OSRS sichert präzisen temperaturgeführten Pharma-Logistik mit KI und Echtzeitdaten

Pharmazeutische Lieferketten verlangen lückenlose, kontinuierliche Temperaturführung und rückverfolgbare Prozesse. Das OSRS von Ocado Intelligent Automation integriert ein kubisches Automated Storage und Retrieval System, KI-gesteuerte Roboter und Echtzeitdatenanalyse, um Effizienz und Transparenz nahtlos zu steigern. Strikte GDP- und GMP-Vorgaben werden eingehalten, während intelligente Algorithmen präzise Vorlaufzeiten reduzieren und Lagerplatz maximal ausnutzen. FEFO-Strategien und vorausschauende Wartung optimieren Betriebssicherheit. Eingebaute Temperatursensoren überwachen laufend Bedingungen und alarmieren bei Abweichungen, sodass Compliance jederzeit gewährleistet bleibt.



Pharma-Logistik unter Druck: Fehler, Nachfrage und Fachkräftemangel verschärfen Engpässe

Die pharmazeutische Logistik sieht sich vielfältigen Herausforderungen gegenübergestellt. Manuelle Fehler in Lagerhaltung und Distribution gefährden temperaturempfindliche Medikamente und führen zu Verstößen gegen Good Manufacturing Practice (GMP) und Good Distribution Practice (GDP). Geopolitische Unruhen, Produktrückrufe sowie wachsender Bedarf infolge des demografischen Wandels und innovativer Zell- und Gentherapien erhöhen das Risiko von Lieferengpässen. Parallel dazu verschärft ein globaler Fachkräftemangel die Situation: Bis 2050 werden deutlich weniger Arbeitskräfte für zeitkritische Prozesse verfügbar sein.

Kubisches ASRS maximiert Lagerdichte und Durchsatz in OSRS Lösung

Das Ocado Lager- und Bereitstellungssystem OSRS kombiniert kubisches ASRS-Design mit kompakter Raumausnutzung und ermöglicht dadurch eine extrem hohe Lagerdichte. Jede verfügbare Fläche wird für die Lagerung genutzt, was die Effizienz steigert und Logistikkosten senkt. Durch mehr als zwanzig Jahre Praxiserfahrung im Online-Lebensmitteldienst weist das System nachweislich hohe Umschlagsgeschwindigkeiten, flexible Bestellmengenanpassungen und kurze Lieferzeiten auf. Diese Leistungsfähigkeit ist direkt auf temperaturempfindliche Pharmaartikel übertragbar und gewährleistet damit verbesserte Prozesssicherheit sowie skalierbare Kapazitätsanpassungen.

KI-Roboter navigieren Rastersystem dynamisch, optimieren Routen und Lagerplatzprioritäten effizient

Im OSRS steuern KI-gesteuerte Robotereinheiten autonom in Echtzeit ihr Fahren innerhalb des dreidimensionalen Rastersystems und berechnen dynamisch die effizientesten Fahr- und Übernahmerouten basierend auf aktuellen Auftragsprioritäten und Lagerbedingungen. Anschließend befördern sie Pakete präzise zu den vorgelagerten Arbeitsstationen, an denen Greifarme oder Mitarbeitende die für Verpackung und Versand bestimmten Produkte entgegennehmen und sortieren. Dieser durchgängig automatisierte Prozess sorgt für lückenlose Bestandstransparenz, reduziert Fehlerquellen und beschleunigt die gesamte Auftragsdurchführung erheblich, messbar dauerhaft.

Integrierte Sensorsysteme garantieren kontinuierliche Temperaturaufzeichnung und GDP-konforme Versandabsicherung zuverlässig

Pharmazeutische Wirkstoffe mit hoher Empfindlichkeit unterliegen strengsten Temperaturvorgaben, um Wirksamkeit und Unversehrtheit zu gewährleisten. Das OSRS nutzt präzise Kalibriersensoren zur kontinuierlichen Messung aller Kühlzonen und initiiert bei geringsten Abweichungen sofort Alarmmeldungen an zentrale Steuerungseinheiten. Nach Kommissionierung werden die vorgesehenen Chargen sicher in definierten Pufferbereichen zwischengelagert, bis sie nach sequenzoptimierten Vorgaben unter lückenlos dokumentierten, GDP-konformen Bedingungen an autorisierte Logistikmitarbeiter zur finalen Auslieferung übergeben werden. Vollständig geschützt vor Verlust, Diebstahl und Kontamination.

OSRS-Integration mit Führer ERP-, WES- und WMS-Plattformen steigert Prognosegenauigkeit

Das OSRS integriert nahtlos führende ERP-, WES- und WMS-Lösungen und nutzt Echtzeitbestandsdaten zur präzisen Bedarfsprognose, wodurch Über- und Unterbestände systematisch vermieden werden. Leistungsfähige Algorithmen analysieren permanent Lagerflüsse, optimieren das Slotting dynamisch, ermöglichen FEFO-konforme Kommissionierung und prognostizieren frühzeitig Wartungsbedarf zur Vermeidung von Ausfällen. Durch diese intelligente Automatisierung steigern Unternehmen ihre Produktivität spürbar und erfüllen Service-Level-Agreements stets zuverlässig im operativen Tagesgeschäft. Zudem reduziert das System Lagerkosten und erhöht Transparenz in allen Logistikprozessen.

Durch robotergestützte Kommissionierung und Pufferung optimierte Personaleinsatzplanung reduziert Kosten

Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen, die für Auslastungsspitzen konzipiert sind, sorgt Ocados einzigartige Kombination aus robotergestützter Kommissionierung und intelligenter Auftrags-Pufferung für eine ausgeglichene Verteilung der Mitarbeiterressourcen. Während sich das System dynamisch an Schwankungen im Bestellvolumen anpasst, sinken Leerzeiten drastisch und Personalkosten werden nachhaltig optimiert. Komplexe Spitzenbelastungen gehören der Vergangenheit an, da die Infrastruktur gleichzeitig Same-Day- und Next-Day-Lieferungen zuverlässig kontrolliert und termingerecht abwickelt.

OSRS revolutioniert pharmazeutische Logistik mit ASRS, KI und Echtzeit-Compliance

