeit. Tests auf Kompaktladern bestätigten eine führende Performance in puncto Präzision. Zusätzlich ergänzt die robuste IMU-6 mit hoher Abtastrate und eigenem Gehäuse das System, liefert exakte Bewegungsdaten und unterstützt automatisierte Abläufe für effiziente Baustellenprozesse. Der Controller reduziert Fehlerquellen und optimiert Arbeitsabläufe nachhaltig auf der Baustelle.

EDGE-TRACKER und LINE-READER ermöglichen effiziente, automatisierte Kantenführung ohne Leitdrähte

Der EDGE-TRACKER von MOBA erfasst Bordsteine und Fahrbahnränder kabel- und leitungsfrei und dient als präzise Kantenführung. Er nutzt hochauflösende Sensorik, um Echtzeitpositionen zu bestimmen und Maschinenpfade exakt entlang von Kurven und Einfassungen zu führen. Der LINE-READER ergänzt dies durch kontinuierliche Neigungsausgleichsmessungen entlang optischer Referenzlinien wie Markierungen in beengten Tunnel- oder Brückenbereichen. Gemeinsam minimieren beide Systeme den manuellen Korrekturbedarf, beschleunigen Bauabläufe und garantieren eine gleichbleibende Linienführungsgenauigkeit. Sie erhöhen die Prozesssicherheit und reduzieren Kosten.

PAVE-TM neue Generation misst automatisch Schichtdicke und regelt Einbaustärke

Das PAVE-TM-System der neuesten Generation vereint fortschrittliche automatische Schichtdickenmessung mit einer integrierten Einbaustärkeregelung und sorgt so für präzise Asphaltlagen. Nach dem Innovationspreis 2019 wurde die Technologie umfassend weiterentwickelt und gleicht Unebenheiten unmittelbar aus. Manuelle Messfehler werden minimiert, während die Einbauqualität konstant hoch bleibt. Dadurch steigen Flächenleistung und Effizienz, gleichzeitig reduzieren sich Nacharbeitsquoten und Materialverschwendung, was langfristig Kosten und Zeit spart. Betreiber profitieren von verlässlichen Ergebnissen und optimieren ihre Prozesse effizient.

GDx-Reihe startet Serienfertigung mit modularen Schnittstellen und offener Software-Suite

Die GDx-Baureihe umfasst die Modelle GDT-100, GDT-070 und das hybride GDH-070 und steht ab sofort in Serie bereit. Hersteller profitieren von frei belegbaren Schnittstellen, modularen Anschlussvarianten und anpassbaren Bedienelementen, die individuellen Bedürfnissen gerecht werden. Das offene Softwarepaket GDx-Suite basiert auf einem Linux-Kern, enthält vorkonfigurierte Toolchains und beschleunigt die Entwicklung firmen­eigener Applikationen. Dank offener Architektur entfallen proprietäre Einschränkungen und ermöglichen flexible, zukunftssichere Systemerweiterungen ohne zusätzliche Lizenzkosten und reduzieren Entwicklungsaufwand erheblich deutlich.

Neue CAN-LIGHT flat bietet flaches Design und flexible Montageoptionen

Die neue CAN-LIGHT flat ist die besonders flache Erweiterung der runden Signalleuchte für mobile Automation und industrielle Anwendungen. Sie kommuniziert über CANopen und zeigt neben den Standardfarben Rot, Gelb und Grün auch frei definierte Texte und Symbole an. Mit dem kostenfreien Configure-Tool lassen sich benutzerdefinierte Anzeigen komfortabel gestalten und in Echtzeit überprüfen, ganz ohne Programmierkenntnisse. Flexible Befestigungsoptionen gewährleisten eine einfache und individuelle Montage an unterschiedlichsten Maschinenoberflächen. Robustes Gehäuse, wettergeschützt, schlagfest.

Effizienz und Genauigkeit auf Baustellen durch MOBA AG Innovationen

MOBA AG hat mit seinen jüngsten Innovationen eine robuste Basis für autonome und vernetzte Baustellen geschaffen. Durch den Einsatz hochpräziser Steuerungslösungen, kombinierter Dual-RTK-GNSS und Inertialsensorik werden Bewegungsabläufe und Positionierungen unter anspruchsvollen Bedingungen in Echtzeit optimiert. Automatische Schichtdickenregelung gewährleistet gleichbleibende Asphaltlagen bei reduzierten Nacharbeitszeiten. Flexible Bedienkonzepte über modulare Displays und eine intelligente CAN-LIGHT-Signalleuchte erhöhen die Bedienfreundlichkeit und das Sicherheitsniveau nachhaltig. Nutzer profitieren dadurch von optimierten Bauabläufen, minimierten Ausfallzeiten und einer langfristigen Investitionssicherheit ihrer Maschinenflotte.