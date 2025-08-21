MOBA zeigt neue 3D-Baggersteuerung in unter zehn Minuten montiert

MOBA Mobile Automation präsentiert im Herbst 2025 auf der NordBau und TiefbauLive eine neue Generation von 3D-Baggersteuerungen. Das System beeindruckt durch eine rekordverdächtige Montage- und Kalibrierzeit von unter zehn Minuten, ermöglicht sofortige Inbetriebnahme und minimiert teure Stillstände. Die intuitive Bedienoberfläche und robuste Sensorik garantieren präzise Steuerung selbst unter anspruchsvollen Umweltbedingungen. Dies steigert die Effizienz und Flexibilität bei Erdarbeiten deutlich, unterstützt Bauunternehmen dabei, Projekte termingerecht und budgetschonend umzusetzen und ressourcenschonend einzusetzen.



MOBA präsentiert exklusive schnelle 3D-Baggersteuerung und Systeminnovationen auf Messen

MOBA Mobile Automation präsentiert auf der NordBau in Neumünster und auf der TiefbauLive in Karlsruhe erstmals eine innovative 3D-Baggersteuerung, die innerhalb von zehn Minuten montiert und kalibriert ist. Zusätzlich werden modulare Xsite(R)-Systemkonfigurationen vorgestellt, die sich flexibel an unterschiedliche Maschinen und Budgets anpassen lassen. Besucher können außerdem das kompakte SUPER-SKI mit integrierter PAVE-TM Schichtdickenmessung erleben sowie erprobte maschinengesteuerte Planielösungen für Radlader und Kettenkompaktlader begutachten. Sie optimieren Prozesse und sparen deutlich Kosten.

MOBA präsentiert 3D-Baggersteuerung mit ultraschneller zehnminütiger Montage und Kalibrierung

MOBA stellt eine innovative 3D-Baggersteuerung vor, die innerhalb von nur zehn Minuten montiert und kalibriert ist und damit neue Maßstäbe setzt. Dank des reduzierten Montageaufwands lassen sich Stillstandszeiten auf ein Minimum begrenzen und Projekte schneller beginnen. Durch die anwenderfreundliche Technik profitieren sowohl kleine als auch große Bauunternehmen von sofortiger Einsatzfähigkeit auf der Baustelle und erreichen eine präzise Arbeitsausführung ohne zeitaufwändige Vorbereitung. Die robuste Bauweise gewährleistet hohe Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.

Xsite(R)-Systemfamilie ermöglicht modulare Aufrüstung für unterschiedlichste Preisklassen und Anforderungen

Die Xsite(R) Systemfamilie ermöglicht flexible Systemkonfigurationen, die sich nahezu jeder Budgetgröße anpassen lassen. Durch den modularen Aufbau können Anwender bestehende Maschinenteile integrieren und die Lösung bedarfsgerecht erweitern, ohne teure Neuinvestitionen tätigen zu müssen. Moderne Touch-Bedienoberflächen und robuste Sensoren sichern höchste Präzision bei der Steuerung. Dank Plug-and-Play-Prinzip ist die Inbetriebnahme unkompliziert, und durch spätere Modulerweiterungen bleibt das System zukunftssicher und investitionsgeschützt. Wartungsintervalle lassen sich reduzieren und Ausfallzeiten erheblich minimieren für Anwender.

SUPER-SKI-Generation mit kompaktem Nivelliersystem und PAVE-TM optimiert Effizienz deutlich

Die neue SUPER-SKI Generation kombiniert ein kompaktes Nivelliersystem mit PAVE-TM Schichtdickenmessung unmittelbar hinter der Bohle. Das geringe Gesamtgewicht und die einfache Handhabung reduzieren Transport- und Rüstzeiten signifikant. Durch die nahtlose Integration der Messvorrichtung wird eine lückenlose Qualitätskontrolle während des Asphalteinbaus gewährleistet. Dies optimiert den Materialeinsatz, minimiert Fehler und vermeidet kostenintensive Nacharbeiten. Ergebnis ist eine gleichmäßige Ebenheit bei hohem Wirtschaftlichkeitsgrad und effizientem Betrieb. Die Lösung steigert Produktivität und senkt Betriebskosten nachhaltig.

MOBA wandelt Radlader und Kompaktlader in präzise Planiermaschinen um

MOBA rüstet Radlader sowie Kettenkompaktlader mit innovativen Planieschildsystemen aus, um präzise Planier- und Modellierarbeiten zu ermöglichen. Das an Radlader montierte Planierschild deckt kleine bis mittlere Flächen ab und lässt sich flexibel einsetzen. Für großflächiges Gelände wie Sportplätze bietet der Vorbaugrader am Kettenkompaktlader eine schnelle und genaue Ebenheitskontrolle. Engste oder verwinkelte Bereiche bearbeitet der 6-Wege-Schild mit hoher Manövrierfähigkeit. Alle Varianten optimieren Arbeitsabläufe, minimieren Kontrollaufwand und senken Betriebskosten unter anspruchsvollsten Bedingungen zuverlässig.

Besucher erleben MOBA auf NordBau Neumünster und TiefbauLive Karlsruhe

Interessierte Besucher haben die Möglichkeit, das Portfolio von MOBA auf der NordBau 2025 in Neumünster vom 10. bis 14. September zu erleben. Auf dem Freigelände Nord präsentiert das Unternehmen am Stand N247 an der Kreuzung Kieler Straße/Celler Straße innovative Automationslösungen. MOBA ist auf der TiefbauLive in Karlsruhe vom 9. bis 11. Oktober vertreten und lädt Experten ein, Systeme live zu prüfen sowie direkt mit den Entwicklerteams in Kontakt zu treten.

MOBA Mobile Automation beschleunigt präzise Bauprozesse mit digitaler Steuerungstechnologie

MOBA Mobile Automation integriert bewährte Steuerungs- und Messtechnik mit wegweisenden Neuerungen und ermöglicht damit schnelle, präzise und wirtschaftliche Baustellenprozesse. Die neue 3D-Baggersteuerung ist binnen zehn Minuten montiert und kalibriert, Xsite(R)-Systeme lassen sich modular erweitern, das kompakte SUPER-SKI mit PAVE-TM liefert lückenlose Schichtdickenmessung, und maschinengesteuerte Planielösungen optimieren Radlader und Kettenkompaktlader. Bauunternehmen profitieren von optimierten Arbeitsabläufen, minimierten Stillstandszeiten und nachhaltiger Digitalisierung ihrer Projekte. Diese Kombination steigert Effizienz, Präzision und Kosteneffizienz spürbar erheblich.