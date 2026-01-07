Nuvo-9160GC liefert robustes Edge-KI-Computing mit Intel und NVIDIA RTX-GPUs

Die Nuvo-9160GC-Baureihe von Neousys Technology kombiniert Intel 14. Gen Core CPUs und NVIDIA RTX GPUs mit bis zu 150 W Leistungsaufnahme in einem kompakten, robusten Gehäuse. Dank optimiertem Thermodesign mit separaten CPU- und GPU-Kühlzonen gewährleistet das System nachhaltige Performance im Temperaturbereich von -25 °C bis 60 °C. Vielseitige E/A-Schnittstellen und flexible 8-48 V DC-Versorgung ermöglichen den Einsatz in Industrieautomatisierung, Robotik und verteilten KI-Visionanwendungen direkt am Edge und bieten Rechenleistung, Zuverlässigkeit.



Nuvo-9160GC bietet kompakte Edge-KI Intel CPUs und RTX GPUs

Die Nuvo-9160GC-Baureihe kombiniert NVIDIA RTX-GPUs mit bis zu 150 W TDP und Intel 14. Gen Core-CPUs in einem kompakten, industrietauglichen Embedded-System, um anspruchsvolle KI-Workloads direkt am Netzwerkrand zu beschleunigen. Ausgelegt für intensives Deep-Learning-Inferencing, komplexe 3D-Vision-Analysen und autonome Robotik, liefert die Plattform durch optimiertes Thermomanagement und isolierte Wärmezonen selbst unter extremen Temperaturen von -25 °C bis 60 °C kontinuierlich hohe CPU- und GPU-Leistung.

Optimiertes Thermo-Design isoliert CPU- und GPU-Wärmezonen für permanente Leistung

Neousys nutzt ein speziell entwickeltes Thermo-Design mit optimiertem Luftstrom, um eine dauerhafte GPU-Leistung von bis zu 150 W zu ermöglichen. Durch ein patentiertes Kassettenmodul werden CPU- und GPU-Wärmezonen effektiv voneinander isoliert. Kombiniert mit hochwertigen industrietauglichen Bauteilen und einem erweiterten Betriebstemperaturbereich von minus 25 °C bis 60 °C garantiert die Plattform auch unter Volllast eine dauerhaft stabile, effiziente und zuverlässige Performance für anspruchsvolle Anwendungen sowie uneingeschränkte dauerhafte Systemverfügbarkeit unter extremen Bedingungen.

Nuvo-9160GC bietet hochzuverlässig robust Gigabit-Ethernet, USB3.x, Kameraschnittstellen und Sensorports

Das Nuvo-9160GC-System verfügt über mehrere Gigabit-Ethernet-Ports, USB-3.x-Schnittstellen, unterschiedliche Kameraschnittstellen und diverse Sensoranschlüsse. Durch die variable Eingangsspannung von acht bis vierundvierzig Volt Gleichstrom lässt sich das Gerät flexibel in verschiedene Umgebungen integrieren. Seine verstärkte mechanische Konstruktion bietet umfassenden Vibrationsschutz und garantiert herausragende Zuverlässigkeit selbst unter extremen Bedingungen. Dadurch eignet sich das Gerät besonders für anspruchsvolle Industrie-4.0-Anwendungen, bei denen Bauteilstabilität und konstante Performance entscheidend sind. Es ermöglicht zuverlässigen Echtzeit-Datenaustausch und garantiert Datenintegrität.

Kompakte Edge-KI-Plattform liefert hohe Rechenleistung für vielfältige Anwendungen direkt

Die kompakten Abmessungen und die leistungsfähige Rechenarchitektur ermöglichen die Nutzung der Edge-KI-Plattform in vielfältigen Anwendungsbereichen. Sie eignet sich gleichermaßen für automatisierte Produktionslinien, intelligente Verkehrssteuerungssysteme sowie autonome Roboterlösungen und visuelle Inspektionsverfahren. Durch das stabile Gehäusedesign in Kombination mit modernster GPU-Technologie lassen sich anspruchsvolle Algorithmen direkt am Netzwerkrand implementieren. Dies eröffnet flexible und skalierbare Prozesse, die hohe Zuverlässigkeit, niedrige Latenzen und effiziente Datenverarbeitung im industriellen Umfeld sicherstellen. Die Plattform unterstützt performanceorientierte Anwendungen.

Kompaktes industrietaugliches Edge-KI-System mit exzellenter CPU und GPU-Leistung, Thermikoptimierung

Die Nuvo-9160GC von Neousys Technology kombiniert die neueste Intel 14. Generation Core CPU mit einer NVIDIA RTX GPU und liefert damit außergewöhnliche Rechenpower für anspruchsvolle KI- sowie Vision-Workloads. Das kompakte, robuste Gehäuse widersteht Temperaturen von -25 bis 60 Grad Celsius und isoliert GPU- und CPU-Wärmezonen über ein patentiertes außerordentlichem Thermokassettenkonzept. Umfangreiche Schnittstellen und flexible Stromversorgung garantieren zuverlässigen Betrieb in industriellen Automations-, Robotik- und Telematikanwendungen direkt am Netzwerkrand bei minimalem Stromverbrauch.