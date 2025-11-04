Neousys SEMIL-2200 und SEMIL-2200GC bieten lüfterlose KI-Computer für Edge-Standorte

Die SEMIL-2200- und SEMIL-2200GC-Serien von Neousys Technology bieten lüfterlose, vollständig versiegelte KI-GPU-Computer, die den Anforderungen militärischer Anwendungen gerecht werden. Ausgestattet mit Intel Core Prozessoren der 12., 13. oder 14. Generation und optionaler NVIDIA L4-Beschleunigung liefern sie zuverlässige KI-Inferenz und schnelle Datenverarbeitung direkt am taktischen Edge. Mit IP69K-Schutz und MIL-STD-461G sowie MIL-STD-810H Zertifizierung meistern sie extreme Temperaturen, Vibrationen und elektromagnetische Störeinflüsse einschließlich C4ISR-Systeme, unbemannte Fahrzeuge, fortschrittliche Minensuche und mobile Einsätze im Temperaturbereich von -40°C bis 70°C.



SEMIL-2200 nutzt halbhohe Intel Core CPUs für kompakte Verteidigungsinstallationen

Die SEMIL-2200 setzt halbhohe Intel Core Prozessoren der 12., 13. und 14. Generation in einem kompakten 19-Zoll-Halbschrankformat ein, um in beengten Verteidigungsumgebungen maximale Rechenleistung bereitzustellen. In der erweiterten 2U/19-Zoll-Ausführung SEMIL-2200GC ergänzt eine NVIDIA L4-GPU die Plattform, wodurch KI-Inferenzaufgaben mit hohen Datenraten beschleunigt werden. Dieses modulare Design erlaubt flexible Skalierung von autonomen Bodfahrzeugen bis hin zu anspruchsvollen C4ISR-Netzwerkinfrastrukturen im Feldbetrieb. Die robusten Echtzeitfähigkeiten erhöhen die Einsatzbereitschaft an taktischen Edge-Standorten nachhaltig deutlich.

Vollständig versiegelte IP69K-Geräte bieten dauerhaften staub- und wasserdichten Betrieb

Die SEMIL-2200- und SEMIL-2200GC-Serien erfüllen die anspruchsvollen MIL-STD-461G-Normen (CE102, RE102, RS103) sowie MIL-STD-1275D, um elektromagnetische Verträglichkeit und unterbrechungsfreie Stromversorgung in fahrzeugbasierten oder mobilen Einsatzszenarien sicherzustellen. In MIL-STD-810H-Testverfahren beweisen sie robuste Beständigkeit gegenüber Erschütterungen, Vibrationen und extremen Temperaturbereichen. Das IP69K-zertifizierte, vollständig gekapselte Gehäuse ermöglicht einen lüfterlosen Dauerbetrieb und bietet zuverlässigen Schutz vor Staub und Wasser selbst unter härtesten Umfeldbedingungen. Diese Kombination gewährleistet rund um die Uhr höchste Betriebssicherheit auch bei extremen Wetter- und Geländebedingungen.

Patentiertes Kühlkonzept ermöglicht wartungsfreien Betrieb von -40°C bis 70°C

Ein patentiertes Kühlsystem ersetzt herkömmliche Lüfter, realisiert durch speziell entwickelte Wärmeleitstoffe und optimierte Kühlkanäle, wodurch ein wartungsfreier Betrieb von minus vierzig Grad bis siebzig Grad Celsius ermöglicht wird. Durch vollständige passive Wärmeableitung bleibt die Systemintegrität unter extremen klimatischen Bedingungen erhalten. Die integrierte NVIDIA L4-GPU liefert bis zu fünfzig Prozent höhere Rechenleistung bei Betriebstemperaturen bis fünfundfünfzig Grad Celsius und bietet zuverlässige KI-Beschleunigung in heißen und kalten Umgebungen gleichermaßen ohne thermisches Drosseln.

Intel Core und NVIDIA L4 beschleunigen Edge-KI in Echtzeit

Die Verwendung der neuesten Intel Core-Prozessoren der 12., 13. und 14. Generation in Verbindung mit NVIDIAs spezialisierter L4-Grafikbeschleunigung maximiert die Rechenleistung für komplexe neuronale Netze und anspruchsvolle Bildverarbeitungsanwendungen. Durch diese leistungsstarke Kombination können autonome Fahrzeuge und sonstige eingebettete Systeme schnelle Entscheidungen auf Basis umfangreicher Sensordaten treffen. Darüber hinaus gewährleistet der optimierte Datentransfer in Echtzeit-C4ISR- sowie C5ISR-Architekturen eine zuverlässige Verarbeitung hoher Datenvolumina am taktischen Edge. Mit minimaler Latenz und maximaler Effizienz.

KI-basierte Objekt- und Hinderniserkennung für autonome Land- und Wasserfahrzeuge

Die Systeme kommen vornehmlich bei der Erkennung von Objekten und Hindernissen in autonomen Land- und Wasserfahrzeugen zum Einsatz, ermöglichen hochpräzise Detektion unter schwierigen Umweltbedingungen und unterstützen gleichzeitig fortschrittliche Minensuchoperationen durch KI-optimierte Signal- und Bildauswertung. Darüber hinaus liefern sie in See-Patrouillen umfassende analytische Ergebnisse, welche die Überwachung maritimer Bereiche verbessern. C4ISR-Architekturen profitieren durch lokale KI-Inferenz an der Edge und minimieren so Abhängigkeiten von zentralen Rechenzentren, liefern Ergebnisse in Echtzeit für Einsätze.

SEMIL-2200 und SEMIL-2200GC: Lüfterlose Edge-KI-Plattformen für extremste militärische Anforderungen

Die SEMIL-2200- und SEMIL-2200GC-Serien bieten eine vollständig versiegelte, MIL-STD-geprüfte Plattform für Edge-KI-Anwendungen in der Verteidigungsindustrie. Ihr wartungsfreier, lüfterloser Betrieb ermöglicht zuverlässige Leistung bei Temperaturen von minus vierzig bis siebzig Grad Celsius. Ausgestattet mit aktuellen Intel Core-Prozessoren der 12. bis 14. Generation und optionaler NVIDIA L4-GPU-Beschleunigung garantieren sie hohe KI-Inferenzraten. Diese schlüsselfertige Lösung erfüllt missionkritische Anforderungen von unbemannten Plattformen bis C4ISR-Systemen. Rund-um-die-Uhr-Einsatzfähigkeit und umfassende Umweltresistenz sichern maximale Betriebssicherheit unter extremen Bedingungen.