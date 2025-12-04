Montech TB40 Förderband integriert Motor und spart wertvollen Platz

In stark frequentierten Fertigungslinien ist häufig Bauraum begrenzt. Ein Maschinenbauer benötigte daher ein extrem flaches Förderband, das sich ohne Anpassungen in die vorhandene Anlage integrieren ließ. Mit dem Montech TB40 wurde diese Anforderung erfüllt: Der kompakte 24-V-Antriebsmotor sitzt komplett in der Rollenachse, wodurch seitliche Konturen entfallen und die Gesamteinbauhöhe deutlich reduziert wird. So lässt sich der Materialtransport zügig, unkompliziert und energieeffizient selbst in beengten Bereichen optimieren unter Beibehaltung hoher Funktionssicherheit.



Der Fachingenieur benötigte eine Förderanlage, die sich platzsparend in bestehende Fertigungslinien integriert, ohne aufwendige Änderungen am Maschinenrahmen vorzunehmen. Eng gekoppelte Prozessabläufe verlangen präzise, kompakte Technik, um vorhandene Platzverhältnisse optimal zu nutzen. Montechs TB40 erfüllt diese Anforderungen durch eine schlanke Bauweise und integrierten Antriebsmotor. Die niedrige Einbauhöhe sowie fehlende seitliche Konturen ermöglichen schnelle Installation. Dabei bleibt der Materialfluss effizient und reibungslos, selbst in anspruchsvollen Produktionsumgebungen, und gewährleistet maximale Verfügbarkeit im Dauerbetrieb.

