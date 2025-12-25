Automatisierte Gegengewichtsstapler und AGV-Lösungen begeistern auf LogiMAT in Halle

Auf der LogiMAT in Halle 8 am Stand 8F79 werden die automatischen Gegengewichtsstapler der MW-SE-Serie mit 1.500 kg Tragfähigkeit und einer Hubhöhe von 3.000 mm vorgestellt. Zusätzlich zeigt das Unternehmen den MW-SE15, der Gitterboxen bis zu sechslagig hochverdichtet stapelt, den KI-unterstützten Hochhubstapler MW-SL14 für anspruchsvolle Regalprozesse sowie den patentierten Palettenhubwagen WeFront X20S. Gemeinsam decken diese Lösungen Bodentransporte, Regalgassen-Operationen und Lkw-Be- und Entladung sicher, präzise und flexibel ab.



Automatische Gegengewichtsstapler MW-SE Serie mit 1500 kg Tragfähigkeit vorgestellt

Die automatischen Gegengewichtsstapler der MW-SE-Serie verfügen über eine Tragfähigkeit von 1.500 kg und eine Hubhöhe von bis zu 3.000 mm. Sie integrieren moderne Steuerungs- und Sicherheitssysteme und sichern präzise Bewegungen. Dank ihrer Kompatibilität mit vierwegfähigen, Stringer- und Neunerfuß-Paletten meistern sie Bodentransporte, liniennahe Materialbereitstellung, Regalgassen und Stapelprozesse. Zudem optimiert die Technologie das Be- und Entladen von Lkw, indem sie Effizienz und Ergonomie kombiniert und flexible Einsatzmöglichkeiten gewährleisten langfristige Kosteneinsparungen und eine zuverlässige, innovative Automatisierung.

MW-SE15 optimiert stapeln und Lagerdichte für reibungslose automatisierte Abläufe

Der MW-SE15 optimiert Logistikabläufe durch exakte Stapelprozesse von bis zu sechs Gitterboxen und ermöglicht eine besonders dichte Lagerung auf minimalem Raum. Dank integrierter Sensorik und Umweltüberwachung erreicht das System höchste Sicherheitsstandards und sorgt für einen stabilen Betrieb selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Die autonome Technologie erleichtert den Einstieg in automatisierte Materialflüsse, minimiert manuelle Eingriffe und steigert die Effizienz in unterschiedlichsten Branchen nachhaltig und wirtschaftlich prozesssicher skalierbar flexibel in Anwendungen verschiedenster Größe.

MW-SL14: KI-gesteuerter 3D-Hochhubstapler für hochflexible, sichere Lagerumgebungen mit Multisensorik

Der MW-SL14 ist ein vielseitiger automatischer Hochhubstapler, der speziell für anspruchsvolle Lagerumgebungen entwickelt wurde. Eine KI-basierte 3D-Visionkamera erfasst kontinuierlich Palettenlage, Lastpräsenz und Orientierung, um sich selbsttätig an verschiedene Palettentypen anzupassen. Dabei berücksichtigt er wechselnde Regalhöhen und Abstellpositionen, auch bei unregelmäßigen Beständen. Für erhöhte Betriebssicherheit sorgt ein 360°-Multisensorschutz, der akustische, visuelle und taktile Sensoren nutzt. Eine KI-gestützte Hindernisklassifikation minimiert Kollisionen und sichert effizienten Materialfluss. Zusätzliche Software-Schnittstellen ermöglichen einfache Integration in bestehende Leitsysteme.

MW-SL14 kompensiert automatisch Winkeltoleranzen und Positionsabweichungen für stabilen Materialfluss

In der direkten Anbindung an automatisierte Fertigungslinien erfasst der MW-SL14 eigenständig die Lage jeder Palette und gleicht Abweichungen von bis zu ±45° Winkelabweichung sowie ±80 cm Positionsversatz automatisch aus. Diese präzise Kompensation sorgt für einen kontinuierlichen Materialnachschub ohne Unterbrechungen, stabilisiert interne Transportprozesse und erlaubt gleichbleibend hohe Durchsatzraten. Durch die zuverlässige Anpassung an unterschiedliche Palettenausrichtungen verringert der Stapler Stillstandszeiten deutlich und steigert die Effizienz in anspruchsvollen Produktionsumgebungen nachhaltig und optimiert den Ressourcenverbrauch.

WeFront X20S sichert schadenfreie Palettenkompatibilität dank innovativer mechanischer Kopplungstechnologie

Der patentgeschützte WeFront X20S ist ein automatisierter Palettenhubwagen (AGV), der mittels einer innovativen mechanischen Kopplung von Gabeln, Lastrollen und zusätzlichen Führungsrädern eine schadenfreie Handhabung von Stringer-, Block- und Neunerfuß-Paletten gewährleistet. Dank dieser Technik erfolgen Aufnahme- und Absetzvorgänge hochpräzise, unabhängig von unterschiedlichen Palettenformaten. Der X20S passt seine Gabelposition an verschiedene Palettenweiten an und sichert einen zuverlässigen Transport selbst in engen Logistikbereichen. Gleichzeitig minimiert er das Risiko mechanischer Beschädigungen an der Ware.

X20S automatisierte Gabelanpassung unterstützt internationale Palettenstandards und flexible Logistik

Der X20S verfügt über eine visionsgestützte automatische Gabelanpassung und erkennt eigenständig alle gängigen Palettennormen aus China, Japan, Korea, Australien, Europa und Nordamerika. Dieses System gewährleistet hohe Flexibilität in heterogenen Palettenumgebungen, indem es die Gabellänge und -breite präzise an verschiedene Formate anpasst. Mit einer Tragfähigkeit von zwei Tonnen, einem Gassenbedarf von 2.450 Millimetern und einem Eigengewicht von nur 580 Kilogramm bietet der X20S erstklassige Leistung und außergewöhnliche Wendigkeit in beengten Bereichen.

Der WeFront X20S beschleunigt bodennahe Transporte und Rampenlogistik optimal

Der WeFront X20S wurde gezielt für bodennahe Transporte und enge Gassen optimiert und bietet zugleich Flexibilität für mehrstöckige Logistikprozesse über Aufzüge. Dank seiner leichten Bauweise und innovativen Mechanik eignet er sich für den Betrieb in Bereichen mit niedriger Traglast. Parallel ermöglicht seine intelligente Wahrnehmung koordinierte Mehrfahrzeug-Abläufe. Lineare Versorgung, Pufferzonen, Bodenlagerung und Rampenanwendungen werden zuverlässig abgedeckt, während die breiten Kompatibilität und strukturelle Innovation neue Maßstäbe setzen und vielseitige Szenarioanpassungen ermöglichen Abläufe.

Automatisierte Intralogistikfahrzeuge steigern Effizienz durch hohe Tragfähigkeit und Präzision

Die automatisierten Flurförderzeuge der MW-SE-Serie, des MW-SE15, des Hochhubstaplers MW-SL14 sowie des WeFront X20S vereinen hohe Tragfähigkeiten und präzise Lastkontrolle mit flexibler Palettenaufnahme und fortschrittlicher Sensorik. Anwender profitieren von optimierten Transport- und Lagerprozessen, reduzierten Ausfallzeiten und verbesserter Sicherheit durch 360°-Umfeldüberwachung. Dank modularer Systemintegration und intelligenter Navigation lassen sich Betriebslayouts einfach skalieren, sodass Intralogistikaufgaben in variantenreichen Einsatzszenarien effizienter, verlässlicher und kosteneffizienter abgewickelt werden können. Diese Lösungssuite erfüllt internationale Standards und Betreiberanforderungen.