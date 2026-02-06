Papierbasierte Wellpappe und Wabenpappe ersetzen Styropor nahtlos ohne Prozessänderungen

Eine papierbasierte Verpackungslösung aus Wellpappe und Wabenpappe bietet Waschmaschinenherstellern effektiven Produktschutz ohne Styropor. Durch formstabile Wabenelemente an hochbelasteten Stellen entsteht eine gleichmäßige Lastverteilung bei Transport und Lagerung. Die Konstruktion fügt sich nahtlos in bestehende Produktions- und Logistikprozesse ein und ermöglicht hohe Druckfestigkeit bis zu 30 t/m². Ohne Kunststoff- oder Styroporelemente erfüllt das System die EU-PPWR-Verordnung und gewährleistet vollständige Recyclingfähigkeit sowie langfristige ökologische und ökonomische Vorteile und sorgt für nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit.



Papierbasierte Verpackung schützt Waschmaschinen zuverlässig, nachhaltig und erfüllt EU-Vorgaben

Waschmaschinen gelten durch ihr hohes Gewicht, empfindliche Kanten und ihr spezifisches Handling als besonders logistikintensive Güter, was ein erhöhtes Risiko für Transportschäden mit sich bringt. Lange Zeit bot Styropor einen zuverlässigen Schutz, gerät jedoch aufgrund seiner ökologischen Belastung und neuer EU-Vorgaben zunehmend unter Kritik. NEXTPACK AG begegnet dieser Problematik mit einer vollständig papierbasierten Verpackung aus Well- und Wabenpappe, die keinen Kunststoff benötigt und sich nahtlos in bestehende Prozesse integrieren lässt.

Stabile Well- und Wabenpappe schützt Waschmaschinen ohne Prozessanpassung zuverlässig

Unter enger Kooperation mit dem Kunden hat die NEXTPACK AG eine hochstabile Umverpackung aus Wellpappe und strukturierten Wabenelementen entwickelt, die sich nahtlos in bestehende Verpackungs- und Logistikprozesse einfügt. Die strategisch platzierten, formstabilen Wabenteile unterstützen gezielt hochbelastete Zonen, während stark verdichtete Kantenschutzelemente für eine gleichmäßige Flächenlastverteilung sorgen. Diese Konstruktion kommt vollständig ohne Kunststoff- oder Styroporelemente aus und gewährleistet sicheren Halt und Transportschutz. Sie vermeidet massive Prozessanpassungen und erhöht deutlich Effizienz im Versandhandling.

Wabenpapierkonstruktion übertrifft Styropor: Bis zu dreißig Tonnen pro Quadratmeter

Die neue Verpackungskonstruktion basiert auf hochfesten Wabenelementen, deren Druckfestigkeit deutlich über der von Styropor liegt. Während herkömmliches Expandiertpolystyrol Belastungen von etwa sechs Tonnen pro Quadratmeter verkraftet, erreichen moderne Wabenpappen je nach Materialstärke und Zellstruktur bis zu dreißig Tonnen pro Quadratmeter. Dies führt zu wesentlich stabileren Transportprozessen, da gestapelte Einheiten und punktuelle Druckspitzen zuverlässig kompensiert werden und damit Transportschäden effektiv reduziert werden sowie Lagerbedingungen und Logistikkapazitäten positiv beeinflussen langfristig wirtschaftlicher gestaltet.

Papierbasierte Verpackung erfüllt PPWR, garantiert vollständige Recyclingfähigkeit und Integration

Die Verpackungslösung basiert vollständig auf Papier und kann ohne Einschränkungen dem bestehenden Recyclingkreislauf zugeführt werden. Durch die Auswahl reinzellstoffbasierter Materialien wird eine lückenlose Sortierbarkeit sichergestellt, wodurch industrielle Entsorgungsprozesse optimiert und zusätzliche Separationsschritte vermieden werden. Die PPWR-Konformität gewährleistet, dass alle eingesetzten Komponenten den aktuellen ökologischen Vorgaben entsprechen und gleichzeitig an zukünftige regulatorische Anforderungen angepasst sind. Hersteller profitieren von erhöhter Planungssicherheit und nachhaltiger Materialrückführung. Dies trägt zur Reduktion von Abfall sowie CO2-Emissionen.

Stabile Verpackungsprozesse ermöglichen langfristige Materialverfügbarkeit und Risikominimierung für Hersteller

In Folge optimierter Verpackungsprozesse vermeiden Unternehmen aufwendige Prozessanpassungen und profitieren gleichzeitig von gleichbleibender Effizienz und planbarer Durchlaufzeiten. Die sofortige Einbindung von NEXTPACKs Lösung erfordert keine Änderungen an bestehenden Abläufen und gewährleistet stabile Lieferketten. Durch die langfristige Verfügbarkeit ausgewählter Materialien wird Produktionssicherheit erhöht und unliebsame Engpässe vermieden. Gleichzeitig minimiert die Berücksichtigung ökologischer und regulatorischer Vorgaben frühzeitig potenzielle Kostenrisiken durch Transportschäden sowie notwendige Nachrüstungen. Das Ergebnis sind belastbare Grundlagen für zuverlässige Verpackungssysteme.

Papierbasierte Verpackungslösung von NEXTPACK: Hoch belastbar, recyclingfähig und EU-konform

Die papierbasierte Verpackungslösung von NEXTPACK AG bietet Herstellern eine nachhaltige Alternative zu Styropor, ohne Kompromisse bei Schutz oder Stabilität einzugehen. Dank ihrer hohen Druckfestigkeit absorbiert sie Belastungen von bis zu 30 t/m², wodurch Transportschäden effektiv reduziert werden. Die Konstruktion lässt sich nahtlos in bestehende Produktions- und Logistikprozesse einbinden und erfüllt sämtliche Anforderungen der EU-Verpackungsverordnung PPWR. Zudem garantiert die vollständig recyclingfähige Ausführung eine verbesserte Materialrückführung und unterstützt ökologische Zielsetzungen langfristig effizient.