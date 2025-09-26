Neousys und Bressner präsentieren auf DSEI 2025 robuste Embedded-Systeme

Auf der DSEI 2025 in London stellen Neousys Technology und Bressner ihre neuesten robusten Embedded-Systeme vor. Die Bandbreite reicht von MIL-STD-461-konformen SEMIL-Computern mit rostfreiem Gehäuse bis zum ultraleichten FLYC-300 Edge-KI-Board auf Basis von NVIDIA Jetson Orin NX. Lüfterlos, wasserdicht und SWaP-optimiert garantieren diese Plattformen hohe Rechenleistung und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Zielgruppen sind C4ISR, unbemannte Fahrzeuge, Flottensysteme sowie sichere Kommunikations- und Logistiklösungen. Mit dualen Schnittstellen und Zertifizierung. für weltweite Einsätze.



Neousys und Bressner präsentieren robuste Embedded-Systeme auf DSEI 2025

Auf der DSEI 2025 in London am Stand S5-255 präsentieren Neousys Technology und Bressner gemeinsam ihre neuesten robusten Embedded-Systeme. Besucher erhalten Einblicke in wasserdichte, lüfterlose Edge-KI-Computer mit MIL-STD-461-Zertifizierung, die speziell für anspruchsvolle C4ISR-Anwendungen, unbemannte Plattformen, Flottensysteme sowie sichere Kommunikation und Logistik konzipiert wurden. Die Systeme gewährleisten zuverlässige Performance unter extremen Bedingungen und ermöglichen den Einsatz von autonomen Drohnen bis hin zu intelligent vernetzten Fahrzeugflottenlösungen sowie datennahe Verarbeitung direkt vor Ort.

SEMIL-Serie im Edelstahl-Aluminium-Gehäuse mit MIL-STD-461G-, 1275E- und 810H-Zertifizierung abgesichert

Die SEMIL-Serie kombiniert ein robustes Edelstahl-Aluminium-Gehäuse mit wasserdichten Ein- und Ausgängen sowie einem breiten DC-Eingangsbereich von 8 bis 48 V. Ausgestattet mit Intel(R) 14. Generation Core(TM)-Prozessoren erreichen diese Computer MIL-STD-461G-, MIL-STD-1275E- und MIL-STD-810H-Zertifizierungen. Ihre hohe Schutzklasse sowie die weiten Betriebsspannungen machen sie besonders geeignet für den Einsatz in unbemannten Militärfahrzeugen, C4ISR-Installationen und Flottensystemen unter extremen Umweltbedingungen weltweit. Sie bieten sicheren Betrieb in extremen Temperatur- und Feuchtebedingungen dank passiver Kühlungsspielräume ohne mechanischer Lüfter.

FLYC-300 Edge-KI-Modul: 100 TOPS, vielseitige Schnittstellen, ultraleicht für Drohnenaufklärung

Mit einem Gewicht von nur 300 Gramm nutzt der FLYC-300 das NVIDIA Jetson Orin NX Modul und erreicht eine Spitzenleistung von bis zu 100 TOPS für die Verarbeitung großer Datenmengen in Echtzeit. Er bietet Dual-Gigabit-Ethernet-Ports, USB 3.2-Anschluss und vielseitige Schnittstellen, um HR-, SWIR- und Hyperspektralkameras, LIDAR-Sensoren sowie Wärmebildkameras zu betreiben. Diese Kombination eignet sich optimal für Drohnenaufklärung, Zielidentifikation, sicheren Datentransfer, maritime Überwachung und Rettungsmissionen unter extremen Bedingungen weltweit effizient.

Awardgekrönte lüfterlose Neousys Edge-Computer garantieren lokale Datenverarbeitung in Einsätzen

Neousys lüfterlose und wasserdichte Edge-Computer erhielten den Military & Aerospace Electronics Innovators Award. Sie bieten vor Ort niedrig-latenzige Datenverarbeitung und erhöhen die operative Effizienz in C4ISR-Missionen, unbemannten Plattformen und sicheren Kommunikationsnetzwerken. Durch ihr robustes Design meistern sie extreme Umweltbedingungen ohne bewegliche Teile. Datensicherheit und Zuverlässigkeit stehen im Vordergrund. Die Systeme minimieren Ausfallrisiken und optimieren Reaktionszeiten. „Unsere Produkte sind für härteste Einsätze ausgelegt und unentbehrlich für moderne taktische Operationen“, erklärt Christine Pan.

Neousys Technology liefert lüfterlose Embedded-Computer und Module für Industrieanwendungen

Seit der Gründung 2010 entwickelt Neousys Technology vielseitige, lüfterlose Embedded-Computer und Module, die sich durch robuste Bauweise und hohe Zuverlässigkeit auszeichnen. Die Produktfamilie umfasst leistungsstarke Machine-Vision-Plattformen mit mehreren GigE/PoE-Anschlüssen, fahrzeugintegrierte Rechner für anspruchsvolle Mobilanwendungen, ultrakompakte Steuerungen für platzkritische Installationen sowie spezialisierte Systeme für Videoanalyse und Überwachungsaufgaben. Durch modulare Architektur und ein integriertes Funktionspaket gewährleisten die Geräte einen stabilen Betrieb in rauen Industrie- und Verteidigungsumgebungen mit internationaler Zertifizierung und thermischem Management.

MIL-STD-461-zertifizierte Edge-KI-Systeme optimieren SWaP für moderne Verteidigungs- und Industrieeinsätze

Die MIL-STD-461-Zertifizierung gewährleistet störungsfreie elektronische Leistung in militärischen Anwendungen, während die SWaP-optimierten KI-Plattformen von Neousys und Bressner maximale Rechenleistung bei minimalem Platz- und Energieverbrauch liefern. Das lüfterlose Design erhöht die Betriebssicherheit, da keine beweglichen Teile ausfallen können. SEMIL- und FLYC-Modelle überzeugen mit robusten, wasserdichten Gehäusen, vielseitigen Schnittstellen und Echtzeitverarbeitung für C4ISR, autonome Systeme, Logistikmanagement und verschlüsselte Kommunikation unter extremen Umweltbedingungen. Sie unterstützen hochauflösende Sensorik, neuronale Netze, modulare Erweiterungen zur Integration.