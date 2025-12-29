Neousys POC-600 lüfterloser Embedded-PC mit PoE+, DDR5 und MezIO

Der POC-600 von Neousys Technology ist ein lüfterloser Embedded-Computer für die Hutschienenmontage und bietet dank Intel Atom x7425E CPU und DDR5-Arbeitsspeicher eine gesteigerte Rechenleistung. Zwei PoE+-fähige 2,5-GbE-Ports versorgen Kameras und ermöglichen Netzwerkverbindungen mit geringer Latenz. Das robuste Thermo-Design toleriert Temperaturen zwischen -25 °C und 70 °C. Mit realzeitfähiger Bildverarbeitung, Kamerasynchronisation, MezIO-Erweiterung und integrierter Edge-Analytics eignet er sich optimal für industrielle Automatisierungs- und Vision-Anwendungen sowie einen wartungsfreien Dauerbetrieb unter anspruchsvollen Bedingungen.



POC-600-FT mit Intel Atom x7425E ermöglicht automatisierte präzise KI-Inferenz

Die Kombination aus Intel Atom x7425E Prozessor (4 Cores/4 Threads, 12 W TDP) und DDR5-Arbeitsspeicher mit 4.800 MHz ermöglicht dem POC-600-FT eine um 50 Prozent gesteigerte Rechenleistung gegenüber der Vorgängergeneration. Das System profitiert von höherer Taktung und Effizienz, während die integrierte Intel UHD-Grafik nahtlos das OpenVINO(TM)-Toolkit unterstützt. So lassen sich KI-basierte Objekterkennung, präzise Nachverfolgung und leistungsstarke Edge-Analytics-Anwendungen in Automatisierungs- und industriellen Vision-Szenarien realisieren. Der niedrige Energiebedarf optimiert effizient den Dauerbetrieb.

Drei integrierte 2,5-GbE-Ports versorgen Kameras und Netzwerk gleichzeitig effizient

Das System integriert drei 2,5-GbE-Netzwerkschnittstellen, von denen zwei PoE+ bereitstellen, um simultan Visionkameras mit Energie zu versorgen und hochperformant zu vernetzen. Diese Architektur optimiert Datendurchsatz und minimiert Übertragungsverzögerungen. Durch den Einsatz synchronisierter Versorgung und Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen wird die Bildübertragungslatenz deutlich reduziert. Besonders bei mehrkanaligen Sichtprüfungen, Robotersteuerungen und anspruchsvollen Industrie-Vision-Anwendungen gewährleistet das Design eine präzise Kameraabstimmung und verlässliche Echtzeitanalyse auf Edge-Ebene. Die stabile PoE+ Versorgung garantiert kontinuierlichen Betrieb ohne separate externe Netzteile.

Ultrakompakter POC-600 beansprucht minimale Schaltschrankfläche mit effizientem, verlässlichem Thermo-Design

Der POC-600 zeichnet sich durch seine kompakte Bauform mit lediglich 56 × 108 × 153 mm aus, wodurch er selbst in engen Schaltschrankbereichen kaum Platz beansprucht. Sein lüfterloses Thermo-Design ermöglicht eine passive, wartungsfreie Kühlung ohne bewegliche Komponenten. Der weite Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis 70 °C sichert kontinuierlichen Betrieb unter extremen Bedingungen. Staub, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen im industriellen Umfeld beeinträchtigen die Zuverlässigkeit dieses robusten Computers nicht und Gerätesicherheit zugleich garantiert.

Hutschienenmontage ermöglicht schnelle Installation ohne zusätzliche Halterungen und vibrationsdämpfung

Die Kompatibilität mit Hutschienen gestattet eine werkzeugfreie und zeitsparende Montage direkt im Schaltschrank ohne zusätzliche Befestigungselemente. Das widerstandsfähige Metallgehäuse absorbiert wirkungsvoll Erschütterungen und stoßartige Belastungen, wodurch der POC-600 auch unter platzbeschränkten, industriellen Bedingungen zügig installiert sowie störungsfrei betrieben werden kann. Diese Kombination aus effizienter Anbringung und robustem Schutzgehäuse gewährleistet höchste Betriebssicherheit selbst in anspruchsvollen Fertigungs- und Automatisierungsumgebungen. Durch die vibrationsdämpfende Konstruktion entfällt zusätzlich aufwändige Wartung in rauen Produktionsstätten. Werksseitig geprüft.

MezIO(R)-Erweiterungsschnittstelle ermöglicht flexible Nachrüstung anwendungsspezifischer E/A-Module für individuelle Automatisierungsanlagen

Die MezIO Erweiterungsschnittstelle von Neousys ermöglicht nachträgliche Integration spezifischer Ein- und Ausgangsmodule, die in verschiedenen Automatisierungsanwendungen eingesetzt werden können. Anwender können Digital-I/O-Module ergänzen, Zündsteuerungseinheiten adaptieren oder drahtlose Funklösungen hinzufügen, um die Systemarchitektur flexibel anzupassen. Durch diesen modularen Aufbau lassen sich Funktionalitäten bedarfsgerecht erweitern, Verkabelungsaufwand reduzieren und individuelle Steuerungsanforderungen effizient realisieren. Zudem ermöglicht sie Upgrades und minimiert Ausfallzeiten durch Modulwechsel. Die Schnittstelle gewährleistet zudem Wartungsfreundlichkeit und einfache Anpassung an neue Prozesse.

Kompakter POC-600-FT vereint Einstiegsklasse KI, PoE+, robustes, lüfterloses Industriegehäuse

Der POC-600-FT von Neousys kombiniert eine Einstiegs-KI mit vier effizient getakteten Atom x7425E-Kernen und schnellem DDR5-Speicher. Drei 2,5-GbE-Schnittstellen, davon zwei PoE+, versorgen Vision-Kameras direkt und reduzieren Übertragungs- sowie Synchronisationslatenzen. Das lüfterlose Thermo-Design erlaubt wartungsfreien Dauerbetrieb im Temperaturbereich von -25 °C bis 70 °C. Dank kompakter Hutschienenmontage und modularer MezIO-Erweiterungsschiene passt das System flexibel in vielfältige Automatisierungs- und Bildverarbeitungsanwendungen. Die integrierte Intel UHD-Grafik unterstützt OpenVINO-Inferenz und ermöglicht Objekterkennung an der Netzwerkgrenze.