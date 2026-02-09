X MOVE und MAiRA: Fahrerlose Plattform trifft kognitive Robotik-Demonstration

Auf der LogiMAT 2026 in Stuttgart in Halle 8, Stand B21 stellt NEURA Mobile Robots gemeinsam mit ek robotics erstmals die autonome Transportplattform X MOVE vor, die in Verbindung mit dem kognitiven Roboter MAiRA von NEURA Robotics betrieben wird. In der Live-Demonstration erleben Besucher eine innovative Intralogistiklösung, bei der Transport und Handhabung von Kleinladungsträgern nahtlos kombiniert werden, um bestehende Materialflussprozesse effizient zu ergänzen und flexibel anzupassen sowie Kosten zu senken.



Integrierte X MOVE Plattform und MAiRA Handlingsroboter revolutionieren Intralogistik

Die fahrerlose Transportplattform X MOVE bildet das Herzstück der ek robotics-Demonstration und operiert gemeinsam mit dem kognitiven Roboter MAiRA von NEURA Robotics. Dieses hochintegrierte System transportiert sowie handhabt eigenständig Kleinladungsträger und kombiniert robuste Transportrobotik mit adaptiver Greiftechnologie. In der Live-Demo wird ein praxisnahes Anwendungsszenario vorgestellt, das intralogistische Abläufe effizient zusammenführt, bestehende Materialflusskonzepte erweitert und durch nahtlose Integration die Prozessstabilität signifikant verbessert. Zusätzlich vereinfacht diese Konfiguration individuelle Anpassungen und zukünftige Erweiterungen.

ek robotics Transport-Know-how trifft NEURA kognitive Robotik effizient vereint

Die präsentierte Lösung vereint jahrelange Transportrobotik-Kompetenz von ek robotics mit fortschrittlichen kognitiven Robotertechnologien von NEURA Robotics und demonstriert so eine hocheffiziente Synergie. Der Roboter MAiRA nutzt intelligente Sensorik und Adaptionsalgorithmen, um flexibel auf verschiedene Objekte zu reagieren, während die autonome Transportplattform X MOVE präzise Ladeeinheiten transportiert. Diese Kombination verbessert die Prozessstabilität, reduziert Stillstandszeiten signifikant und ermöglicht eine nahtlose Integration in vorhandene Intralogistiksysteme und steigert gleichzeitig die Betriebseffizienz nachhaltig spürbar messbar.

NEURA Gruppe erweitert Handlungsspielraum von ek robotics für Automatisierungslösungen

As part of the NEURA Robotics group, ek robotics gains access to a technological framework that facilitates innovation in handling automation. CEO Andreas Lindemann underscores consistent performance and quality in ek robotics existing portfolio while introducing cognitive robotics concepts to elevate industry standards. This dual approach secures continuity in proven applications and fosters development of customized intralogistics solutions that address complex material flow requirements across various sectors with increased flexibility.

NEURA Mobile Robots Experten beraten individuell zu intralogistischen Herausforderungen

Am Stand B21 stehen die Fachleute von NEURA Mobile Robots bereit und bieten individuelle Beratungsgespräche. Besucher können unverbindlich Herausforderungen in Automatisierungsprojekten, Optimierungsinitiativen und Erweiterungsvorhaben diskutieren. Zusätzlich informieren die Spezialisten ausführlich über Analyse-, Simulations- und Serviceleistungen zur Sicherung von Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit intralogistischer Anlagen. Das ganzheitliche Angebot begleitet Kunden von der Konzeptphase über die Implementierung bis hin zum After-Sales-Support, um nachhaltige Lösungen für komplexe Materialflussprozesse zu realisieren und kontinuierlich zu optimieren.

X MOVE mit MAiRA vereint Transport und Handling Intralogistik

Die erstmals präsentierte, integrierte Lösung von NEURA Mobile Robots mit ek robotics kombiniert die fahrerlose Transportplattform X MOVE und den kognitiven Roboter MAiRA zu einem robusten System, das nahtlos sowohl Transport- als auch Handlingaufgaben in der Intralogistik erfüllt. Durch adaptive Greiftechnologie, fortschrittliche Sensorik und intelligente Entscheidungsalgorithmen profitieren Anwender von stabilen Prozessen, geringen Stillstandszeiten und wirtschaftlicher Effizienz. Das flexible Design ermöglicht eine unkomplizierte Einbindung in bestehende Materialflusskonzepte und senkt langfristig Betriebskosten.