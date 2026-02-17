IE5+ Motoren steigern Effizienz und Leistung auf 11 kW

Die IE5+ Generation von NORD DRIVESYSTEMS umfasst kompakte Permanentmagnet-Synchronmotoren mit ausgeweiteten Leistungsstufen bis 11 kW und dauerhaft hohem Drehmoment. Dank Wirkungsgraden von bis zu 95 % über weite Drehzahl- und Teillastbereiche wird der Energiebedarf spürbar reduziert. Hohe Überlastfähigkeit und modulare Bauweise minimieren Variantenvielfalt und senken Material- sowie Logistikkosten. Dies führt in industriellen Anwendungen zu geringeren CO2-Emissionen und einer nachhaltigen Reduzierung des Ressourcenverbrauchs insbesondere in intralogistischen Systemen. effizient und wirtschaftlich optimiert.



IE5+ PMSM in drei Baugrößen: 0,35 bis 11 kW

Die IE5+ Permanentmagnet-Synchronmotoren von NORD DRIVESYSTEMS sind in drei Gehäusegrößen verfügbar und decken eine elektrische Leistungsspanne von 0,35 kW bis 11 kW ab. Durch ein konstantes Drehmoment zwischen 1,6 Nm und 43,8 Nm bieten sie vielseitige Einsatzmöglichkeiten in zahlreichen industriellen Anwendungen. Selbst bei Teillast und variierenden Drehzahlen erreichen sie Wirkungsgrade von bis zu 95 Prozent und gewährleisten damit eine nachhaltige Energieeffizienz in Förder-, Verpackungs- und Handhabungssystemen mit maximaler verbesserter Leistungsstabilität.

Konstant hohe Wirkungsgrade bis 2400 r/min senken Betriebskosten nachhaltig

Die synchron ausgelegten IE5+ Permanentmagnet-Synchronmotoren erzielen über einen umfassenden Drehzahlbereich von bis zu 2.400 min?¹ konstant hohe Wirkungsgrade. Auch im Teillastbetrieb zeigen sie eine hervorragende Leistungsentfaltung, welche den Energieverbrauch merklich reduziert und gleichzeitig die Betriebskosten nachhaltig senkt. Diese Eigenschaften machen die Motoren besonders geeignet für dynamische Fördertechnik, Automatisierungslösungen und Anwendungen mit häufig wechselnden Lastprofilen, da sie Effizienzverluste minimieren und einen stabilen Betrieb gewährleisten. Sie unterstützen somit wirtschaftliche Produktionsprozesse effizient.

Große Überlastreserve und konstantes Drehmoment ermöglichen Anwendern weniger Motorvarianten

Dank der hohen Überlastreserve und der konstanten Drehmomentabgabe reichen für vielfältige Anwendungen deutlich weniger Motorentypen aus. Anwender profitieren dadurch von einer schlankeren Produktpalette, reduzierten Beschaffungskosten und weniger Lagerhaltungsaufwand. Die geringere Variantenvielfalt erleichtert Planung und Inbetriebnahme ebenso wie die Ersatzteilorganisation. In Fertigung und Logistik sinken Komplexität und administrativer Aufwand. Serviceprozesse werden effizienter, da Techniker nur eine geringere Auswahl an Antrieben beherrschen müssen. Dies sorgt in großen Intralogistik-Netzen für zusätzliche maximierte Verfügbarkeit.

8-poliges IPM-Design und Einzelzahnwicklung reduzieren Materialeinsatz und CO2e-Emissionen nachhaltig

Das 8-polige Innenläufer-Permanentmagnet-Design verringert die Größe der aktiven Motorkomponenten, wodurch der Bedarf an Stahlblech und teuren Magnetwerkstoffen deutlich reduziert wird. Zusätzlich minimiert die Einzelzahnwicklung im Stator den Kupferverbrauch in der Spule, was den Materialeinsatz weiter senkt. Diese konstruktiven Maßnahmen führen zu einer gesteigerten Energieeffizienz über den gesamten Betriebsbereich, verbessern die ökologische Bilanz durch geringeren Ressourcenverbrauch und tragen entscheidend zur Reduktion der CO2e-Emissionen in industriellen Antriebssystemen bei. und senken die Betriebskosten.

IE5+ Motoren mit Geber, Bremse und Flanschen erstellen Systeme

Die IE5+ Motoren von NORD lassen sich mit integrierten Gebern, mechanischer Bremse und diversen Flanschbefestigungen ausstatten, wodurch sie optimal an spezifische Einsatzbedingungen angepasst werden können. In Kombination mit den hocheffizienten NORDAC ON Frequenzumrichtern oder BLOCK Kegelradgetrieben entstehen flexible Antriebslösungen, die sich exakt an individuelle Anforderungen anpassen lassen. Diese modularen Systeme steigern die Betriebseffizienz nachhaltig, reduzieren Ausfallzeiten und tragen zu einer beschleunigten Amortisation der Investitionen bei und vereinfachen Wartungsprozesse signifikant effektiv.

Modulare IE5+ Motoren bis 11 kW senken Kosten deutlich

