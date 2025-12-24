Motec präsentiert MCDE3115A-AI Smart-Kamera mit integrierter KI auf LogiMAT

Die MCDE3115A-AI von Motec kombiniert auf der LogiMAT 2026 intelligente Bildverarbeitung und lokale Künstliche Intelligenz in einem robusten Gehäuse. Ohne externe Steuereinheiten analysiert sie Full-HD-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde und erkennt zuverlässig Personen sowie Objekte in engen Lagergängen. Mit dem leistungsfähigen i.MX 8M Plus Prozessor, IP69K-Schutz, Temperaturbereich von minus 40 bis plus 85 Grad Celsius, kabelloser Installation und softwareseitiger Updatefähigkeit setzt sie neue Standards für erhöhte Sicherheit und Zukunftsfähigkeit.



Motec zeigt MCDE3115A-AI mit integriertem 115° Weitwinkel und Full-HD

Auf der LogiMAT in Halle 10, Stand 10C16 stellt Motec die neue Smart-Kamera MCDE3115A-AI vor, welche den Anwendern ein 115°-Weitwinkel-Sichtfeld bietet und Full-HD-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde über IEEE 802.3 LAN überträgt. Nach einmaliger Kalibrierung genügt der reine Anschluss an ein kompatibles Display, sodass auf zusätzliche Videocontroller und aufwendige Verkabelung komplett verzichtet werden kann. Die Lösung reduziert den Installationsaufwand erheblich und gewährleistet gleichzeitig eine schnelle Inbetriebnahme in anspruchsvollen Lagerumgebungen.

Hochleistungsprozessor in Kamera verarbeitet Machine Learning lokal und effektiv

Ein im robusten Gehäuse integrierter Hochleistungsprozessor verarbeitet Machine-Learning-Algorithmen direkt innerhalb der Smart-Kamera. Die Erkennung von Personen und Objekten erfolgt lokal in Echtzeit, wodurch weder eine zusätzliche Video-Control-Unit noch externe Recheneinheiten notwendig sind. Dank dieser autonomen Intelligenz reduziert sich der Verkabelungsaufwand erheblich. Anwender haben die Möglichkeit, eigene Softwaremodule und individuell trainierte neuronale Netze zu implementieren, um spezielle Anforderungen ohne Zusatzhardware effizient abzubilden. Diese Flexibilität unterstützt langfristige Anpassungen an veränderte Betriebsbedingungen effizient.

MCDE3115A-AI funktioniert zwischen minus 40 und plus 85 Grad

Die MCDE3115A-AI verfügt über einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von minus vierzig bis plus achtzig fünf Grad Celsius und ist durch die Zertifizierung nach Schutzart IP69K vollständig gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen geschützt. Dank dieser Werte gewährleistet die Smart-Kamera auch unter extrem widrigen Bedingungen, zum Beispiel in stark frequentierten Lagerhallen oder staubigen Umschlagplätzen, eine dauerhafte, zuverlässige Funktionsfähigkeit ohne Leistungsverlust oder vorzeitigen Ausfall. Sie bietet somit optimalen Schutz und zuverlässige Leistung unter Extrembedingungen.

i.MX 8M Plus Prozessor übernimmt rechenintensive KI mit BroadR-Reach

Im Inneren der Smart-Kamera kommt nun der leistungsstarke i.MX 8M Plus-Prozessor auf Basis des ARM(R) Cortex(R)-A53 zum Einsatz, der anspruchsvolle KI-Aufgaben direkt onboard erledigt. Darüber hinaus stellt Motec demnächst eine Ausführung mit Single-Pair-Ethernet nach BroadR-Reach-Standard vor, die in Kombination mit integrierter Infrarot- und Weißlicht-LED-Beleuchtung auch bei minimaler Umgebungshelligkeit detailreiche Aufnahmen ermöglicht und so für konstante Bildqualität selbst unter schwierigsten Lichtbedingungen sorgt. Diese Merkmale erweitern die Einsatzmöglichkeiten der Kamera erheblich im industriellen Umfeld.

MCDE3115A-AI Smart-Kamera erhält jederzeit durch Softwareupdates kontinuierlich leistungsfähige KI-Funktionen

Die MCDE3115A-AI ist als vollständig digitales Kamerasystem konzipiert und ermöglicht eine flexible Anpassung über Softwareupdates jederzeit während des Betriebs. Hardwareeingriffe sind nicht erforderlich, da Firmwareänderungen bequem über standardisierte Schnittstellen eingespielt werden können. Dr. Stefan Wirtz, Director R&D bei Motec, unterstreicht: Bei KI-basierten Funktionen auf Grundlage trainierter neuronaler Netze ist es äußerst essentiell, dass kontinuierliche Aktualisierungen sicherstellen, dass das System permanent lernfähig bleibt und nicht durch veraltete Modelle an Leistung verliert.

Neue Smart-Kamera ergänzt ADAS-Systeme modular um 360-Grad-Überwachung und Flexibilität

Die Kamera erweitert nahtlos bestehende Motec-Systeme wie das 8-Zoll-Smart Display MDDE3084 und die Video Control Unit MVCD2000, wodurch komplexe ADAS-Anwendungen effizient realisierbar werden. Sie bietet adaptive Verarbeitung in Echtzeit, die für präzise Objekterkennung und Kollisionsvermeidung sorgt. Vom umfassenden 360°-Panoramaüberblick großer Industriefahrzeuge bis hin zur kompakten Einzellösung auf Gabelstaplern gewährleistet sie hohe Flexibilität und einfache Integration in unterschiedlichste Flotten- und Maschinenkonzepte. Sie optimiert gleichzeitig Sicherheit, Effizienz und Wartungsaufwand spürbar messbar langfristig.

Kompakte Smart-Kamera mit integrierter KI für sichere Lagerprozesse weltweit

Die MCDE3115A-AI integriert leistungsstarke KI-basierte Objekterkennung direkt in der Kamera und arbeitet eigenständig ohne zusätzliche Steuergeräte. Das robuste Gehäuse mit IP69K-Schutz und Betriebstemperaturen von -40 bis +85 °C eignet sich für anspruchsvolle Umgebungen. Dank Full-HD-Videostreaming mit 30 fps und Weitwinkelobjektiv lassen sich Lagergänge sicher überwachen. Software-Updates sichern langfristige Funktionsfähigkeit. Flexible Integration in ADAS-Systeme und Kombination mit Displays und Steuereinheiten bieten Flurförderzeugherstellern effektive Unterstützung bei Unfallprävention und Prozessoptimierung, maximale Zuverlässigkeit jederzeit.