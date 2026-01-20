Nahtlose Integration in Produktions- und Logistikanlagen durch modulare Systemarchitektur

Die Rollenbahnsysteme RB4020 und RB5025 von Montech AG zeichnen sich durch eine vollumfängliche Konfigurierbarkeit aus, die Millimeter-genaue Anpassungen an Anlagenlayouts, Prozessanforderungen und Produktabmessungen erlaubt. Ob unterschiedliche Rollenabstände, Bahnbreiten oder mehrspurige Ausführungen – dank MPS-Aluprofil-System und standardisierter Baugruppen sind Fertigung und Integration effizient. Innerhalb von sieben Arbeitstagen liefert Montech individuelle Strecken aus, während ab 2026 ein Online-Konfigurator die eigenständige Planung von CAD-Daten und Preislisten ermöglicht.



Robuste RB5025 Rollenbahnen meistern schwere und große Fördergüter mühelos

Montech AG revolutioniert mit RB4020 und RB5025 die Fördertechnik durch ein vollständig konfigurierbares System aus standardisierten Baugruppen. Die RB4020 nutzt 20 mm-Tragrollen für leichte Lasten, die RB5025 bietet mit 50 mm-Rollen höhere Tragfähigkeit. Anwender wählen zwischen ein-, doppel- oder mehrspurigen Layouts sowie Tandem-Konfigurationen. Zusätzliche Komponenten wie Seitenführungen, Fußgestelle und Antriebsvarianten ermöglichen eine maßgeschneiderte Umsetzung in Automations- und Logistikanwendungen. Der modulare Aufbau erlaubt millimetergenaue Anpassungen an Förderbreite, Rollenabstand und Länge, wodurch kurze Projektlaufzeiten realisiert werden.

Seitenführungen und Unterbau verbinden sich zu sicherem, modularen Transfersystem

Millimetergenaue Einstellung von Förderbreite, Rollenabstand und Bahnlänge erlaubt ein exakt auf Objektgrößen und Prozessanforderungen abgestimmtes Förderprofil. Anwender verknüpfen diverse Rollenbahnmodule zu lückenlosen Förderstrecken und erzielen so optimale Materialflüsse. Ergänzt um spezielle Seitenführungen und einen präzisen Unterbau auf Basis des Aluprofil-Systems MPS entsteht ein homogenes Baukastensystem. Ohne nachträgliche Anpassungen bietet es höchste Betriebssicherheit, reduziert Aufwand für Umbauten, minimiert Ausfallrisiken und steigert die Effizienz jeder Förderstrecke nachhaltig. Es unterstützt schnelle Installation kostenoptimiert standardkonform.

Rollenbahnen unterstützen aktuelle Produktionsprozesse mit flexibler Erweiterbarkeit und Präzision

Die modulare Bauweise der RB4020 und RB5025 erlaubt es, vorhandene Transportsysteme schnell und ohne zusätzlichen Planungsaufwand zu erweitern oder zu modifizieren. Dank einheitlicher Befestigungs- und Anschlusskomponenten entfallen teure Schnittstellenentwicklungen und aufwendige Umbauten. Hersteller genießen dadurch eine hohe Reaktionsfähigkeit auf wechselnde Produktions- und Logistikanforderungen. Das Ergebnis sind verkürzte Implementierungszeiten, optimierte Materialflüsse und gesteigerte Prozesssicherheit in sämtlichen Anwendungsbereichen von der Produktion bis zur Distribution reduzierte Kosten und minimierte Komplexität signifikant und nachhaltig.

Freikonfigurierbare Rollenbahnen decken branchenübergreifend Logistik-, Verpackungs- und Versandanforderungen ab

Variabel konfigurierbare Rollenbahnen erfüllen unterschiedliche Aufgaben in Logistik- und Distributionszentren und erhöhen Transportgeschwindigkeiten. In Verpackungs- und Montageprozessen überzeugen sie durch präzise Abläufe und lückenlose Produktverfolgung. Nutzer in der Kunststoff- und Automobilproduktion schätzen die Skalierbarkeit und Belastbarkeit der Fördertechnik. In Kommissionier- und Versandbereichen steigern sie die Kommissioniergenauigkeit, während sie in Flughafenumgebungen selbst komplexe Sicherheitskontrollen und Gepäcksysteme problemlos ergänzen und anpassen. Modulare Steckverbindungen vereinfachen Umbauten und verringern Installationsaufwand deutlich. Wartungskosten sinken spürbar.

Montechs modulare Fördersysteme mit Lieferung in sieben Arbeitstagen verfügbar

Montech AG kombiniert standardisierte Förderkomponenten mit einer klar strukturierten Modularplattform, wodurch kundenindividuelle Förderanlagen binnen sieben Arbeitstagen bereitstehen. Die vordefinierten Schnittstellen und kompatiblen Profilteile ermöglichen eine schnelle Montage ohne zusätzliche Bearbeitungsschritte. Dank dieses Konzepts lassen sich spezifische Layouts zügig realisieren, wodurch Leadtimes minimiert werden. Unternehmen gewinnen dadurch maximale Flexibilität im Umgang mit wechselnden Spezifikationen und sichern sich gleichzeitig eine konstante Qualität sowie planbare Projektlaufzeiten. Dieses Verfahren reduzierte bisherige Projektkosten deutlich nachhaltig.

Online-Konfigurator ab 2026: sofortige Stücklisten Preisabfragen CAD-Ausgabe im Browser

Mit dem ab Sommer 2026 verfügbaren Online-Konfigurator optimiert Montech AG die Projektplanung für RB4020 und RB5025. Anwender wählen systematisch Bauteilvarianten und Parameter direkt im Browser aus und erhalten automatisch CAD-Zeichnungen, vollständige Teilelisten sowie transparente Preiskalkulationen. Durch diese digitale Unterstützung reduziert sich der Abstimmungsaufwand erheblich und die Time-to-Market verkürzt sich. Bis zur offiziellen Einführung beraten die Fachingenieure von Montech AG persönlich und erarbeiten passgenaue Fördertechnik-Lösungen unter Berücksichtigung spezifischer Kundenanforderungen flexibel effizient.

Neuer Online-Konfigurator ab 2026 vereinfacht präzise Planung modularer Förderstrecken

Die konfigurierbaren RB4020 und RB5025 Rollenbahnen basieren auf einem modularen Aluprofil-System, das exakte Anpassungen an Breiten, Längen und Rollenabstände in Millimetern ermöglicht. Anwender wählen zwischen 20- oder 50-Millimeter-Tragrollen und multi-spurigen, Tandem- oder Speziallösungen. Dank standardisierter Schnittstellen erfolgt die Einbindung in bestehende Produktions- und Logistikanlagen ohne Mehraufwand. Innerhalb von sieben Arbeitstagen sind die maßgeschneiderten Fördereinheiten lieferbar, ab 2026 unterstützt ein Online-Konfigurator. Er liefert sofort CAD-Daten, Stücklisten, Preis- und Lieferzeitenangaben im Browser.