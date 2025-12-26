Movanis präsentiert Titan und Taurus erstmals auf LogiMAT 2026

Movanis präsentiert auf der LogiMAT 2026 in Stuttgart erstmals die autonomen Transportplattformen Titan und Taurus, die als fahrerlose FTS rund um die Uhr in anspruchsvollen Industrieumgebungen eingesetzt werden können. Sie bewältigen sowohl schwere Lasten als auch kompakte Palettenströme effizient und verfügen über spezialisierte Algorithmen zur Außenanwendung. Die Systeme ermöglichen eine nahtlose Integration in bestehende Betriebslayouts, reduzieren Ausfallzeiten und steigern die Materialflussoptimierung. Besuchen Sie Stand 5F06 und erfahren Sie jetzt mehr.



Movanis zeigt Titan und Taurus auf LogiMAT 2026 Stuttgart

Movanis präsentiert auf der LogiMAT 2026 in Stuttgart (Halle 8, Stand 5F06) erstmals seine autonomen FTS-Plattformen Titan und Taurus, die speziell für anspruchsvolle Industrieanwendungen entwickelt wurden. Das belgische Unternehmen, das 2008 aus einem Forschungsprojekt hervorging, bietet europaweit fahrerlose Transportsysteme für Produktions- und Logistikbetriebe an. Mit ihren flexiblen Steuerungsalgorithmen und modularen Konzepten überwinden die Plattformen die Grenzen klassischer Automatisierung und steigern nachhaltig Effizienz und Wirtschaftlichkeit und gewährleisten maßgeschneiderte Integrationsprozesse.

Titan Gegengewichtstransporter mit hoher Hubkapazität für große industrielle Hallenentfernungen

Der Titan ist ein innovatives Gegengewichtsfahrzeug, das speziell für den reibungslosen Transport schwerer Lasten über weite Strecken entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem stabilen Stahlchassis und elektrischem Hochleistungsantrieb bietet es hohe Hubkapazitäten und gleichbleibende Fahrdynamik. In automatisierten Produktionsstätten und Logistikzentren bewältigt der Titan kontinuierlich Bauteile und Fertigwaren, optimiert innerbetriebliche Materialflüsse und reduziert Stillstandszeiten durch seine präzise Steuerung und robuste Bauweise. Wartungsarme, modulare Komponenten sorgen für maximale Einsatzzeiten auch bei kontinuierlichem Dauerbetrieb.

Taurus AGV punktet durch kompakte Bauweise und hohe Wendigkeit

Mit seiner kompakten Bauart und ausgeprägten Wendigkeit fügt sich der Taurus flexibel in beengte Produktionsbereiche ein. Er transportiert palettierte Güter in Hochfrequenzumgebungen zuverlässig über kurze Strecken und optimiert dabei Taktzeiten. Mehrere Fahrzeuge lassen sich über präzise Lasernavigation synchron betreiben, während ein Echtzeitsystem Hindernisse erkennt und Ausweichmanöver ermöglicht. Durch modulare Skalierung passt sich der Taurus dynamisch wechselnden Durchsatzanforderungen an und erzielt hohe Prozesseffizienz. Seine robuste Konstruktion gewährleistet Langzeitstabilität und minimierten Wartungsaufwand.

Nahtlose Integration autonomer FTS in bestehende Layouts ohne Umbau

Die beiden Plattformen sind speziell entwickelt, um sich reibungslos in vorhandene Hallen- und Produktionslayouts einzufügen. Sie kommen ohne bauliche Anpassungen wie Bodensanierungen oder Führungsschienen aus. Dadurch lassen sich die Fahrzeuge innerhalb kürzester Zeit implementieren und sofort in den laufenden Betrieb integrieren. Unternehmen profitieren von minimalen Unterbrechungen, niedrigem Installationsaufwand und schneller Amortisation. Die Lösung eignet sich ideal für bestehende Anlagen, die ohne kostspielige Umbauten automatisiert werden sollen innerhalb vieler Branchen weltweit.

Movanis Außen-FTS: Steuerungsalgorithmen meistern Geländeunebenheiten bei nahezu jedem Wetter

Ein Alleinstellungsmerkmal von Movanis ist die gezielte Entwicklung autonomer Transportfahrzeuge für den Außenbereich. Innovativ entworfene Steuerungsalgorithmen erkennen Bodenunebenheiten, kompensieren unterschiedliche Gefällestrecken und reagieren automatisiert auf Witterungsbedingungen wie Nässe, Frost oder Schmutz. Dadurch gewährleisten die Transportroboter unter realen Betriebsbedingungen kontinuierliche Verfügbarkeit auf Werksgeländen und Ladehöfen. Ohne bauliche Modifikation an Infrastruktur integrieren sie sich flexibel in bestehende Prozesse, optimieren Materialfluss und erhöhen Effizienz auch bei anspruchsvollem Außeneinsatz und minimieren nachhaltig Ausfallzeiten effektiv.

Selbstentwickelte Lithium-Titanat-Oxid-Batterien ermöglichen vollständiges Aufladen in nur zwölf Minuten

Die von Movanis selbst entwickelten Lithium-Titanat-Oxid-Batterien lassen sich innerhalb von nur zwölf Minuten vollständig aufladen und bieten damit deutlich kürzere Ladezeiten als herkömmliche Systeme. Dank automatischem Andockvorgang wird der Ladevorgang eigenständig gestartet, sobald die Plattform an die Ladestation anbindet, wodurch manuelle Eingriffe entfallen. Auf diese Weise entfallen lange Ladezyklen und schichtabhängige Batteriewechsel komplett, sodass die automatisierten Fahrzeuge nahezu ununterbrochen im Betriebsablauf verbleiben und maximale Verfügbarkeit sicherstellen und signifikant Effizienz steigern.

Movanis bietet umfassendes Projektmanagement von Analyse bis langfristigem Betriebserfolg

Movanis führt umfassende Workflow-Analysen und ROI-Berechnungen durch, um individuelle Anforderungen präzise zu erfassen. Auf dieser Basis entwickeln die Experten maßgeschneiderte mechanische und elektrische Engineering-Lösungen und realisieren eine reibungslose Software-Integration. Installation, Schulung, umfangreiche Dokumentationen und Support werden professionell begleitet, um den schnellen Betriebsstart zu garantieren. Auch nach der Inbetriebnahme gewährleistet ein kontinuierliches Monitoring aller Systemkomponenten sowie regelmäßige Anpassungen der Software und Hardware eine nachhaltige Leistungsoptimierung und Effizienzsteigerung und nachhaltig messbare Effizienz.

Movanis Titan und Taurus: Modulare AGV-Plattformen mit maximaler Hubkapazität

Die autonomen Transportlösungen Titan und Taurus von Movanis zeichnen sich durch höchste Hubkapazitäten, außergewöhnliche Manövrierfähigkeit und eine modulare Bauweise aus. Dank der schnellen Ladezyklen sichert die innovative Lithium-Titanat-Oxid-Batterie nahezu durchgängigen Betrieb. Spezielle Algorithmen ermöglichen zuverlässigen Außeneinsatz bei jedem Wetter, während die Integration in bestehende Infrastrukturen ohne bauliche Veränderungen erfolgt. Durch reduzierte Stillstandszeiten und effizientes Workflow-Management steigern Unternehmen ihre Produktivität nachhaltig. Ein umfassendes Projektmanagement garantiert langfristige Investitionssicherheit und optimalen Support rundum.