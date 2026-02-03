Präzise Echtzeit-Sensorfusion ermöglicht autonome Fahrzeuge in herausfordernden sicheren Umgebungen

Autonome Fahrzeuge bewältigen urbane Einsätze nur durch präzise Sensorfusion, welche Kamera-, LiDAR-, Radar-, GPS- und Inertialdaten in Echtzeit vereint. NX NextMotion synchronisiert diese Daten mit integrierter Edge-Logik fehlertolerant, um ein robustes Weltmodell zu erzeugen. Die Drive-Steer-Brake-by-Wire-Architektur minimiert Latenzen, maximiert Ausfallsicherheit und schnelle Reaktionsfähigkeit. Zertifizierungen nach ASIL D, SIL3, ISO/SAE 21434 und ISO/PAS 8800 erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen. Redundante Systemkomponenten sowie modulare Schnittstellen gewährleisten flexible Integration und dauerhafte Zuverlässigkeit in allen Umgebungen.



Präzise Umfeldwahrnehmung und fehlertolerante realzeitkritische Steuerung für autonome Fahrzeuganwendungen

In urbanen Verkehrsszenarien, auf industriellen Betriebsgeländen und in anspruchsvollen Einsatzgebieten erfordern autonome Fahrzeuge eine präzise Objekterkennung. Kameras erfassen Farben, Formen, Ampelphasen und Verkehrszeichen, während LiDAR zentimetergenaue 3D-Punktwolken generiert. Radar erweitert die Abstandsbestimmung bei widrigen Wetterbedingungen. GPS unterstützt die globale Positionslokalisierung, inertiale Messeinheiten liefern Bewegungsdaten. NX NextMotion verknüpft diese Sensorik mit Drive-Steer-Brake-by-Wire-Steuerung, zertifiziert nach ASIL D und SIL3, für ein fehlertolerantes Weltmodell. Die Echtzeitfusion gewährleistet robustes Umfeldverständnis und Ausfallsicherheit für Zuverlässigkeit.

Autonome Shuttles im Nahverkehr nutzen Kamera-LiDAR-Fusion für sichere Navigation

Autonome Shuttles im öffentlichen Nahverkehr navigieren dichte, hochdynamische Verkehrsräume mit Fußgängern, Radfahrern und unvorhersehbaren Hindernissen. NX NextMotion wertet Kamera- und LiDAR-Daten simultan aus, um Ampelphasen, Verkehrszeichen und Objektkonturen auch bei Dunkelheit oder Blendlicht präzise zu erkennen. Die Echtzeitfusion gewährleistet robuste Klassifikation sämtlicher Verkehrsteilnehmer und minimiert Ausfallrisiken. Laut BMDV-Handbuch 2024 ist diese redundante Absicherung Grundvoraussetzung für Zulassung, Betriebssicherheit und dauerhaft sichere Systemdiagnose.

Präzise Containerlogistik dank Radar, LiDAR, GPS, IMU-Fusion und Edge-Logik

Im Containerumschlag und in intermodalen Logistikzentren ist höchste Präzision erforderlich. Radar ermöglicht selbst bei dichter Nebelbildung und starkem Regen präzise Abstandsmessungen, während LiDAR feinste Konturen erfasst und Messergebnisse abgleicht. Präzises GPS in Kombination mit inertialen Messeinheiten (IMU) sichert eine Lokalisierung im Zentimeterbereich. Durch den Einsatz der Intel-Mobileye-Architektur werden Sensordaten systemübergreifend synchronisiert und Inkonsistenzen korrigiert. NX NextMotion integriert eine vierfache Edge-Redundanz und minimiert Latenz durch lokale Datenverarbeitung effiziente Übertragungswege und Monitoring.

Robuste Sensorfusion mit Radar, Wärmebild und LiDAR in Bergbau

Staubwolken und unebenes Terrain in Bergwerken, Stollen und ungesicherten Baustellen beeinträchtigen herkömmliche optische Sensoren erheblich. Moderne Erkennungssysteme kombinieren Radar, Wärmebildtechnik und selektive LiDAR-Fusion, um in herausfordernden Umgebungen präzise Daten zu liefern. Radar detektiert Objekte unabhängig von Sichtbedingungen, während Wärmebilder lebende Ziele und Hitzequellen zuverlässig identifizieren. Selektive LiDAR-Fusion ergänzt 3D-Konturen und korrigiert Entfernungsmessungen. NX NextMotion isoliert Sicherheits- von Komfortfunktionen und erfüllt die VW80000-Klasse-5-Anforderungen für modulare Nachrüstbarkeit.

Vierfache Redundanz und Watchdog-Logik sichern dauerhafte NATO-kompatible UGV-Funktionalität weltweit

Militärische Einsätze leiden regelmäßig unter Funkunterbrechungen und Störungen, die Kommunikation und Kontrolle erschweren. Um die Einsatzfähigkeit zu erhalten, nutzen Systeme redundante Sensorarrays mit getrennten Recheneinheiten und mehrfachen Sicherheitslogiken zur Fail-operational-Absicherung. Ein NATO STO-Report betont die Wichtigkeit von Risikoaggregation über verschiedene Systemebenen sowie implementierter Schutzmechanismen. Außerdem definieren ISO/SAE 21434 und ISO/PAS 8800 Cyber-Resilienz und funktionale Sicherheit. NX NextMotion liefert vierfache Steuerlogik-Redundanz, doppelte Stromversorgung, separate Datenpfade und dedizierte Watchdogs für NATO-kompatible UGVs.

Sicheres geschlossenes Reaktionssystem integriert Sensorfusion, Edge-Logik, Diagnosetools und Drive-Steer-Brake-by-Wire-Technologie

Sensorfusion bildet nur die Grundlage; entscheidend ist die lückenlose Überführung von Sensordaten in Steuerbefehle. NX NextMotion kombiniert validierte multimodale Wahrnehmung mit einer dezentralen Edge-Logik, die Daten synchronisiert und prädiktive Analysen durchführt. Anschließend erfolgt die unmittelbare Ausgabe an Drive-Steer-Brake-by-Wire-Aktuatoren. Sicherheitsmodule kontrollieren permanent Systemzustände, während Diagnosetools Anomalien detektieren. Durch diese Echtzeitintegration reagieren autonome und teleoperierte Plattformen unter allen Betriebsbedingungen zuverlässig und verzögerungsfrei. Zusammen gewährleisten sie eine hohe Robustheit gegenüber Störungen. dauerhaft verifiziert.

NX NextMotion verbindet Sensorfusion für fehlertolerantes Weltmodell autonomer Systeme

Die multisensorische Fusion von Kamera-, LiDAR-, Radar-, GPS- und IMU-Daten in NX NextMotion generiert ein konsistentes Weltmodell mit integrierter Fehlertoleranz. Die modulare Drive-Steer-Brake-by-Wire-Architektur ermöglicht unmittelbare Befehle zur Lenkung, Beschleunigung und Verzögerung. Durch zertifizierte Sicherheitsstandards nach ASIL D, SIL3, ISO/SAE 21434, ISO/PAS 8800 und VW80000 gewährleistet das System höchste Zuverlässigkeit. Diese Kombination aus präziser Umgebungswahrnehmung und sofortiger Reaktion schafft eine robuste Grundlage zukünftiger autonomer Mobilitätslösungen für unterschiedlichste Einsatzbereiche. Skalierbarkeit. Leistungsfähigkeit. Flexibilität.