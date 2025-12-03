norelem stellt neue kompakte IO-Link-Servo-Aktuatoren als Elektrozylinder Alternative vor

Die neuen IO-Link-Servo-Aktuatoren von norelem vereinen bürstenlosen Servomotor, integrierten Servoregler und präzise Kugelumlaufspindel in einem robusten ISO-15552-Gehäuse. Sie ermöglichen exakte lineare Bewegungen mithilfe digitaler Ein- und Ausgänge oder direkt über IO-Link, bieten flexible Anpassung von Geschwindigkeit, Kraft und Position und lassen sich ohne zusätzliche Schaltschrankressourcen installieren. Energieeffizienz, Echtzeit-Parametrierung, umfassende Diagnosefunktionen und selbsthemmendes Verhalten im Stillstand erhöhen Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit. Sie erreichen eine Lebensdauer von bis zu 20.000 Stunden, reduzieren Verschleiß.



Norelem vereint Servomotor, Regler und Kugelspindel in kompaktem Elektrozylinder

Die neuen Elektrozylinder von norelem vereinen in einem robusten Gehäuse einen bürstenlosen Servomotor, den Servoregler und eine Kugelumlaufspindel. Dadurch erhalten Anwender eine kompakte, vollständig elektrische Alternative zu herkömmlichen Pneumatikzylindern. Lineare Bewegungen können präzise und wiederholgenau ausgeführt, ohne externe Frequenzumrichter oder zusätzliche Steuerungskomponenten zu benötigen. Dieses Modul lässt sich direkt in bestehende Automationssysteme integrieren und ist besonders geeignet für anspruchsvolle Anwendungen im Maschinenbau sowie in der Medizintechnik mit hoher Energieeffizienz und minimalem Wartungsaufwand.

IO-Link ermöglicht präzise Echtzeit-Parametrierung von Geschwindigkeit, Position und Beschleunigung

Dank einer integrierten IO-Link-Schnittstelle lassen sich Sollwerte in Echtzeit übertragen und Geschwindigkeiten, Beschleunigungen sowie Positionen individuell variieren. Dadurch wird die präzise Steuerung von Bewegungsabläufen deutlich vereinfacht, während komplexe Servo-Positionieraufgaben schnell parametriert werden können. Gleichzeitig steht als Alternative eine digitale Ein- und Ausgangsansteuerung zur Verfügung, die Anwendern vertraut ist und die Umstellung von pneumatischen Systemen erleichtert, indem zusätzlicher Programmieraufwand reduziert sowie Wartungsaufwand verringert, die Prozesssicherheit erhöht.

Kompakte ISO 15552-Aktuatoren sparen Platz im Schaltschrank und vereinfachen

Die kompakten IO-Link-Servo-Aktuatoren fügen sich platzsparend in bestehende Schaltschrankbeladungen ein, da sie keinen zusätzlichen Schrankraum erfordern. Geschwindigkeit und Kraftbegrenzung lassen sich ohne externe Steuerkomponenten direkt per Drehknopf am Gehäuse einstellen, wodurch eine schnelle Anpassung vor Ort möglich wird. Die standardisierte ISO 15552-Bauform garantiert die Kompatibilität mit gängigen Verbindungselementen und Zubehörteilen, vereinfacht Nachrüstprozesse und minimiert den Engineering-Aufwand bei Neuinstallationen und Modernisierungen. Optimierte Montageverfahren sparen Zeit bei Inbetriebnahme und gewährleisten zuverlässigen Betrieb.

norelem Elektrozylinder Größen 60 und 80 bieten präzisen Hub

Die Elektrozylinder in den Baugrößen 60 und 80 bieten variable technische Daten: Größe 60 ermöglicht Spindelsteigungen von 5 oder 10 mm, Hübe von 100 bis 300 mm, Geschwindigkeiten bis 600 mm/s und Kräfte bis 800 N. Die Baugröße 80 liefert eine feste 5 mm Steigung, Hübe zwischen 100 und 300 mm, Tempo bis 300 mm/s und bis 1500 N. Beide Varianten arbeiten mit 24-48 V und erreichen Laufleistungen bis 10000 km oder 20000 h. Die Lebensdauer beträgt bis zu 10000 km beziehungsweise 20000 Stunden.

Energiesparende IO-Link-Servo-Aktuatoren ersetzen Pneumatikzylinder und ermöglichen vollständige präzise Steuerung

IO-Link-Servo-Aktuatoren bieten im Vergleich zu herkömmlichen Pneumatikzylindern einen deutlich reduzierten Energieverbrauch und präzisere Steuerbarkeit. Dank integriertem Selbsthemmmechanismus im Stillstand wird ein ungewolltes Ausfahren zuverlässig verhindert. Die exzellente Wiederholgenauigkeit gestattet stufenlose Positionswahl und selbst definierbare Bewegungsprofile. Durch den Verzicht auf zahlreiche Verschleißkomponenten verlängern sich die Wartungsintervalle erheblich. Zudem ermöglichen umfangreiche Diagnosedaten über IO-Link Zustandsüberwachung und Predictive-Maintenance-Szenarien zur frühzeitigen Fehlererkennung. Diese Funktionen steigern Zuverlässigkeit, Produktivität sowie Anlagenverfügbarkeit nachhaltig und reduzieren Ausfallzeiten spürbar.

Neue IO-Link-Servo-Aktuatoren bieten platzsparende Alternative zu Pneumatikzylindern im Maschinenbau

